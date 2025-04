8 maisons indiennes sublimes où l’éclectisme transforme chaque pièce en œuvre d’art

L’éclectisme s’impose dans les maisons indiennes comme une forme d’expression audacieuse et authentique. Ces huit projets résidentiels illustrent comment les architectes du pays explorent la superposition des styles, des matières et des traditions pour créer des intérieurs à la fois personnels, artistiques et profondément enracinés dans leur environnement local.

Un manoir maximaliste à Chennai

Située à Tamil Nadu, Pennyroyal Tea est une maison familiale imaginée par Smita Thomas du studio Multitude of Sins. Fidèle à une esthétique maximaliste, la demeure a mobilisé plus de 200 artisans locaux pour façonner chaque détail décoratif. On y découvre notamment un immense lustre de 400 kilos fait de perles de bois et une fresque murale peinte dans un violet lilas envoûtant. L’ensemble crée une atmosphère théâtrale, opulente et vivante.

Ce projet célèbre la richesse de l’artisanat traditionnel tout en intégrant avec brio une sensibilité contemporaine. Les objets, les couleurs et les textures s’y entremêlent, produisant un univers dense et visuellement saisissant.

Des jouets pour bâtir une maison, au Kerala

Toy Storey, conçue par le cabinet Wallmakers à Kerala, redéfinit l’éclectisme en associant architecture durable et souvenirs d’enfance. Près de 6 200 jouets récupérés ornent les murs circulaires et perforés de la maison, transformant l’habitation en une œuvre d’art imaginative et régressive.

Des cloisons inspirées du Japon en papier translucide tempèrent la lumière, tandis que des meubles fabriqués en verre et en bois viennent compléter l’espace. Ces perforations dans les murs ne sont pas de simples ornements : elles permettent aussi une circulation naturelle de l’air et de la lumière, rendant la maison intelligente autant qu’esthétique.

Le béton devient sculpture en Maharashtra

Baptisée House of Concrete Experiments, cette résidence à Alibag conçue par Samira Rathod Design Atelier propose une relecture brute et esthétique du béton. Les murs sont faits de matériaux récupérés sur place, taillés en formes sculpturales imposantes. Ce jeu de texture et de masse évoque une galerie d’art habitable.

À l’intérieur, le sol en béton est incrusté de pierres noires, tandis que les meubles colorés contrastent avec les tonalités minérales de la maison. Des puits de lumière géométriques viennent compléter cette composition architecturale, créant un espace à la fois austère, raffiné et poétique.

Une architecture qui embrasse les arbres

Toujours à Alibag, Asmalay par Blurring Boundaries défie les conventions en enveloppant la nature plutôt qu’en l’écartant. L’architecture sinueuse épouse les manguiers existants, démontrant une volonté de cohabitation harmonieuse avec l’environnement. À lire A Minecraft Movie : drôle, absurde et fidèle au jeu culte… « exactement ce que vous imaginez »

Cette maison est construite à partir de briques locales, de pierres du site et de bouteilles de verre intégrées aux murs. Des mosaïques bleues incurvées décorent le sol, renforçant l’idée de fluidité et de continuité entre architecture et paysage. Des bancs sculptés dans de gros rochers complètent ce dessin organique.

Traditions croisées au cœur du Rajasthan

Intitulée Hybrid House, la maison de Sketch Design Studio située à Alwar, dans le Rajasthan, marie matériaux vernaculaires et objets de voyage. Les murs en terre battue sont recouverts d’un enduit à la chaux, tandis que les sols en terre cuite accueillent des incrustations de kolam — des motifs rituels — conçues avec de la farine de riz.

Chaque pièce du mobilier et chaque objet raconte un récit, évoquant les étapes de vie et les passions des propriétaires. L’hybridité ne concerne pas seulement les matériaux, mais aussi les identités culturelles et personnelles qui cohabitent dans cet espace.

Une maison de vacances enracinée dans la roche

Dans la région sauvage d’Anaikatti, dans le Tamil Nadu, le Earthscape Studio a conçu The Infinite Rise, une maison de vacances qui semble sortir du sol. Construit avec des rochers locaux imbriqués dans des murs de gabions, cet habitat se fond dans le paysage naturel.

À l’intérieur, on découvre un sol peint à l’oxyde vert, évoquant les nuances de la mousse et des feuillages environnants. Le mobilier est taillé sur mesure à partir de bois recyclé collecté dans la région, conférant à l’ensemble une cohérence écologique et esthétique affirmée.

L’art Gondi rencontre les manoirs de Chettinad

La House of Gond à Pune, imaginée par Renesa pour une créatrice de mode, rend hommage aux traditions décoratives du Kerala. Le sol adopte un carrelage élaboré inspiré de l’architecture des manoirs Chettinad, connu pour sa richesse géométrique et chromatique.

Des œuvres artisanales précieusement sélectionnées ponctuent les espaces, portant à la fois la mémoire du patrimoine et une vision moderne de l’art de vivre. On trouve ici un équilibre entre respect des racines et interprétation libre des traditions.

Une oasis sur la côte du Tamil Nadu

Karai, une résidence à Kuvathur conçue par Rain Studio, unit architecture côtière et matériaux locaux. Tuiles en terre cuite, briques de terre compressée et fragments de pierre réemployés sont disposés avec soin pour offrir une ambiance chaleureuse et texturée.

Le mobilier en bois et les œuvres artistiques colorées ajoutent des touches personnelles à l’intérieur, tandis qu’un élégant siège suspendu dans la cour vient parfaire l’installation. Cette maison démontre comment un intérieur peut être à la fois tactile, contemplatif et résolument humain.