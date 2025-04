Éblouissantes, historiques, audacieuses… Ces 50 maisons italiennes vont vous couper le souffle

Le nouveau livre de Laura May Todd, « Italian Interiors: Rooms With a View », propose une immersion spectaculaire dans l’habitat italien à travers cinquante résidences remarquables. Du minimalisme contemporain à l’exubérance baroque, chaque demeure reflète l’unicité d’un style de vie et une relation profonde à l’histoire, au design et au paysage qui les entourent.

Une diversité architecturale éblouissante

Ce recueil présente l’architecture intérieure italienne dans toute sa richesse. Les projets sélectionnés couvrent tous les styles, alliant modernité et tradition, luxe raffiné et simplicité brute. L’approche de Laura May Todd se distingue par sa volonté de valoriser l’évolution du design italien à travers les siècles.

Plusieurs demeures incluses dans l'ouvrage n'avaient jamais été publiées auparavant, offrant un regard neuf sur l'habitat italien. Chaque espace a été soigneusement choisi non seulement pour sa valeur esthétique, mais aussi pour l'histoire qu'il raconte. Ainsi, se côtoient dans les pages du livre :

– des murs recouverts de brocart de soie raffiné,

– des cheminées suspendues futuristes,

– ou encore des pièces design signées par des maîtres italiens.

Une immersion dans le mode de vie italien

À travers ces intérieurs exceptionnels, Laura May Todd explore aussi les façons de vivre propres à chaque région d’Italie. Le lecteur est invité à découvrir comment le design intérieur italien est influencé par le paysage, la lumière méditerranéenne, les traditions artisanales et les courants artistiques.

Les photographies vibrantes mettent en valeur la relation intime entre l’environnement naturel et la décoration intérieure. Jardins suspendus, vues panoramiques sur la mer ou les montagnes et intégration des matériaux locaux témoignent de cette connexion organique entre dedans et dehors.

Les propriétaires – artistes, architectes ou designers – ont tous une lecture personnelle de l’espace, mise en exergue par des contrastes saisissants ou des harmonies subtiles. Chaque lieu devient une déclaration identitaire, souvent dictée par une philosophie de vie unique.

Des résidences emblématiques chargées d’histoire

L'ouvrage met en lumière la superposition permanente entre patrimoine et innovation. C'est le cas de la Casa Stella en Sardaigne, conçue par Alberto Ponis pour l'artiste Ivan Baj, dont l'architecture épouse parfaitement le relief granitique du littoral.

En Ligurie, une maison moderniste signée Luisa Castiglioni dans les années 1950 s’ouvre sur les Alpes Apuanes, projetant le regard vers un horizon à la fois sauvage et sublime. À Milan, l’appartement brutaliste de Vittorio Viganò, aujourd’hui habité par les fondateurs de la marque BOYY, conserve intacte son esthétique d’origine tout en accueillant du mobilier contemporain parfaitement intégré.

Lauréat d’une attention particulière, le Castello di Cigognola en Lombardie, restauré par Renzo Mongiardino, vibre d’opulence historique. Les murs jouent la carte de l’illusion décorative et du théâtre visuel, dans une fusion élégante de styles anciens.

L’avant-garde révélée par la scénographie de l’espace

Certains intérieurs donnent à voir une exploration audacieuse de la matière et des textures, comme l’appartement de Carlo Prada à Milan où caoutchouc, gazon synthétique et meubles-icones défient les conventions esthétiques.

À Naples, un ancien palais du XVIe siècle restauré par Klaus Schuwerk superpose les époques : les plafonds richement décorés contrastent avec une intervention minimaliste et sereine. Ce jeu des oppositions rend hommage au baroque tout en s’inscrivant résolument dans l’époque actuelle.

Dans les Pouilles, Massimiliano Locatelli transforme une vieille carrière de pierre en refuge intemporel, aux airs industriels et à l’aménagement d’une sobriété méditative.

Une cartographie poétique et colorée du design italien

Enfin, le livre se clôt avec la maison d’Alessandro Mendini dans les Alpes, un chalet bricolé comme un hymne au postmodernisme. Le lieu reflète son univers artistique à travers une explosion de couleurs et de formes, où chaque pièce dialogue avec l’héritage du design italien.

Les volumes, souvent atypiques, sont habités par la mémoire autant que par la modernité. L’approche de Laura May Todd va au-delà du simple inventaire visuel : elle interroge le rapport émotionnel et culturel à l’espace domestique italien. Ainsi, chaque page nous plonge dans une Italie réinterprétée à travers ses intérieurs, entre héritage et désir de réinvention.