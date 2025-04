Insolite, élégante et pensée pour recevoir : “Cette maison géorgienne rebat toutes les règles”

Après avoir passé une décennie dans leur maison familiale, un couple britannique a décidé de tout transformer. En collaboration avec la décoratrice d’intérieur Amy Stoddart, ils ont fait bâtir une spectaculaire nouvelle demeure de style géorgien dans le Hertfordshire, alliant élégance parisienne et fonctionnalité moderne, pensée pour accueillir et impressionner.

Un projet d’envergure au cœur de la campagne anglaise

La maison, située tout près de Londres, offre un impressionnant espace de près de 5000 pieds carrés. Pensée dès le départ comme un projet de vie à long terme, sa conception a nécessité deux années de travaux minutieux. Le résultat ? Une propriété géorgienne revisitée, intégrant des volumes ouverts, des matériaux haut de gamme et une connexion fluide avec l’extérieur, notamment par une ouverture directe sur un terrain de golf.

L’ambition du couple était claire : créer un environnement à la fois chaleureux, sophistiqué et idéal pour recevoir. Pour répondre à cette vision, Amy Stoddart a misé sur des tons neutres et raffinés, associant marbre calacatta viola, mobilier sur mesure et œuvres d’art commandées spécialement.

Une entrée grandiose et des vues dégagées

L'entrée de la maison donne le ton : un espace vaste et lumineux conçu pour accueillir sans surcharger. L'astuce architecturale consiste à dissimuler soigneusement l'escalier depuis le hall principal, afin de préserver les lignes de vue vers la salle à manger et le jardin.

Les murs enduits à la chaux apportent de la texture et de la douceur, tandis que les objets de famille soigneusement placés ajoutent une touche de mémoire personnelle au décor moderne. L’ensemble crée une ambiance accueillante mais sophistiquée, fidèle à l’esthétique sobre poursuivie par la décoratrice.

Une cuisine entre tradition et modernité

Au cœur du foyer, la cuisine incarne l’équilibre entre fonctionnalité contemporaine et élégance intemporelle. Le style classique est réinterprété avec un îlot central sans poignée et une arrière-cuisine discrètement intégrée, pratique pour préserver l’ordre lors des réceptions.

La palette de couleurs neutres est ponctuée de marbre veiné spectaculaire et de suspensions d’inspiration parisienne, qui ajoutent de la profondeur au décor. Cet espace a été conçu pour être autant esthétique que convivial, renforçant sa position centrale dans la vie quotidienne du couple.

Un salon lumineux et structuré autour du confort

Le salon vient prolonger naturellement l'espace cuisine, en intégrant visuellement le marbre à travers un canapé sur mesure réalisé dans des tons similaires. Ce canapé en forme de U était un désir fort des propriétaires, qui souhaitaient un lieu de détente convivial et esthétique.

Deux œuvres d’art, créées spécialement pour ce projet, complètent cette pièce à vivre. Chaque élément a été choisi pour résonner avec l’esthétique générale de la maison tout en valorisant le confort et la réception.

Détails singuliers pour des pièces d’exception

À chaque étage, des choix esthétiques audacieux captent l’attention. Le cabinet de toilette du rez-de-chaussée est particulièrement marquant, avec son lavabo façonné en calacatta viola sur mesure et ses murs recouverts de tadelakt brun, une matière texturée pleine de charme.

Un interrupteur lumineux original, volontairement décalé, ajoute une note ludique inattendue au raffinement ambiant. Ces détails démontrent la volonté de bâtir une maison élégante sans jamais tomber dans la monotonie.

Un salon formel enveloppé de luxe

Positionné à l’avant de la maison, le salon formel se distingue par une ambiance sombre et apaisante. Le plafond à caissons structure l’espace et renforce son caractère traditionnel.

L’ensemble est baigné dans une teinte enveloppante, tandis que l’éclairage limité aux appliques murales renforce le côté intime du lieu. Ce salon représente une interprétation mature et raffinée du style géorgien, parfaitement en harmonie avec l’ensemble de la maison.

Une chambre principale pensée comme un cocon

La suite parentale s’ouvre sur le jardin et intègre les éléments de nature dans sa décoration. Le lit, habillé d’un velours vert mousse, évoque le cadre verdoyant extérieur, créant une continuité apaisante entre intérieur et extérieur.

Une porte secrète, dissimulée par un mur peint dans les mêmes tons, donne accès à un dressing privé, renforçant l’aspect confidentiel et intime de cet espace de repos.

Une salle de bains qui évoque un spa de luxe

Inspirée par l’univers du bien-être, la salle de bains principale marie matériaux nobles et teintes apaisantes. Le marbre calacatta oro, utilisé sur mesure pour ce projet, s’associe à un placage en chêne poli dans des couleurs chaudes et naturelles.

L’ensemble crée une atmosphère de spa personnel, pensée pour apporter calme et sérénité, tout en restant en parfaite cohérence avec les autres pièces de la maison.

Des espaces annexes soigneusement exploités

Situé au dernier étage, le bureau bénéficie d’une exposition optimale et d’une vue imprenable sur le terrain de golf. Immergé dans une teinte taupe chaleureuse, il combine une lumière naturelle généreuse avec un aménagement propice à la concentration.

La salle de cinéma, quant à elle, fait figure de joyau caché. Entièrement peinte dans un ton violet profond, elle est équipée d’un canapé en U sur mesure, épousant parfaitement les formes de la pièce. Le confort est au cœur de cette conception, visant une expérience immersive totale pour les soirées cinéma à domicile.