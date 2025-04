Raffinée, théâtrale, unique : et si votre cuisine adoptait tourelles et frontons spectaculaires ?

Autrefois purement fonctionnelle, la cuisine évolue et adopte désormais des accents déco inattendus. De plus en plus de designers optent pour des tourelles, frontons et inspirations architecturales classiques pour transformer cette pièce en décor de théâtre. Un virage esthétique audacieux qui mêle humour, patrimoine et originalité.

Les tourelles, une touche théâtrale au-dessus de l’évier

La tendance des tourelles dans la cuisine a récemment fait sensation dans les pages de House & Garden. Ces éléments, autrefois réservés à l’extérieur des châteaux ou temples religieux, s’invitent désormais à l’intérieur de notre quotidien. Dans la maison décorée par Benedict Foley, une version DIY économique prouve que l’on peut obtenir un effet spectaculaire à moindres frais. Des panneaux peints à la main évoquent un petit palais dans un espace restreint, mêlant esprit joyeux et esthétique raffinée.

Rachel Chudley, célèbre pour ses mises en scène hautes en couleur, a repris cette idée dans l’une de ses cuisines en y apportant une touche autrichienne inspirée du patrimoine de la propriétaire. Le résultat ? Un équilibre parfait entre grandeur historique et décontraction contemporaine.

À lire Osez les frontons et tourelles : une touche château spectaculaire pour métamorphoser votre cuisine

Les frontons classiques métamorphosent les placards

Pour créer une sensation d’architecture dans la cuisine, les frontons inspirés de la Grèce antique se révèlent remarquablement efficaces. Sarah Corbett-Winder en a orné deux dressings dans sa maison londonienne : l’un peint en crème, l’autre en aubergine brillante. Cette utilisation créative des couleurs et textures donne un rendu théâtral et sophistiqué, tout en s’intégrant harmonieusement à une cuisine fonctionnelle.

De l’autre côté de l’Atlantique, la designer Meta Coleman s’est tournée vers les reliefs méditerranéens pour enrichir une grande armoire bleue dans l’Utah. Son sommet est surmonté de frontons triangulaires et de petits pinacles rappelant les temples antiques européens. Ce design unique projette une forte identité visuelle en lien avec le style personnel de la décoratrice.

Retour vers le gothique flamboyant

Certains créateurs osent aller encore plus loin, embrassant une approche gothique, exubérante et unique en cuisine. Dans un appartement du XVIIe siècle situé dans le Sussex, Martin Brudnizki cache électroménagers et rangements derrière des façades en bois vert avocat, surmontées de flèches architecturales ciselées. Ce choix évoque une ambiance mystique et baroque, transformant la préparation des repas en véritable moment de théâtre quotidien.

Phoebe Clive, quant à elle, personnalise sa cuisine du Herefordshire avec un fronton dessiné à la main, inspiré de l’Europe de l’Est. Réalisé par un artisan local et peint en vert foncé, l’élément est accompagné de rideaux d’évier en coton imprimé pour un rendu à la fois authentique et chaleureux. Une incursion délicate dans l’artisanat local.

Des idées accessibles sans se ruiner

Tous les foyers n’ont pas besoin d’un budget pharaonique pour adopter cette esthétique. Il est tout à fait possible d’ajouter un effet de tourelle ou de fronton avec des découpes simples en MDF, peintes dans la même teinte que les meubles de cuisine. Quelques ajustements suffisent pour créer une touche ludique et raffinée dans votre intérieur. À lire Middlemalism : l’art d’une maison expressive sans excès ni contraintes stylistiques imposées

Des marques comme Jali facilitent ce type de projets grâce à leurs moulures décoratives sur mesure. Collées sur les éléments existants, elles transforment les cuisines les plus sobres en véritables décors d’opéra miniature. Un joli clin d’œil architectural, sans engagement structurel lourd.

Quand la cuisine rencontre l’histoire et la fantaisie

En intégrant des références aux temples antiques, châteaux médiévaux ou palais colorés, la cuisine affirme désormais sa vocation décorative sans renier sa praticité. Ces inspirations offrent une palette infinie pour repenser son espace culinaire dans une optique plus poétique, expérientielle et personnelle.

La montée de cette tendance confirme que la fantaisie n’est plus l’apanage du salon ou de la chambre. Elle révèle une volonté croissante d’ancrer le style dans toutes les pièces de la maison, y compris là où l’on cuisine au quotidien.