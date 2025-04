Transformation spectaculaire : « On a tout rasé pour reconstruire notre maison de rêve à l’esprit parisien »

Après plus de dix années passées dans leur maison familiale, un couple établi à la périphérie de Londres a décidé de tout raser pour recommencer à zéro. Aidés par la décoratrice d’intérieur Amy Stoddart, ils ont donné naissance à une somptueuse propriété de style géorgien, mêlant élégance parisienne, design contemporain et exigences familiales raffinées.

Une maison entièrement repensée

Située dans le Hertfordshire, cette nouvelle demeure remplace une ancienne maison détruite pour offrir 5000 pieds carrés d’élégance sur mesure. Le couple souhaitait construire un espace à la fois spacieux, sophistiqué et connecté à l’extérieur, tout en mêlant le charme classique au confort moderne. Le résultat : une maison à quatre chambres, avec salle cinéma, bureau et salle de sport, pensée dans les moindres détails pour recevoir avec style.

Le projet s’inscrit dans une approche sur deux ans, avec un énorme souci de cohérence esthétique. Le marbre calacatta viola, omniprésent, confère une touche luxueuse et intemporelle à l’ensemble, tandis que le mobilier, souvent réalisé sur mesure, apporte une finition personnalisée élégante.

Un hall d’entrée spectaculaire

Dès l’entrée, le ton est donné : un vaste hall sans escalier apparent, laissant le regard filer jusqu’au jardin bordé d’un terrain de golf. Les choix architecturaux sont subtils mais puissants : les murs à la chaux, les textures naturelles et les objets de famille encadrent un espace chaleureux et feutré. L’escalier, volontairement discret, reste en retrait pour souligner les autres éléments structurants du lieu. À lire Jaune beurre : la couleur tendance qui illumine cuisines, salons et salles de bains avec élégance !

Une cuisine au cœur de la maison

La cuisine est la véritable pièce centrale de cette maison raffinée. Conçue pour cuisiner mais surtout recevoir avec élégance, elle combine des éléments classiques et une modernité toute en finesse. Une porte dérobée mène vers un garde-manger, dissimulant les préparatifs lors des dîners. Les finitions neutres et sophistiquées mettent en valeur le marbre somptueux et les luminaires inspirés de l’art parisien.

Juste à côté, le salon se distingue par un énorme canapé en forme de U, commandé sur mesure pour épouser les teintes rougeâtres du marbre. Les murs, recouverts d’un enduit à la chaux et ornés d’œuvres d’art créées pour la maison, complètent ce décor entre modernité et chaleur.

Des espaces de réception stylisés

Le salon formel, à l’avant de la maison, a été pensé pour recevoir en douceur avant le repas. Le plafond à caissons confère une distinction classique remarquable à la pièce, plongée dans une teinte bleu profond qui invite à la détente. Chaque détail y est pensé pour inviter au calme, dans une atmosphère feutrée et théâtrale.

Au rez-de-chaussée, la salle d’eau illustre la recherche esthétique du couple. Le lavabo, taillé d’un seul bloc dans un marbre calacatta viola, devient la pièce maîtresse d’une ambiance dramatique. Les murs en tadelakt brun foncé et l’interrupteur rétro « press for glam » accentuent son charme théâtral. À lire Petits espaces, grandes idées : les astuces géniales d’une experte pour maximiser chaque m² de votre intérieur !

Une suite parentale empreinte de sérénité

La chambre principale, vaste et lumineuse, donne directement sur le jardin. Le lit, recouvert d’un velours vert mousse, apporte une touche de sérénité naturelle à l’espace. Un mur dissimule l’accès au dressing, préservant une ligne visuelle pure et dégagée. L’endroit est pensé comme un véritable refuge, où lumière et confort cohabitent harmonieusement.

La salle de bain attenante puise son inspiration dans l’univers du spa. Un meuble vasque en bois, surmonté de marbre calacatta oro, relie esthétisme et fonctionnalité. L’ensemble, baigné de lumière naturelle, compose une ambiance apaisante et luxueuse.

Des espaces fonctionnels à l’étage

À l’étage, le bureau se déploie dans des teintes taupes profondes. Il bénéficie d’une luminosité généreuse et d’une ambiance propice à la concentration. Enfin, la salle de cinéma, peinte en violet foncé, est équipée d’un immense canapé sur mesure : un espace pensé pour une immersion totale dans les films, incarnant le confort ultime.

Ce projet résidentiel témoigne d’une transformation totale, où chaque espace est le fruit d’une réflexion exigeante. Entre hommage à l’architecture géorgienne et influences françaises, cette maison incarne le raffinement familial et intemporel dans un cadre résolument moderne.