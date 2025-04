Design, art, restos secrets… Nos adresses coups de cœur pour une escapade stylée à Milan

À l’approche de la Milan Design Week, la rédaction d’Elle Décor dévoile ses adresses fétiches pour explorer cette capitale mondiale du design. Entre art, gastronomie et shopping haut de gamme, découvrez les lieux incontournables pour savourer pleinement Milan et son effervescence créative.

Visites artistiques et culture design

Pour les amateurs d’art et d’histoire, Milan regorge de trésors. Le Museo Poldi Pezzoli, fondé en 1881, offre un aperçu rare des collections privées d’un noble milanais, avec notamment une salle poétique inspirée de Dante. Situé Via Manzoni, il constitue un arrêt précieux pour s’immerger dans l’esthétique du XIXe siècle.

La Triennale Milano, sur Viale Alemagna, est un passage obligé pour tout passionné de design contemporain. Cette institution propose des expositions novatrices comme celle consacrée à Fiorucci, ainsi qu’un hommage à Ettore Sottsass avec sa Casa Lana. N’oubliez pas de faire une halte gourmande à la Terrazza Triennale, où déjeuner devient aussi une expérience visuelle.

Pour une plonger dans l'univers de l'art contemporain, ne manquez pas Massimo de Carlo, galerie installée dans un bâtiment moderniste signé Portaluppi. À quelques rues de là, Ordet propose une galerie dans une faite de volumes industriels et de créativité brute.

La Fondazione Luigi Rovati mêle subtilement passé et présent. Sous le sol de Corso Venezia, une galerie dédiée aux trésors étrusques dialogue avec des œuvres d’art moderne exposées dans un palais du XIXe siècle : une expérience immersive, riche et contrastée.

Où déjeuner dans la plus pure tradition milanaise

Pour une escale gourmande à l’heure du déjeuner, Il Salumaio di Montenapoleone, situé Via Santo Spirito, vous plonge dans l’art de vivre à l’italienne. Depuis 1957, ce lieu emblématique propose une cuisine raffinée dans une cour intérieure pleine de charme.

Les amateurs de pizza se régaleront chez Le Specialità, Via Pietro Calvi, une adresse célèbre parmi les rédacteurs de passage pour son incroyable menu et son ambiance décontractée.

Le Bar Luce, dessiné par Wes Anderson dans la Fondation Prada, propose plus qu'un simple café : c'est un voyage cinématographique dans l'esthétique rétro. Il est idéal pour se poser après une promenade culturelle dans les galeries voisines.

Pour ceux qui recherchent un cadre feutré, Sant Ambroeus sur Corso Matteotti incarne l’élégance locale : service impeccable et atmosphère milanaise à souhait.

Ralph’s Bar, niché Via Della Spiga, allie le raffinement du créateur Ralph Lauren à la douceur d’un jardin secret, parfait pour un déjeuner chic au calme du tumulte urbain.

Tables du soir : rendez-vous design et cuisine locale

À la tombée du jour, plusieurs adresses transforment le dîner en expérience sensorielle. Trattoria del Ciumbia, dans le quartier Brera, affiche un décor signé Dimore Studio, avec un clin d’œil assumé aux années 1960 et une carte méticuleusement élaborée.

The Wilde, Via dei Giardini, s’étale sur 2000 m² avec deux restaurants aux intérieurs orchestrés par Fabrizio Casiraghi. C’est l’option idéale pour un dîner immersif mêlant design contemporain et cuisine savoureuse.

Pour les fruits de mer, direction Giacomo Milano, Via Sottocorno : une institution milanaise offrant un décor classique haut en couleur, où le service est aussi soigné que les plats.

Boire un verre, une glace ou un espresso en version arty

Commencez la journée chez Orsonero, un petit café design pensé par David/Nicolas. Ici, l’espresso est à l’honneur, dans un écrin aussi raffiné que minimaliste.

Juste à côté, Loste Café propose des pâtisseries à tomber et une ambiance précieuse. Si vous êtes près de la célèbre Galleria Vittorio Emanuele, une halte au Café Cracco est parfaite avant de longer vers le Duomo.

Pour une touche sucrée, MAG Gelateria, Corso Genova, offre des glaces audacieuses servies dans une ambiance rétro. Côté vin, rendez-vous chez Bar Nico, une cave aménagée dans une ancienne fabrique de pâtes, permettant des dégustations dans une atmosphère industrielle.

Bar Basso, Via Plinio, incarne la nuit milanaise avec ses cocktails célèbres et son ambiance iconique. Plus discrète, la terrasse du Bvlgari Hotel, dissimulée dans un jardin central, offre un moment suspendu en plein cœur de la ville.

Pour terminer la soirée en beauté, le Palinurobar ou le Bamboo Bar de l’Armani Hotel conjuguent design affirmé et cocktails raffinés qui racontent Milan autrement.

Shopping exclusif et souvenirs design

Pupi Solari, sur la piazza Tommaseo, est une adresse historique pour les vêtements pour enfants, tandis que Laboratorio Paravicini propose des céramiques peintes à la main dans un atelier-boutique magnifique.

À Via Bandello, Rossana Orlandi accueille dans son concept store des objets de design visionnaires. Sa personnalité excentrique est à l’image des pièces sélectionnées : avant-gardistes, ludiques et uniques.

Pour les passionnés de bijoux, Monica Castiglioni, fille du célèbre designer Achille Castiglioni, crée des pièces organiques sur Via Pastrengo. Non loin, la Fondation Castiglioni propose aussi des céramiques et souvenirs à fort potentiel créatif.

Il est aussi possible de découvrir des adresses rares comme :

– Gioielleria Pennisi pour des bijoux vintage prisés,

– Sofia Zevi, boutique intime d’objets déco artisanaux,

– Eredi Zucca, un barbier traditionnel digne d’un film d’époque,

– Pettinaroli, fournisseur de papeterie haut de gamme,

– ou encore G. Lorenzi, pour des accessoires de maison hautement design.

Un samedi à Milan serait incomplet sans un passage au marché aux puces Navigli Flea Market, tenu le dernier dimanche du mois le long du Naviglio Grande, où l’on chasse des trésors vintage dans une ambiance bohème.

Moments à vivre en flânant

Parmi les petits plaisirs majeurs de Milan, n’oubliez pas de lever la tête au Temple de la Victoire, une construction centrale autour d’une étonnante tour octogonale, véritable refuge calme et majestueux.

Si vous cherchez un lieu pour contempler le printemps, les jardins de la Villa Necchi Campiglio offrent un décor romantique, surtout en avril, quand les coquelicots éclatent de couleur.

Enfin, une balade autour de l’Académie des beaux-arts de Brera vous transporte dans une ambiance d’atelier vivant, entouré de jeunes artistes dans l’un des quartiers les plus inspirants de la ville.