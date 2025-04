Inspirant, lumineux, ultra-fonctionnel : ce porche est devenu “l’espace à tout faire” rêvé par Sheila Bridges

Dans sa maison de la vallée de l’Hudson, l’architecte d’intérieur Sheila Bridges a transformé un simple porche en une pièce de vie pleine de vie et de possibilités. Lieu de réception, de travail ou de détente, cet espace ouvert sur la nature allie confort et esthétisme tout en restant profondément fonctionnel.

Un espace pour tout faire et tout vivre

Sheila Bridges a aménagé un porche ombragé et fermé à l’arrière de sa maison, devenu son lieu préféré. Grand, lumineux, ouvert aux paysages et à l’air frais, cette pièce centrale fonctionne comme un salon annexe à ciel ouvert. Qu’il s’agisse de repas entre amis, de séances de lecture ou de travail, ce porche est un véritable espace de vie multifonction. “Je l’utilise vraiment pour tout”, confie-t-elle, installée avec son ordinateur ou recevant des invités pour un apéritif.

Ce lieu est conçu pour accueillir autant de fonctions que de moments de vie, avec une flexibilité qui apporte un confort rare. Il devient à la fois un vestibule accueillant et une salle à manger estivale, un havre de paix pour réfléchir ou tout simplement se reconnecter avec le dehors, à l’abri des contraintes.

Une connexion essentielle avec la nature

Toute l’architecture du porche met en valeur la relation avec l’extérieur. Pour Bridges, ce lien avec la nature est essentiel. Elle raconte être depuis toujours passionnée par les activités en plein air, et considère un porche comme un élément incontournable d’une maison dans le nord de l’État de New York. Protégée mais ouverte, cette pièce à moustiquaire conserve tous les avantages d’un jardin sans en subir les désagréments, notamment les piqûres de moustiques qui, avoue-t-elle, la choisissent toujours en priorité.

Grâce aux ouvertures sur trois côtés, la lumière naturelle s’infiltre tout au long de la journée. La brise matinale y entre librement, tandis que les ventilateurs au plafond assurent une fraîcheur apaisante en plein été. Tout y est pensé pour vivre pleinement une nature domestiquée : même son chien, un mudi nommé Loki, y circule avec liberté via une chatière donnant sur l’extérieur.

Un aménagement pensé pour durer

Bien que non isolé et inutilisable en hiver, le porche est meublé avec soin. Bridges a opté pour du mobilier d’extérieur résistant au fil des saisons tout en gardant une esthétique raffinée et personnelle. Au centre, une table Tulip de Saarinen est entourée de chaises en rotin sur mesure dans des tons naturels et calibrés — noir, bleu, brun. Tout dans la pièce évoque un dialogue subtil avec le paysage : coussins verts, feuillage des bouleaux et chênes visible à travers les moustiquaires, ou lanternes tamisant la lumière le soir venu.

Même la vaisselle raconte une histoire familiale et artistique : Bridges utilise une porcelaine Wedgwood de sa propre création, accompagnée de couverts hérités de ses parents. Ce mélange de patrimoine et de design témoigne d’un profond attachement aux objets qui ont du sens, et à une forme de beauté simple et enracinée.

Quand le soleil se couche, la magie continue

Le soir venu, la pièce offre une ambiance différente. Tandis que le soleil se couche à l'ouest, de magnifiques ombres dansent sur les murs et le sol. Sheila Bridges s'accorde alors un moment de répit, souvent allongée sur le canapé vert, accompagnée de quelques notes de jazz discrètes diffusées via des enceintes dissimulées. Parfois, elle préfère simplement observer les nuances du ciel et écouter les sons discrets de la forêt alentour.

Ce porche n’est pas seulement une extension de l’intérieur ; c’est une résonance entre la vie et la nature, un lieu suspendu, un écrin de sensations qui apaise et inspire en toute saison — sauf l’hiver, période durant laquelle Bridges lui accorde un repos bien mérité.