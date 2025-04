Des tapis graphiques et irrésistibles pour sublimer votre intérieur selon Michelle R. Smith

La designer Michelle R. Smith, figure reconnue du design d’intérieur et membre de la liste A d’ELLE Decor, s’associe à Nordic Knots pour une nouvelle collection de tapis. Cette collaboration unique allie créativité américaine et savoir-faire suédois, pour donner naissance à une série de pièces graphiques et audacieuses inspirées de références vintage inattendues.

Une collaboration née d’une amitié ancienne

Ce partenariat entre Michelle R. Smith et Nordic Knots n’est pas seulement une affaire de design : il marque aussi des retrouvailles personnelles et créatives entre Smith et Liza Berglund Laserow, fondatrice de la marque suédoise. Les deux femmes se sont rencontrées il y a une dizaine d’années à New York, alors qu’elles débutaient leurs carrières respectives et partageaient un espace de travail.

Laserow se souvient avec admiration du sens du détail de Smith, qui allait jusqu’à accorder de l’importance à des objets du quotidien aussi modestes qu’une brosse à dents dans une salle de bain. Cette attention minutieuse guide aujourd’hui encore le processus créatif de Smith, notamment pour cette nouvelle collection de tapis.

Quatre tapis aux motifs ludiques et affirmés

La collection élaborée pour Nordic Knots comprend quatre modèles de tapis tissés plats. Parmi eux, on retrouve un tapis vert aux motifs géométriques dynamiques, un tapis en jute à rayures et deux autres avec des compositions graphiques audacieuses. Chaque design a été réalisé avec une vision esthétique aussi réfléchie que spontanée.

L’objectif de Smith était de s’éloigner des rayures classiques souvent présentes dans le monde du textile décoratif. Elle a ainsi puisé son inspiration dans des mouchoirs anciens aux motifs ludiques, trouvés dans des marchés en ligne. C’est notamment un foulard Esprit des années 1980, déniché sur Etsy, qui a servi de point de départ à la conception de ces tapis.

Le vert sludge, une teinte signature

Parmi les modèles créés, le tapis appelé Orleans occupe une place centrale, notamment parce qu’il est installé dans le salon de Smith à Bellport, New York. Ce tapis est dominé par une couleur qu’elle appelle « vert sludge », une nuance sourde et terreuse qu’elle considère désormais comme un neutre polyvalent.

Ce vert peu conventionnel est déjà présent dans d’autres espaces clés de son intérieur : la chambre de son fils, une salle ensoleillée et bientôt sur les escaliers de sa maison. Grâce à un motif tissé subtil, ce tapis parvient à remplacer les fibres naturelles tout en apportant une touche visuelle plus recherchée.

Une liberté totale de création

Pour cette collection, Michelle R. Smith a bénéficié d'une liberté artistique totale de la part de Nordic Knots. Aucun cahier des charges, aucune contrainte : la consigne se résumait à « montre-nous ce que tu as ». Cet espace de création libre a permis à Smith de délivrer une série de designs personnels et expressifs.

L’une des pièces maîtresses, baptisée Pierce, orne désormais la chambre de sa fille, preuve de l’intégration naturelle de ces tapis dans son propre univers domestique. Avec leurs formes graphiques et leur palette réfléchie, ces tapis traduisent une vision du textile design à la fois accessible, savamment pensée et empreinte de nostalgie.