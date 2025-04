Déco sensorielle, meubles modulables… Découvrez les tendances déco incontournables vues à Milan

Le Salon du Meuble de Milan a tiré le rideau sur son édition annuelle, laissant émerger des tendances fortes qui redéfinissent les contours du design contemporain. Originalité, artisanat, modularité et expérience sensorielle sont les nouveaux piliers de cet univers en pleine mutation. Voici les inspirations majeures repérées lors de cet événement incontournable.

Archivist Chic, l’art textile comme mémoire sensorielle

La maison italienne Dedar s’est démarquée avec une collection de tissus jacquard, pensée comme une véritable expérience sensorielle. Dans la célèbre tour Velasca, Caterina et Raffaele Fabrizio ont présenté une ligne inspirée des créations modernistes de Josef et Anni Albers. Leur approche revisite l’archive non pas comme un exercice de style figé, mais comme un jeu de lumière, de texture et de main, soulignant le rôle crucial de l’artisanat dans la modernité.

Les textures riches et les teintes recherchées installent une ambiance méditative et intellectuelle dans les intérieurs, où les objets racontent des histoires. L’Archivist Chic reflète cette volonté nouvelle de puiser dans le patrimoine textile pour créer des espaces chargés de sens, tout en restant subtils et élégants.

Canapés déstructurés, liberté formelle et usage instinctif

Les assises prennent des formes inattendues cette année, rompant avec les codes établis. Le designer français Christophe Delcourt a dévoilé chez Collection Particulière une méridienne et un ottoman asymétriques qui semblent flotter dans l'espace. Le mobilier devient alors mobile, libre, presque nomade. Cette exploration de l'assise non conventionnelle évoque un rapport neuf au corps et à la maison.

Dans le même esprit, le “Great Sofa” signé Philippe Malouin pour Hem transforme le mur en un gigantesque matelas multifonctionnel, redéfinissant la frontière entre l’utile et le poétique. On recherche désormais des canapés moins rigides, pensés pour des usages organiques et spontanés dans les espaces à vivre.

Le retour flamboyant de la coiffeuse de luxe

La coiffeuse, cet espace intime et personnel, retrouve ses lettres de noblesse chez les grands éditeurs. Fendi Casa lui offre une version inspirée des années 1970 : un meuble qui, une fois plié, devient un secret de beauté et de rangement sophistiqué. Chaise en cuir, miroir intégré, finitions précieuses… Rien n’est laissé au hasard.

Chez Baxter, la coiffeuse prend la forme d’un demi-cercle violet, orné d’un miroir ovoïde. Ce meuble s’inscrit dans une esthétique très contemporaine du soin de soi, influencée par les codes des tutos beauté et des réseaux sociaux. L’espace de maquillage retrouve un rôle noble, assumant désormais sa place dans les pièces de réception.

Se réunir et manger, le nouveau luxe

Au Salon de Milan cette année, le repas devient performance et invitation au partage. L’artiste culinaire Laila Gohar a détourné le lit en banquet, en installant sur des matelas recouverts de tissus Marimekko de véritables gâteaux à partager. Une œuvre comestible qui explore les rituels de convivialité et d’intimité autour de la nourriture.

Carolina Levi, quant à elle, a mis en scène l'idée d'un festin terminé, avec "Prenez et Mangez" : une table dressée de verre soufflé, de céramiques en forme de mouches, et d'une disposition évoquant la fin d'un grand moment gastronomique. Ces œuvres transforment l'univers domestique en un théâtre sensoriel où l'aliment devient sujet de narration.

Réinventer les codes du bureau

L’équilibre entre travail et vie privée prend forme grâce à des bureaux imposants et sculpturaux. Chez Ceccotti Collezioni, les bureaux sont pensés comme des pièces maîtresses de la décoration intérieure, devenant l’élément fort d’un espace de travail agréable et ergonomique.

Le studio Ko a quant à lui exploré cette thématique avec la collection de tapis “Intersection” pour Beni, installée dans une ancienne usine textile. Des objets du quotidien comme des télécopies, machines à écrire ou meubles de bureau ont été détournés en œuvres artistiques, impliquant un retour poétique au monde professionnel.

Les lampes portables marquent une révolution

En 2025, la lumière devient nomade. Lasvit, Issey Miyake et Lee Broom ont réimaginé la lampe comme un objet transportable à forte identité esthétique. Miyake, avec Ambientec, a proposé les lampes O-Series, au design minimal et futuriste, tandis que Lee Broom reprend l’idée de cascade lumineuse avec un traitement ultrafin.

Bocci, pour fêter les 20 ans de sa fameuse lampe 14p, l’a réinterprétée dans une installation monumentale et chaleureuse. Les lampes portables se différencient aujourd’hui non plus par la performance, mais par leur capacité à instaurer une atmosphère émotionnelle et mouvante.

Un jardin à l’intérieur

Le végétal s’invite partout, devenant un langage visuel à part entière. Laboratorio Paravicini a lancé un service de table décoré de jardins à l’italienne, preuve que la nature inspire même les arts de la table. Chez Alcova, Faye Toogood a illustré chaque pièce Noritake à la main.

Mais c’est l’artiste Marcin Rusak qui a frappé le plus fort avec une installation dans une vieille serre. Ses sculptures lumineuses en forme d’orchidées hybrides incarnent à la fois la floraison exubérante et la décrépitude naturelle. L’idée : célébrer la vie tout autant que le passage du temps à travers les objets décoratifs.

Une ode à la sensorialité et à l’artisanat

Globalement, cette édition 2025 du Salon du Meuble de Milan met l’accent sur l’expérience vécue à travers l’espace. Que ce soit par le toucher, la lumière, ou la disposition des objets, tout semble orienté vers une reconnexion émotionnelle au mobilier. Face aux défis contemporains, les designers proposent une maison qui soigne, qui apaise, et qui inspire.

Les matériaux nobles, les formes douces et la modularité priment. On remarque un puissant retour de l’intimité dans le design : à travers la coiffeuse, le canapé accueillant, le bureau sculptural, on cherche à recréer des rituels simples mais indispensables pour le bien-être du quotidien.