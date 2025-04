Comment sublimer son jardin ? Ce designer va enchanter votre extérieur

Un havre de paix aux allures méditerranéennes a vu le jour dans le sud de la Toscane, autour d’une villa surplombant une vallée viticole. Le jardin, signé Tommaso del Buono, mêle conception contemporaine, biodiversité résistante à la sécheresse et convivialité, dans le respect du paysage naturel environnant.

Un projet en harmonie avec le paysage toscan

Implanté près de Capalbio, ce jardin structure avec finesse un terrain en pente autour d’une villa moderne. L’objectif de l’architecte était d’adoucir les lignes du bâtiment tout en valorisant les vues lointaines sur la campagne. Ainsi, les aménagements restent discrets et épurés, favorisant une lecture fluide du panorama.

Pour équilibrer la rigueur de l’architecture, des plantations méditerranéennes déploient leur foisonnement. Les espaces extérieurs sont pensés pour favoriser un usage quotidien de la nature, avec plusieurs zones de détente, une piscine, une cuisine extérieure et un potager en terrasses accessible.

À lire Transformation spectaculaire : « On a tout rasé pour reconstruire notre maison de rêve à l’esprit parisien »

Des plantations sobres et durables à l’avant de la maison

L’entrée principale présente une composition végétale souple, agrémentée de belles bordures de népétas, de roses et d’arbustes persistants comme Westringia fruticosa et Pseudodictamnus mediterraneus. Toutes ces variétés, résistantes au stress hydrique, réduisent considérablement les besoins en arrosage.

Un alignement de platanes au feuillage taillé en parasol crée un élégant corridor ombragé menant vers la maison, renforçant l’idée d’un jardin de passage accueillant mais structuré, où le confort visuel prime.

Un jardin de transition entre raffinement et rusticité

Entre la maison et la piscine, un jardin minéral de graviers permet une transition douce. Les lignes sont rythmées par des pas japonais vers une pergola fleurie de bougainvillées. Ce coin, discret et poétique, regorge de plantes locales tolérantes à la sécheresse.

On y trouve des espèces telles que Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Helichrysum italicum ou encore Jacobaea maritima ‘Silver Dust’. Des formes sculpturales d’agaves ou de melianthus ajoutent contraste et mouvement. La sauge mexicaine, en pleine floraison jusqu’à l’automne, complète ce tableau haut en parfums et en textures.

Une ouverture vers le ciel dans un espace étoilé

En s’éloignant des zones habitées, le jardin se mue en un lieu contemplatif dédié à l’observation du ciel. Le designer y a planté des graminées de la pampa qui, utilisées avec parcimonie, forment une zone enveloppante, propice à l’immersion. À lire Jaune beurre : la couleur tendance qui illumine cuisines, salons et salles de bains avec élégance !

Ce lieu invite au silence autant qu’à la rêverie, tout en révélant la capacité du jardin à offrir des moments de solitude ou de partage, loin de la maison et toujours en lien avec la nature.

La piscine, cœur esthétique du lieu

Autour du bassin, l’agencement est plus dépouillé. Une pelouse centrale est délicatement encadrée par un chemin de pierre de trachyte vénitienne, apportant fraîcheur à l’ensemble.

En face, une série de figuiers de Barbarie se détachent tels des sculptures modernes, reflétant leurs formes anguleuses sur l’eau. Un bandeau végétal d’Agapanthus africanus borde la scène, garantissant structure et floraison quasiment toute l’année.

Terrasses gourmandes et cuisine végétale

Plus haut sur le terrain, une terrasse de repas est soigneusement délimitée par des haies de romarin et de teucrium. Des lagerstroemias florifères ponctuent ce coin ombragé l’été, tandis que l’arôme du romarin embaume l’air lors des repas.

Le potager, organisé en planches de bois sur plusieurs niveaux, offre une approche accessible et généreuse de la culture maraîchère. Des allées larges permettent d’y circuler aisément. À proximité, une grande table en pierre flanquée de fauteuils en rotin crée un espace de convivialité familial.

Du mobilier design au service de la détente

Deux pergolas en acier recouvertes de bougainvillées et de rosiers ‘Albéric Barbier’ dessinent deux coins intimistes à l’ombre. Des bancs en béton poli et du mobilier d’extérieur signé Piet Boon prolongent l’identité esthétique de la maison.

Ce sont des lieux idéaux pour une sieste, un apéritif au soleil couchant, ou un dîner improvisé avec les légumes cueillis. La famille s’y retrouve souvent après une baignade ou une longue journée estivale.

Un jardin pensé comme une extension sensorielle de la maison

La ligne directrice de ce projet repose sur un équilibre entre rigueur formelle et sensualité végétale. L’aménagement a été conçu avec la décoratrice Virginie Droulers pour correspondre à l’intérieur moderne de la maison et aux goûts du propriétaire passionné de photographie contemporaine.

Ce lieu n’est pas seulement beau : il est fonctionnel, écologique et vivant. Tommaso del Buono y démontre comment un jardin peut exalter son environnement naturel tout en accompagnant les gestes simples de la vie quotidienne.