Comment sublimer votre cuisine ? Élégance et convivialité, 3 astuces déco inspirantes

La cuisine, bien plus qu’une simple pièce, devient le reflet du style de vie et des aspirations de chacun. Trois projets récemment réalisés démontrent qu’il est possible de marier élégance, authenticité et praticité tout en respectant l’âme des lieux. Focus sur ces trois cuisines remarquables.

Jessica Summer : un hommage à la douceur méditerranéenne

Inspirée par les nuances chaudes et naturelles de Majorque, cette cuisine incarne une esthétique méditerranéenne qui respire la quiétude. La designer Jessica Summer a composé une atmosphère chaleureuse en utilisant des éléments artisanaux et récupérés comme des carreaux de terre cuite anciens. Les murs et fenêtres ont été décapés pour révéler le pin brut d’origine, soulignant l’authenticité architecturale de la maison victorienne qu’elle habite.

Le choix de teintes douces, comme une peinture rose sur mesure, renforce l’effet enveloppant de l’espace. En contraste, les armoires minimalistes offrent une structure visuellement sobre, tandis que leur disposition en U assure une circulation fluide et fonctionnelle. Un évier face au jardin invite à la contemplation, tandis qu’un imposant plan de travail en marbre de Carrare ajoute une touche de finesse durable.

Un élément central donne à la pièce toute son originalité : un ancien établi agricole réhabilité en îlot. Ce meuble fort en caractère concrétise l’idée d’une cuisine meublée comme on le ferait d’un salon, échappant à l’uniformité des aménagements modernes. L’éclairage, autant décoratif qu’efficace, sublime les textures sans jamais voler la vedette. À lire Comment sublimer son jardin ? Ce designer va enchanter votre extérieur

Annie Burrows – Blakes London : une alliance subtile entre patrimoine et modernité

Dans cette demeure gothique protégée, l’enjeu principal était de respecter l’environnement architectural classé tout en intégrant une cuisine contemporaine. Annie Burrows parvient à créer un équilibre harmonieux entre le style revival existant et un design intérieur pensé pour le quotidien. Les plafonds richement ornés, les volets boisés et la cheminée en marbre restent présents, mais dialoguent avec subtilité avec les aménagements récents.

Structurellement, la pièce étroite et longue impose une distribution symétrique et fluide : un îlot central en marbre vert devient la pièce maîtresse, favorisant la circulation. Une banquette végane épouse l’un des murs pour créer un espace-repas convivial adapté à une vie familiale. Les teintes vert mousse des façades et les lignes rainurées des meubles appuient une esthétique naturelle et raffinée.

L’éclairage est pensé sur différents plans : les suspensions sculpturales au-dessus de l’îlot renforcent l’esprit salon, tandis que des spots muraux minimalistes ainsi que des bandes LED sous les étagères assurent la praticité. Aucun appareil électroménager n’est visible, les rangements sont savamment encastrés, reflétant la volonté d’un lieu organisé et épuré. L’atmosphère reste fidèle à l’histoire du lieu tout en insufflant un vent de modernité luxueuse.

Jojo Barr – House Nine : la convivialité mise en scène

Conçue comme un espace de rencontre et de détentes raffinées, la cuisine imaginée par Jojo Barr reflète l’art de recevoir de ses occupants. Dans cette maison édouardienne, chaque zone a été pensée pour favoriser l’échange tout en offrant un confort d’usage optimal. Une cuisine arrière centrale est dédiée à la préparation, tandis que l’avant intègre un coin bar et un espace de réception, séparés par deux arches élégantes qui dessinent l’axe de la pièce. À lire Transformation spectaculaire : « On a tout rasé pour reconstruire notre maison de rêve à l’esprit parisien »

Les matériaux choisis jouent sur le contraste des textures : le coin bar revêt une finition verte soutenue avec plan de travail en laiton patiné, tandis que la zone dédiée au petit déjeuner conserve des éléments plus neutres. Un sol en bois texturé et des tapis anciens ramènent une chaleur organique à l’ensemble.

Il ne s’agit pas seulement d’un aménagement fonctionnel : ici, chaque éclairage a son rôle. Les suspensions prismatiques, combinées à des appliques opalines et à un système de circuits lumineux modulables, assurent une ambiance ajustable selon les moments de la journée. Parmi les détails charmants : un lit pour chien intégré dans les meubles inférieurs ou encore un block de boucher sur mesure, qui traduisent la volonté d’un design profondément personnel mais toujours pratique.

Ainsi, cette cuisine incarne l’art de vivre à l’anglaise, tout en introduisant des éléments architecturaux forts qui racontent une histoire contemporaine et joyeuse.