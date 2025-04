Comment créer sa maison de A à Z ? « Une aventure exaltante, éprouvante… mais terriblement gratifiante »

Construire sa propre maison fait rêver, mais l’expérience est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Leo Wood, designer d’intérieur, et son mari Rupert Scott, architecte, ont transformé un ancien garage du sud de Londres en un cocon design. Leur parcours révèle les défis insoupçonnés de l’autoconstruction, entre passion, rigueur et imprévus.

Un projet inspiré, mais pas sans contraintes

Lorsque Leo et Rupert découvrent ce terrain atypique caché derrière des maisons victoriennes, ils y voient une toile vierge pour donner vie à leur vision. L’ancienne aire de stationnement devient The Coach House : une habitation dissimulée mais lumineuse, faite de briques pâles, de bois iroko et d’une cour centrale végétalisée. Pourtant, ce projet séduisant est aussi le fruit de longues années de planification.

Le couple démontre qu’un projet personnel peut être un manifeste de design, comme en témoigne l’ajout d’une annexe pensée comme espace de travail avec chambre en mezzanine. Rupert y voit une façon de montrer leur expertise aux clients, mais rien n’a été facile.

Trouver le bon terrain : le premier véritable défi

Avant de poser la première brique, il faut dénicher un terrain qui soit constructible, viable et adapté à vos ambitions. Rupert avertit : cela peut prendre des années. Il conseille de s’entourer d’un avocat et d’un conseiller en planification, essentiels pour éviter les mauvaises surprises.

Les terrains déjà dotés d’une autorisation de construire sont un gain de temps, mais plus onéreux. Un terrain sans autorisation exige de longues démarches, souvent bloquées par des normes écologiques, des contraintes de voisinage ou des attentes des collectivités locales.

Une équipe solide, un élément crucial

La clé du succès réside dans la constitution d’une équipe fiable : architectes, entrepreneurs, artisans. Rupert encourage à consulter les projets primés par le RIBA pour identifier des professionnels de confiance. Comparer seulement les prix peut être risqué : un devis bas cache souvent des prestations compromises.

Leo insiste sur les relations humaines : elle et Rupert ont pris soin de rencontrer leurs voisins en amont, un geste simple qui a largement facilité les échanges durant les travaux.

Maîtriser son budget et anticiper les dépenses imprévues

L'un des pièges majeurs est de sous-estimer le budget global. Rupert recommande de conserver une réserve de 20 % pour les imprévus : retards, raccordements, finitions ou encore des détails comme les prises électriques peuvent alourdir subitement la facture.

Il rappelle qu’en moyenne, il faut compter 3 500 £ par mètre carré, hors frais d’architecte et taxes diverses. Dans certaines zones, la construction revient moins cher qu’un achat, mais ce n’est pas une règle universelle. Chaque région a ses propres contraintes économiques.

Faire des choix réalistes : entre économies et priorités

Les finitions sont souvent perçues comme un levier d’économie, mais Rupert précise qu’optez pour une cuisine moins coûteuse fera peu baisser la note. Pour réduire véritablement les coûts, il faut envisager de construire plus petit.

Il rappelle aussi que le paysagisme, trop souvent négligé, peut aussi coûter très cher. Faire appel à un économiste de la construction dès le départ peut permettre de prévoir ces dépenses invisibles.

Accepter un calendrier fluctuant et souvent rallongé

La patience est un atout majeur. Obtenir un permis de construire peut, à lui seul, prendre jusqu’à un an. Ensuite s’enchaînent les délais liés aux matériaux, aux entreprises et à la météo, pouvant faire dériver la durée totale du projet sur plusieurs années.

Les retards ne sont pas des exceptions mais la norme : faillites d’entreprises, approvisionnement compliqué ou désaccords avec l’équipe peuvent repousser les échéances.

Une expérience créative… mais exigeante

The Coach House reste une réussite exemplaire : une maison pensée comme un prolongement du style de vie de ses propriétaires, construite avec des matériaux durables et équipée d’un système de pompe à chaleur efficace.

Mais Leo souligne que l’engagement financier et émotionnel est colossal. Il faut être prêt à vivre un projet plus long, plus cher et semé d’obstacles. Pour certains, c’est une aventure enrichissante. Pour d’autres, un parcours exténuant.