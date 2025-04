Comment créer la maison de ses rêves ? 9 astuces pour créer un espace sublime, raffiné, lumineux …

Dès que la propriétaire a mis les pieds dans cet espace d’exception, elle a su que cette demeure deviendrait son futur foyer. C’est ainsi qu’a démarré l’incroyable transformation de cette maison historique des années 1920 située dans l’Upper East Side de New York, orchestrée par Francis Nicdao et son équipe de Pembrooke & Ives, au début de la pandémie de Covid-19.

Un projet d’exception né d’un coup de cœur

En visitant l’événement du 47ᵉ Annual Kips Bay Decorator Show House, la future propriétaire a immédiatement succombé au charme du bâtiment double largeur, une rareté dans New York. Après une année de recherches infructueuses, elle a décidé de racheter l’intégralité de l’immeuble, lançant ainsi un ambitieux projet de rénovation intégrale au moment où le monde basculait dans la crise sanitaire.

Francis Nicdao, avec l’aide de sa collègue Stephanie Sarkies-Schabot, a repensé la maison pour valoriser la précieuse collection d’art et d’antiquités de leurs clients tout en conservant une ambiance chaleureuse et conviviale. Chaque pièce reflète un équilibre subtil entre élégance contemporaine et respect du caractère historique du bâtiment.

Un escalier spectaculaire pour relier les six niveaux

L’élément phare de la maison reste sans doute l’escalier en colimaçon magistral, qui assure une transition fluide entre cinq des six niveaux de la propriété. Ce choix architectural audacieux optimise la fonctionnalité de la maison verticale tout en créant un point visuel fort, mêlant utilité et esthétisme.

Dès l’entrée, le sol en marbre à damier imprime un style affirmé et élégant, annonçant d’emblée l’univers sophistiqué qui se déploie dans tout l’espace.

Des espaces de vie majestueux et accueillants

Le salon, bénéficiant des dimensions généreuses permises par la largeur double du bâtiment, affiche des accents dorés somptueux et une sélection minutieuse d’œuvres d’art ainsi que de pièces de design de collection, créant une atmosphère à la fois glamour et décontractée.

Le cœur de la maison se situe dans la salle de petit-déjeuner et la family room. Ces deux espaces sont habilement délimités par un canapé dos-à-dos sur mesure, apportant fonctionnalité et confort, tandis qu’une palette de bleus raffinés lie subtilement ces pièces au style de la cuisine ouverte adjacente.

Une cuisine pratique et élégante

Située au niveau d'entrée, la cuisine a été conçue pour être aussi belle que fonctionnelle. Elle mise sur des matériaux faciles à entretenir et une palette harmonieuse de bleus assortis aux autres pièces. Soucieux de préserver l'âme du lieu, les architectes ont conservé l'essentiel de l'aménagement d'origine, tout en enrichissant l'espace de détails contemporains.

Un sous-sol conçu pour recevoir avec style

Au niveau inférieur, la maison s’offre un espace de divertissement digne des plus beaux hôtels. Une cave à vin éclairée sur mesure côtoie un somptueux wet bar peint en bleu laqué brillant, prolongé par une crédence miroitante. Ces choix de design visent à sublimer l’expérience de réception tout en maintenant une esthétique chic et raffinée.

Une suite parentale baignée de lumière

Le sanctuaire privé dédié au couple propriétaire regorge de touches féminines douces et d’une configuration spacieuse et originale. Un couloir bordé de fenêtres relie la chambre au dressing et à la salle de bain principale, inondant les espaces de lumière naturelle et renforçant l’ambiance apaisante de la suite.

Une chambre d’amis inspirée des plus beaux hôtels

Pensée comme une bulle de sérénité, la chambre d’amis adopte une palette neutre et intemporelle portée par des finitions moelleuses et des murs brillants. Dans la salle de bain attenante, un impressionnant lustre et des luminaires sculpturaux font figure d’œuvres d’art, ajoutant une note théâtrale à l’ensemble.

Un écrin de verdure en plein cœur de Manhattan

À l’extérieur, la maison cache un véritable trésor : une terrasse de 140 m² aménagée en patio zen par le paysagiste Luciano Giubbilei. La fresque murale réalisée par l’artiste Annie Morris ajoute une dimension artistique à ce havre de paix luxuriant en pleine effervescence urbaine, invitant à la détente loin du tumulte de la ville.

Francis Nicdao, l’artisan d’un rêve new-yorkais

Originaire des Philippines, Francis Nicdao sublime depuis plus d’une décennie les projets de Pembrooke & Ives grâce à sa sensibilité aux arts décoratifs artisanaux. Sa capacité à allier tradition et modernité s’exprime ici avec brio, signant une demeure unique où chaque détail respire l’élégance discrète et intemporelle.