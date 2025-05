Ce que la génération Z impose à nos intérieurs en 2025 : voici 3 exemples

La génération Z imprime son style dans l’univers du design d’intérieur avec une esthétique audacieuse, rétro et résolument expressive. Entre amour pour les objets vintage, fascination pour les cerises, éclairage intime et goût de l’opulence, quatre grandes tendances sont en train d’émerger, annonçant une année 2025 très marquée par l’identité unique de cette génération.

Un retour flamboyant à l’opulence et à l’ornementation

Loin de l’idée selon laquelle les jeunes privilégieraient les solutions minimalistes et abordables, la génération Z montre un attrait croissant pour le style rococo. Les chiffres Pinterest révèlent une envolée de 140 % des recherches liées aux « rococo party », preuve de cet engouement pour le luxe ancien revisité. Les jeunes s’approprient les codes du XVIIIe siècle avec un regard moderne : tables richement décorées, éléments vintage et détails dorés sont ainsi intégrés à des intérieurs contemporains.

Cette obsession du détail va à l’encontre de l’austérité design des années 2010 : ici, les moulures, les tissus brodés et les meubles sculptés sont à l’honneur. Le style ne se limite pas à l’esthétique : il traduit une volonté de revival joyeux, où les objets racontent une histoire tout en imposant une forte personnalité visuelle.

Les jeunes amateurs de décoration cherchent avant tout à créer un espace théâtral, invitant à la mise en scène. Les dîners deviennent des événements immersifs, où la présentation de la table et l'ambiance visuelle jouent un rôle central dans l'expérience partagée.

Les cerises comme motif de joie et d’imagination

En 2025, le fruit star n’est plus une simple denrée alimentaire : la cerise devient une icône décorative, omniprésente dans les intérieurs de la génération Z. L’univers sucré, acidulé et enfantin des cerises reflète une volonté d’intégrer des éléments plus spontanés et pop dans l’habitat. Les recherches Pinterest telles que « cherry vibe » ou « cherry bedroom » ont respectivement bondi de 325 % et 100 %, montrant l’ampleur de la tendance.

Cet engouement va au-delà de la simple illustration : les cerises influencent les couleurs dominantes, les formes choisies et même les matériaux employés. Le rouge intense et brillant du fruit, qualifié de « dark cherry red », connaît une popularité fulgurante (+235 %). Une teinte chaleureuse, dynamique, qui colore désormais murs, textiles ou objets déco.

Sur TikTok, influenceurs et créateurs exposent leurs décorations inspirées de ce fruit, qu’il s’agisse de sapins de Noël cerise ou de DIY déjantés. L’univers fruité attire par sa fraîcheur visuelle et son côté espiègle, casse les codes du design traditionnel et autorise plus de spontanéité dans la composition des espaces.

L’essor des lumières douces et fonctionnelles

Finie la « grande lumière » perçue comme froide et impersonnelle : la génération Z préfère plonger ses espaces dans une ambiance plus tamisée et enveloppante. Cette approche repose sur une multiplication de petites sources de lumière, souvent mobiles, qui redéfinissent la fonction des pièces en créant des atmosphères intimes.

D’après Taskrabbit, les demandes d’installation de suspensions lumineuses ont grimpé de 42 %, signe d’un besoin accru de personnalisation. Lampes de chevet, guirlandes stylisées, lampes solaires portatives ou cheminées de table romantiques sont utilisées pour fragmenter les intensités lumineuses et moduler les ambiances en fonction des moments de la journée.

Cette tendance révèle un besoin de confort visuel mais aussi d’expression émotionnelle à travers la lumière. Les ombres deviennent des éléments à part entière de la décoration, jouant avec les textures et les teintes des meubles. On assiste à une nouvelle poétique de l’espace, défendue par une génération sensible au bien-être et à la scénographie du quotidien.

La seconde main comme manifeste écologique et esthétique

Plus qu’une contrainte budgétaire, le recours aux objets de seconde main devient un choix politique et esthétique. En 2025, la génération Z privilégie un design durable, authentique et personnalisé, loin des standards uniformes de la grande distribution. Plateformes comme Facebook Marketplace ou Vinted, brocantes locales et recycleries sont devenues les terrains de chasse préférés des jeunes décorateurs.

Ces objets, souvent porteurs d’une histoire, permettent une déco à la fois émotive et singulière. Chaque meuble ou accessoire chiné devient un marqueur identitaire dans l’espace : la fusion entre passé et présent se manifeste dans les couleurs patinées, les lignes irrégulières ou les matériaux anciens revisités.

Les professionnels du design intègrent d’ailleurs ces pièces dans leurs projets afin de répondre à une demande de plus en plus forte de clients désireux de produire moins tout en valorisant l’existant. Cette orientation vers la seconde main révèle une évolution majeure : la décoration ne veut plus seulement être belle, elle veut être vertueuse, sensible et contextualisée.