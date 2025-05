Comment ce temple égyptien illumine New York depuis l’intérieur du Met ? 5 points pour connaître cette merveille architecturale

Transféré de Nubie à Manhattan, le Temple de Dendur est aujourd’hui l’un des joyaux du Metropolitan Museum of Art. Érigé il y a plus de deux mille ans en Égypte, ce monument culturel a été sauvé des eaux grâce à une initiative mondiale et trône désormais à New York comme témoin de l’histoire, mais aussi comme décor de la culture contemporaine.

Un temple égyptien construit sous le règne de l’empereur Auguste

Le Temple de Dendur fut construit vers l’an 23 avant J.-C. par Auguste, premier empereur de Rome, après la conquête de l’Égypte. Officiellement dédié à Isis, Osiris et leur fils Horus, il servait à montrer la suprématie romaine dans une région hautement symbolique. Creusée dans du grès d’origine éolienne, la structure présente des bas-reliefs représentant des rituels et éléments naturels en lien avec le Nil.

Même s’il n’égale pas les plus grands temples égyptiens, sa superficie avoisine les 336 pieds carrés (environ 31 m²) et il mesure environ 13 mètres de haut, ce qui reste impressionnant pour l’époque. Les artistes y ont inclus des scènes religieuses détaillées, faisant de l’ensemble un précieux témoignage spirituel et artistique du monde antique.

Le Haut Barrage d’Assouan : une menace pour le patrimoine nubien

Dans les années 1960, la construction du Haut-Barrage d'Assouan a failli déclencher la disparition de plusieurs édifices antiques en Nubie, dont le Temple de Dendur. L'UNESCO a alors lancé une opération internationale d'envergure.

Les États-Unis, participant de façon significative à cette campagne (avec une aide de 16 millions de dollars, soit plus de 153 millions actuels), ont reçu en récompense le temple, dans un geste de diplomatie culturelle sans précédent. C’est notamment grâce à l’influence de Jackie Kennedy que New York a été choisie comme ville d’accueil du monument.

Le Metropolitan Museum of Art avait proposé une solution innovante : abriter le temple à l’intérieur même du musée, préservant ainsi ses matériaux fragiles de l’humidité et des écarts climatiques.

Une inauguration présidentielle et un voyage transatlantique

En 1967, le président Lyndon B. Johnson officialise le transfert de l’œuvre vers les États-Unis. Le temple quitte l’Égypte par bateau et est accueilli à New York en grande pompe. Jackie Kennedy est présente lors de son arrivée, un geste hautement symbolique marqué par les liens profonds entre diplomatie et culture.

Un espace spécifique aujourd’hui connu comme la Galerie 131 est conçu pour accueillir l’édifice. Cette aile du musée fut en grande partie financée par la famille Sackler, connue pour son mécénat culturel, mais également controversée pour son implication dans la crise des opioïdes, ce qui aura des conséquences ultérieures sur le site.

Le temple exposé depuis 1978 dans cet espace entièrement repensé est entouré d'un bassin d'eau et orienté comme dans sa disposition d'origine, vers l'est, évoquant ainsi son ancrage antique tout en dialoguant avec le ciel et la lumière de Central Park à travers une immense verrière.

De monument historique à icône pop-culturelle

Le Temple de Dendur est devenu, au fil du temps, un lieu emblématique de la culture populaire. Sa présence dans le film culte “When Harry Met Sally” en 1989 a séduit des millions de spectateurs. On y voit une scène romantique capturant parfaitement la magie de l’automne new-yorkais à travers les fenêtres qui encadrent cette œuvre antique.

En 2018, une manifestation y est organisée par la photographe et militante Nan Goldin pour dénoncer les liens du musée avec la famille Sackler. Des flacons de médicaments sont jetés dans l’eau du bassin entourant le temple, transformant son cadre sacré en lieu de protestation politique. À la suite de cet événement, la galerie est renommée pour ne plus faire référence au mécène controversé.

Toujours en 2018, le temple fait une nouvelle apparition remarquée dans le film “Ocean’s 8”. Le décor est utilisé pour une scène de braquage fictif lors du Met Gala, et les actrices principales y participent également lors de la promotion du film, renforçant son statut de monument visuellement iconique.

Un lieu incontournable du Met Gala new-yorkais

Chaque année, le Temple de Dendur sert de cadre somptueux pour le dîner du Met Gala, l’événement le plus glamour du monde de la mode. Illuminé par la lumière tamisée de Central Park et baignant dans une ambiance feutrée, il ajoute une dimension historique et spirituelle à l’élégance moderne de la soirée.

Bien qu’il soit temporairement fermé au public entre le 27 avril et le 9 mai pour les préparatifs du gala 2025, il reste accessible le reste de l’année.

La nuit, le silence de la galerie, les reflets sur l’eau et la pierre millénaire baignée de lumière urbaine livrent une expérience saisissante, où Manhattan et l’Égypte ancienne se rencontrent dans un improbable dialogue des civilisations.