Une maison de montagne sublime et réconfortante ? « Je voulais un cocon joyeux et kitsch pour l’hiver »

Nell Diamond, fondatrice de la marque Hill House Home, dévoile l’intérieur enchanteur de sa maison de montagne située à Windham, dans l’État de New York. Pensée comme un refuge chaleureux, cette demeure mêle esthétique britannique et touches personnelles, le tout dans une atmosphère volontairement cottage et joyeusement kitsch.

Un cocon d’inspiration britannique dans les montagnes de New York

Conçue comme une maison de vacances en altitude, la résidence s’articule autour d’un style fortement inspiré des maisons de campagne du Royaume-Uni, avec des rappels des Alpes autrichiennes et suisses. Nell Diamond a voulu créer une ambiance chaleureuse, presque théâtrale, avec un riche mélange de papiers peints à motifs, tissus floraux et mobilier sculpté.

Le projet, réalisé en seulement six mois, s’est fait en étroite collaboration avec son amie d’enfance Lauren Carlucci. Originaires toutes deux du Royaume-Uni, elles partagent une sensibilité commune pour l’art de vivre et le design typiquement british — ce qui se reflète dans chaque détail de la décoration.

Un intérieur entre tradition, kitsch et touches personnelles

Chaque pièce de la maison révèle un goût assumé pour l’accumulation élégante et le confort enveloppant. Du velours sur les canapés, des meubles patinés à la main, des œuvres vintages chinées et des coussins assortis évoquent un sentiment de nostalgie modernisée. À lire Comment ce temple égyptien illumine New York depuis l’intérieur du Met ? 5 points pour connaître cette merveille architecturale

Nell Diamond ne cache pas son amour pour le kitsch, qu’elle assume avec fraîcheur et subtilité. Sans jamais chercher à impressionner, elle transforme le kitsch en expression personnelle, infusé de poésie et d’humour dans une mise en scène très aboutie.

Elle a notamment intégré de nombreux textiles issus de sa propre marque, Hill House Home, en collaboration avec Sarah Worth Mullally, directrice artistique de l’entreprise. Ces imprimés maison s’intègrent parfaitement au décor, mêlant cohérence visuelle et richesse des textures.

Des éléments emblématiques pensés pour toute la famille

Parmi les nécessités qu’elle savait vouloir dès le début, on retrouve des éléments à la fois pratiques et esthétiques : des lits superposés avec rideaux pour ses fils, pensés comme des refuges magiques, capables de rythmer le coucher de manière ludique.

Elle n’a pas non plus renoncé à son fidèle lit à baldaquin, déjà présent dans ses autres résidences, ni à des bancs tapissés de tissus précieux signés Robert Kime. Une autre pièce forte est recouverte de papier peint Tyrol de Pierre Frey, dans un ton rétro qui évoque les chalets alpins d’antan. À lire Ce que la génération Z impose à nos intérieurs en 2025 : voici 3 exemples

Maximiser l’espace et les couchages sans compromettre le style était une priorité. Chaque recoin a été pensé pour servir une fonction tout en conservant le charme de la résidence.

Des touches d’humour et des hommages familiaux

La plus grande surprise se niche peut-être dans les détails amusants et affectifs disséminés dans la maison. L’un des murs arbore une série d’assiettes décoratives signées Harlie Brown, une céramiste britannique. On y découvre des illustrations sur mesure représentant ses enfants, leurs activités favorites, mais aussi des clins d’œil à la montagne comme le ski, les télésièges ou encore des tasses de chocolat chaud.

Une chambre d’amis surnommée la “Grandma Room” reprend l’un des imprimés emblématiques de Hill House Home — le Sherwood Forest — réinterprété en vert émeraude intense, ajoutant une touche dramatique et enveloppante à cette pièce à part.

Même dans sa propre chambre, Diamond a été surprise de découvrir que le papier peint choisi était une version revisitée d’un ancien motif de sa marque : une coïncidence qui confirme à quel point son univers créatif imprègne naturellement ses choix personnels.

Un cocon fidèle à son art de vivre

Cette maison de montagne illustre parfaitement la vision de Nell Diamond : créer des espaces qui célèbrent le confort, l’individualité et une esthétique joyeuse. Rien n’est laissé au hasard, mais chaque objet raconte une histoire intime, chaque papier peint reflète une humeur, chaque coussin évoque un souvenir.

En mêlant influences alpines et campagne anglaise, et en injectant des références à ses voyages, son enfance et ses enfants, Diamond signe un intérieur profondément personnel, à la fois audacieux, fonctionnel et résolument inspirant.