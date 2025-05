Une maison féerique et haute en couleur ? « Je vis dans un gâteau géant », confie Kim-Joy

Dans leur paisible maison de campagne près de Leeds, la pâtissière Kim-Joy Hewlett et son mari Nabil Homsi ont créé un univers à leur image : fantasque, coloré et gourmand. Acquise en 2021, la demeure est devenue un projet artistique à part entière, où chaque pièce s’apparente à une création sucrée. Pour Kim-Joy, c’est tout simplement « un gâteau géant dans lequel je peux vivre ».

Une entrée spectaculaire au cœur du projet

Dès le pas de la porte, le ton est donné : Kim-Joy a remodelé la structure même de la maison pour faire place à une entrée à double hauteur. Elle a supprimé une chambre et déplacé une salle de bains afin d’ouvrir l’espace verticalement. Le résultat est une explosion de lumière et de couleurs, dominée par un escalier turquoise, des rampes jaune pissenlit, un tapis zébré et un luminaire façon bulle de savon suspendu depuis le plafond.

Le sol, lui, est aussi original qu’un topping de cupcake, avec un terrazzo sur-mesure qui imite des vermicelles de pâtisserie multicolores. Cette entrée incarne parfaitement la personnalité de Kim-Joy : joyeuse, imprévisible, mais toujours raffinée jusque dans les moindres détails.

Une cuisine pensée comme un atelier créatif

La cuisine est un autre joyau de la maison, mêlant design contemporain et esprit DIY. Les placards combinent un vert menthe à un rose doux, tandis que les meubles hauts ont été remplacés par des étagères ouvertes, laissant place à des objets décoratifs et des plantes. À lire Une maison de montagne sublime et réconfortante ? « Je voulais un cocon joyeux et kitsch pour l’hiver »

Le fond de crédence en pierre ajoute une touche d’élégance, et les joints de carrelage noirs – pourtant déconseillés par les experts – ont été posés par le couple lui-même après avoir suivi des tutoriels sur YouTube.

Pour Kim-Joy, chaque centimètre carré a été soigneusement pensé : elle a même inclus un robinet à eau bouillante ainsi qu’un garde-manger organisé avec précision.

Un garde-manger qui fait rêver les enfants

Accessible sous une arche rose pastel rappelant une maison de poupée, le garde-manger est un lieu aussi pratique qu’insolite. Rempli de tiroirs généreusement garni de décorations en sucre, il trône en tant que lieu sacré de la créativité pâtissière de Kim-Joy.

Les enfants des invités sont émerveillés devant sa collection de vermicelles colorés, soigneusement classés, une touche de merveilleux qui rappelle que la pâtisserie est, pour Kim-Joy, un monde enchanteur avant d’être une technique.

Des fresques et des couleurs jusque dans la salle à manger

À lire Comment ce temple égyptien illumine New York depuis l’intérieur du Met ? 5 points pour connaître cette merveille architecturale

La passion de Kim-Joy pour l’art se retrouve aussi dans la salle à manger. Une fresque murale panoramique représentant un jaguar dans la jungle, peinte par Hazel Carruthers de chez Avalana Designs, attire immédiatement les regards.

Au plafond, un lustre de cercles imbriqués, colorés à la main par Kim-Joy elle-même, donne au plafond une aura de conte de fées. Partout, les associations de teintes éclatantes font écho à son style vestimentaire et pâtissier.

Une sensibilité environnementale bien pensée

Souffrant de migraines chroniques, Kim-Joy a conçu son intérieur en tenant compte de facteurs environnementaux. Elle privilégie des ampoules à lumière chaude pour limiter les agressions visuelles et adoucit la lumière naturelle avec des finitions en bambou sur les rideaux et stores.

L’électroménager, lui aussi, a été pensé intelligemment : la machine à laver a été installée à l’étage pour éviter le vacarme habituel dans la cuisine, à l’encontre des traditions anglaises.

Un salon éclectique pour une « gobeline de maison »

Le salon est à l’image de sa propriétaire : à la fois excentrique et confortable. Kim-Joy s’y réfugie comme une “gobeline de maison”, installée sur un immense canapé orange néon, entourée de ses chats Mochi et Blinky.

Une table rose ondulée, chinée en ligne, complète cet espace hors du commun où les objets décoratifs racontent une histoire. Chaque coin du salon reflète un amour profond pour la fantaisie et l’imagination.

Des chambres inspirées par l’univers du cirque

À l’étage, les chambres incarnent l’esprit théâtral assumé de Kim-Joy. La chambre d’amis présente un savant mélange de rayures marron et rose, façon chapiteau de cirque, tandis que la chambre principale reflète une palette plus douce avec un papier peint damier rose et blanc, choisi après un projet de peinture épuisant.

Ces espaces privés conjuguent le confort à une théâtralité joyeuse, preuve que pour Kim-Joy, la décoration intérieure est une extension naturelle de son art culinaire.

Un projet en perpétuelle évolution

Pour Kim-Joy, décorer sa maison est un peu comme concevoir un gâteau : on commence par une base précise, puis on laisse la créativité guider les finitions.

Bien que de nombreuses pièces soient déjà métamorphosées, elle continue d’imaginer de nouveaux agencements, de nouvelles couleurs, toujours avec cette même volonté de créer un univers qui lui ressemble.

Et tant mieux, car pour elle, le bonheur réside dans l’imagination sans fin de ce qui pourrait encore être transformé.