Les teintes incontournables pour sublimer votre porte d’entrée en 2025

En 2025, la porte d’entrée ne se contente plus d’être fonctionnelle : elle devient une véritable déclaration de style. Les designers misent sur des teintes audacieuses, élégantes et expressives pour donner du caractère aux façades tout en valorisant l’identité de chaque foyer. Exit les tons neutres et discrets, place à la couleur assumée.

Le vert terreux : une teinte naturelle et raffinée

Le vert profond et organique s’impose comme l’une des nuances vedettes en 2025, selon plusieurs designers. Des tonalités comme le vert mousse ou forêt ont été plébiscitées pour leur élégance naturelle. Eva Bradley, par exemple, a transformé une maison victorienne de San Francisco en peignant la porte avec la teinte Rainforest Foliage de Benjamin Moore.

Ce vert évoque la sérénité et l’harmonie, en apportant de la personnalité sans sombrer dans l’excentricité. Pour ceux qui souhaitent rester discrets tout en évitant les tons neutres classiques, le vert sauge ou le vert forêt s’imposent comme des choix sécurisés mais stylés.

Sherwin-Williams propose également des alternatives douces comme Green Bay, qui inspire le calme, ou Slow Green, décrit comme chaleureux et charmant, s'intégrant idéalement dans un environnement végétalisé.

Rouges ardents et baies chaleureuses

Pour ceux qui veulent faire sensation, les teintes rougeoyantes seront incontournables. Du cramoisi au terracotta, en passant par le rouge écarlate ou les baies profondes, ces couleurs affirment une forte personnalité à l’entrée des maisons.

Le designer Mike Brown souligne que ces rouges audacieux s’allient parfaitement à l’architecture contemporaine, notamment les maisons de style farmhouse à l’esthétique épurée. Ils offrent une touche de théâtralité, sans nuire à l’équilibre esthétique général.

Lior Kahana ajoute que les rouges plus atténués conservent un côté chaleureux et accueillant, tout en restant élégants. Ils se marient volontiers avec des matières comme le bois ou des façades sombres, créant un contraste raffiné et moderne.

La noblesse des tons bijoux

Les tons inspirés des pierres précieuses apparaissent également parmi les tendances majeures de l'année. L'intérieur designer Kathy Kuo vante l'utilité de couleurs comme le bleu marine, le vert émeraude, le grenat et certaines nuances de gris plombé pour donner corps à des portes d'entrée audacieuses, sans tomber dans l'excentricité.

Ces teintes offrent un équilibre idéal entre sophistication et intemporalité. Associées à des détails métalliques comme le laiton ou le noir mat, elles créent une entrée raffinée qui capte le regard sans tacher la sobriété architecturale.

Le mariage de ces couleurs profondes avec des façades en brique classique ou en pierres modernes permet d’obtenir un effet visuel fort et contrôlé.

Les bleus profonds pour une élégance mystérieuse

Cette année, les bleus riches gagnent en popularité en tant qu’alternative élégante aux gris et autres couleurs neutres. Isfira Jensen affirme que ces bleus moody permettent d’échapper à la banalité des tons trop fades ou uniformes.

Des nuances comme le bleu nuit ou l’indigo offrent une impression de profondeur et de sophistication. Elles s’associent avec bonheur à des matériaux naturels tels que la pierre, le bois brut ou le métal vieilli.

Ces teintes confèrent une allure volontairement plus mystérieuse à la façade, tout en illustrant un choix esthétique réfléchi. Elles sont idéales pour les propriétaires en quête de distinction discrète et de caractère intemporel.