Comment j’ai gagné énormément de places dans mes valises en voyage

Voyager léger n’a jamais été ma spécialité. Toujours en train de trop en mettre, je remplissais mes valises à ras bord, surtout pour les courts séjours. Mais depuis que j’ai découvert les cubes de rangement compressibles de Bagsmart à 34 dollars, j’ai totalement changé ma façon de préparer mes bagages. Ils sont devenus indispensables à chacun de mes voyages.

Un changement radical dans ma manière de faire mes valises

En 2025, j’ai pris une résolution simple : optimiser ma technique de rangement en valise cabine. Entre voyages en train et escapades en avion, il me fallait une solution à la fois compacte et efficace. Mon ancienne grande valise, trop encombrante pour les compartiments de train, ne répondait plus à mes besoins. J’ai donc investi dans une valise plus petite et, dans la foulée, testé les cubes compressibles de Bagsmart. En un mot : révolutionnaire.

Ce set contient six pièces : cinq cubes de tailles différentes et un sac à chaussures. Utilisés intelligemment, ils transforment complètement l’intérieur de votre bagage. Pour mon dernier voyage, j’ai réussi à faire rentrer deux semaines de tenues dans une valise cabine. Un exploit que je n’aurais jamais cru possible auparavant.



Comment fonctionnent ces cubes de compression ?

À première vue, ces cubes ressemblent à n’importe quels cubes de rangement classiques : légers, souples, avec fermeture à glissière. Mais la différence réside dans un détail clé : une seconde fermeture éclair tout autour du cube. Ce zip supplémentaire permet de comprimer le contenu et de réduire considérablement le volume occupé. Résultat : plus de place, moins de désordre.

J’ai découvert ce produit grâce à plusieurs recommandations TikTok, puis j’ai fait mes propres recherches. Leur succès vient de leur conception astucieuse : chaque cube possède trois zips — deux pour fermer, un pour compresser. Certes, il faut parfois forcer un peu, surtout si le cube est totalement rempli. Mais le gain d’espace en vaut la peine.

La méthode pour un rangement optimal

L’efficacité de ces cubes dépend aussi de la manière dont ils sont utilisés. Avant de partir, j’ai catégorisé chaque type de vêtement :

Le grand cube : robes, pulls, jupes

Les deux moyens : hauts et pantalons

Le petit : sous-vêtements

Ce tri préalable m’a permis de gagner du temps et de mieux organiser le contenu de ma valise. Un conseil utile : mieux vaut plier les vêtements à la taille exacte du cube plutôt que de les rouler. Cela facilite la compression et améliore la tenue du paquet.

Pour compresser efficacement un cube rempli, je le place sur une surface dure, puis j'appuie dessus avec les genoux pendant que je ferme le zip de compression. Une autre astuce : créer une légère encoche d'air pendant la fermeture permet de faciliter l'extraction de l'air résiduel.

Un système de rangement pratique et élégant

L’un des gros atouts des cubes Bagsmart, c’est leur adaptabilité. Une fois compressés, les différents formats s’encastrent parfaitement dans le bagage. Les deux moyens et le petit rentrent côte à côte d’un côté de la valise. Le grand cube, lui, trouve facilement sa place en face. Il reste même suffisamment de place pour ajouter une paire de chaussures.

Autre avantage : le design. Les cubes sont disponibles dans 16 coloris et motifs différents, de quoi satisfaire toutes les envies. L’ensemble est conçu en matériaux légers qui n’augmentent pas le poids total de la valise. Même quand les cubes sont bien gonflés, les zips tiennent bon.

Des petits bémols à connaître

Malgré ses nombreux atouts, ce produit n’est pas exempt de défauts. Il arrive que certains vêtements soient légèrement froissés après compression. Mieux vaut éviter d’y ranger ses chemises les plus précieuses. Autre point : si le cube est trop rempli, il devient difficile à compresser complètement, même avec la bonne méthode.

Mais ces inconvénients restent mineurs au regard des bénéfices obtenus. Pour moi, ces cubes ont changé ma manière de voyager. Je n’utilise plus jamais de bagage en soute pour un séjour de moins de deux semaines. Ils permettent aussi d’organiser les tenues par jour ou par type, ce qui rend la vie bien plus simple une fois sur place.

L’investissement qui simplifie les voyages

Avec un prix autour de 34 dollars, cet achat s’est avéré extrêmement rentable et pratique. Fini les valises bondées, les effets éparpillés, ou les compromis sur les vêtements à emporter. Les cubes de compression Bagsmart ont redonné de l’ordre, de l’espace et de la sérénité à mes déplacements.

Je les recommande à toute personne qui voyage fréquemment ou qui, comme moi, a du mal à faire des choix quand il s’agit de remplir une valise. Si vous êtes une “sur-emballeuse” chronique, ces cubes deviendront vite vos meilleurs alliés.