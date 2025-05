Inspirante, audacieuse, intemporelle… Cette maison familiale repensée va vous éblouir

Dans la campagne d’Herefordshire, un ancien corps de ferme est devenu le foyer chaleureux et intemporel d’une famille soucieuse de préserver son passé tout en ouvrant la porte à l’avenir. Grâce au talent de la designer Verity Coleman, la maison conjugue authenticité rurale et touches contemporaines, dans un équilibre parfaitement pensé pour les années à venir.

Une maison conçue pour durer au-delà de l’enfance

La famille qui occupe désormais cette maison exceptionnelle connaît le lieu depuis l’enfance. Pendant 30 ans, la ferme fut louée à un agriculteur, avant d’être rachetée avec ses terres par ses nouveaux propriétaires, qui y exploitaient déjà une carrière à proximité.

Le projet était ambitieux : construire leur maison de vie sur le long terme, bien au-delà de la période de l’adolescence des enfants. Le style général est géorgien, avec une façade d’origine conservée et l’ajout de pavillons annexes, d’un espace de remise en forme, d’un jardin et d’ateliers. Ce projet de rénovation a duré cinq ans et a impliqué de réutiliser un maximum de matériaux d’origine, une priorité partagée par la décoratrice et les propriétaires.

Un style campagne chic résolument moderne

Verity Coleman a travaillé sur cette rénovation dès les premiers stades de la reconstruction. L'objectif était d'imaginer une décoration inspirée de l'esprit campagne, sans tomber dans le passéisme. Le style qu'elle a imposé est un subtil mélange de tradition et de modernité, avec une forte présence de matériaux naturels et de pièces artisanales.

Les poutres anciennes, les dalles en pierre flagstone et le bois sur mesure sont mis en valeur. Parmi les matières choisies, on retrouve le lin, la laine et le verre soufflé à la bouche. Tout a été pensé pour préserver l’âme ancienne de la maison tout en répondant aux besoins contemporains d’une famille nombreuse.

Une cuisine au centre de la palette colorée

La cuisine incarne l’esprit du projet. Le sol en pierre d’origine a été réutilisé, les poutres conservées et un ilot central a été fabriqué à partir de parquet ancien recyclé. Les meubles, peints en bleu moyen rehaussé de laiton, sont devenus la base de la palette de couleurs de la maison.

L’équipement culinaire est haut-de-gamme, avec un AGA électrique, un plan de travail en marbre de Carrare et des éléments sur mesure. Cette cuisine est le cœur névralgique de la demeure, à la fois fonctionnelle et esthétique, fidèle au style campagne avec une modernité assumée.

Pièces techniques et utilitaires soigneusement habillées

Le vestiaire combiné avec une buanderie joue la carte de la couleur et du pratico-ludique : le rose s'y exprime à travers les meubles et le lambris à rainures, tout en gardant une harmonie visuelle avec la cuisine. La réserve, qui jouxte la buanderie, est peinte dans la même teinte rose afin de créer une continuité cohérente, sans tomber dans le monotone.

Même les toilettes du rez-de-chaussée sont traitées avec soin : un papier peint à motif associé à des moulures vert profond donne de la personnalité à ce petit espace souvent négligé.

Des espaces de transition pleins de lumière et de chaleur

À l’arrière de la maison, le boot room est un point névralgique pensé pour le quotidien familial. Très pratique avec ses bancs intégrés et ses meubles de rangement, il est peint dans une teinte sur mesure baptisée « Boot Room Green ». On y retrouve les pierres anciennes du rez-de-chaussée, renforçant le lien visuel homogène de la maison.

Le grand hall arrière, baigné de lumière grâce à ses lanternes de toit et de sa double hauteur sous plafond, se distingue par une peinture sur mesure, « Howton White ». Ce ton neutre tirant sur le jaune offre un fond chaleureux compatible avec les variations de lumière naturelles au fil de la journée.

Une suite parentale empreinte de sérénité

Située au deuxième étage et accessible par une terrasse sur le toit, la chambre principale offre un refuge paisible. Les murs sont habillés de teintes chaudes tandis que le mobilier sur mesure et les matériaux naturels comme le bois brut renforcent cette impression de calme.

La salle de bain attenante, pensée comme un havre de paix, repose sur des tons doux et des matériaux nobles comme le marbre. La robinetterie en laiton complète cet espace pensé pour la détente, sans négliger les aspects pratiques.

Des chambres conçues pour évoluer avec le temps

Une chambre d’adolescent a été décorée dans une optique d’évolution. Peinte en vert intense, elle accueille des tissus vifs et est ponctuée de touches rouges régulières, qui lui donnent un caractère unique. Imaginée avec soin, cette pièce pourra facilement devenir une chambre d’amis au fil du temps.

La salle de douche attenante continue cette esthétique : les finitions sont alignées avec la chambre et les carreaux, posés de manière variée, apportent une touche moderne mais cohérente.

Une salle de bains familiale comme à l’hôtel

Pensée comme celle d’un hôtel de campagne haut de gamme, la salle de bains familiale marque les esprits. Une baignoire sur pied permet de profiter d’une vue dégagée et l’attention portée à la double vasque avec son plan en marbre ne laisse rien au hasard.

Les artisans ont dû composer avec les poutres d’époque pour y intégrer les installations modernes, et c’est cette alliance du neuf et de l’ancien qui rend cette réalisation aussi harmonieuse.

Grâce à une approche sur mesure respectueuse des matériaux nobles et du savoir-faire artisanal, l’intérieur métamorphosé par Verity Coleman est bien plus qu’une maison : c’est une déclaration d’amour au temps qui passe, sans rien céder au confort moderne.