Apaisante, naturelle, épurée… La méthode Japandi pour une maison qui booste votre bien-être

Créer un intérieur qui favorise le bien-être dépasse largement le choix des objets de décoration. Dans son livre, la styliste et consultante Cate St Hill explore comment le style Japandi – croisement du design japonais et scandinave – peut permettre de transformer son habitat en véritable sanctuaire. Elle y partage ses conseils pour faire de chaque espace de vie un lieu apaisant, fonctionnel et chaleureux.

Un intérieur qui répond à nos émotions

Penser à l’aménagement de son logement comme un processus introspectif signifie s’interroger sur ce qui procure sérénité, confort et équilibre. Certaines personnes ont besoin d’espaces ouverts et lumineux pour se sentir bien, d’autres préfèrent des pièces plus feutrées, ordonnées et enveloppantes. Plus qu’un simple style décoratif, il faut viser un design aligné avec nos besoins émotionnels et sensoriels.

Pour guider cette démarche, Cate suggère de définir quelques mots clés qui reflètent l’esprit que l’on souhaite insuffler à son intérieur. Par exemple : calme, naturel, fonctionnel. Ce sont eux qui orienteront les choix des couleurs, des matériaux ou des formes. Les courbes douces, inspirées de la nature, instaurent visuellement un sentiment de fluidité et d’accueillance rassurante, à l’opposé de la rigidité des angles droits.

Susciter le bien-être grâce aux cinq sens

Un intérieur conçu pour favoriser le bien-être doit parler à tous les sens. Le toucher est sollicité par des matières texturées et naturelles, comme le bois brut, le lin ou la laine. L’odorat peut quant à lui évoquer des souvenirs ou provoquer des émotions bienfaisantes grâce à des parfums d’ambiance subtils, comme les huiles essentielles.

Les sons participent également à créer un environnement doux. Un fond musical léger, le bruit du vent par la fenêtre ou une fontaine discrète ajoutent une dimension sonore apaisante à la maison. La vue joue bien sûr un rôle majeur : dans un décor aux teintes neutres, chaque détail compte pour conserver une atmosphère harmonieuse, notamment à travers la cohérence des finitions et matériaux utilisés.

La nature comme source d’équilibre

Introduire des éléments naturels dans son espace de vie n’est pas qu’une tendance esthétique : c’est prouvé, cela a un effet positif sur l’esprit et le mental. Installer des plantes d’intérieur, privilégier des meubles en bois ou maximiser la lumière du jour permet de créer un lien indirect avec l’extérieur.

Même si l’on ne dispose pas d’un jardin, il est facile de faire entrer la nature grâce à des images végétales, des motifs organiques ou quelques touches de vert dans la déco. Disposer le mobilier de manière à laisser passer la lumière naturelle, et éviter d’encombrer les vitrages, amplifie cette sensation de connexion avec l’environnement.

Désencombrer pour alléger l’esprit

Cela permet de limiter l’accumulation tout en garantissant une meilleure lisibilité des espaces. Les objets du quotidien sont mieux mis en valeur lorsqu’ils s’intègrent dans un décor calme. L’organisation devient ainsi un outil pour retrouver un sentiment de maîtrise de son environnement.

Minimalisme chaleureux et lumineux

Contrairement aux idées reçues, le minimalisme ne rime pas avec froideur. Inspiré par les intérieurs scandinaves, le style Japandi combine la sobriété des formes à la chaleur des matières. Il est possible de créer une ambiance épurée tout en conservant du confort et de la convivialité.

L’éclairage joue ici un rôle déterminant. Plutôt que de tout miser sur une lumière centrale, il est préférable d’accumuler plusieurs sources douces – lampes d’appoint, bougies, lanternes – pour moduler l’atmosphère selon les moments. Cela évite les ambiances trop cliniques, et permet de rendre chaque pièce plus humaine et enveloppante.

Un chez-soi qui reflète sa personnalité

Créez un intérieur qui apaise réside dans l’intention et la cohérence. Le style Japandi incite à se recentrer sur l’essentiel, à faire preuve de simplicité volontaire, sans jamais sacrifier la beauté ou l’individualité. Il invite chacun à adapter son espace à son rythme de vie et à ses envies, pour que la maison devienne une extension authentique de soi-même.

Aménager un lieu qui favorise la relaxation, le recentrage et la joie ne nécessite pas un budget important, mais une attention à ce que l’on choisit d’intégrer dans son quotidien. Un intérieur peut devenir bien plus qu’un lieu de passage : il devient un repère, un refuge aligné avec nos émotions profondes.