Envie de vacances à la maison ? Adoptez la déco bord de mer pour un intérieur estival réussi

Alors que l’été approche à grands pas, une envie d’évasion souffle sur nos intérieurs. Le style côtier, inspiré par les bords de mer, s’impose comme la tendance déco du moment. Avec ses matériaux naturels, ses tons sable et ses éléments marins, il insuffle un esprit estival chic et détendu à chaque pièce de la maison.

Une décoration inspirée des plages

Ce courant décoratif puise dans les codes visuels des paysages côtiers pour créer un univers apaisant et lumineux. Couleurs blanc, bleu océan et beige sable, matières légères comme le lin ou le raphia, tout concourt à évoquer la brise marine. On retrouve dans cette tendance une envie de fraîcheur et de simplicité qui contraste avec le design urbain plus structuré.

Les imprimés aquatiques ou inspirés de la faune marine s’affichent sur coussins et textiles, apportant des touches de fantaisie douce qui évoquent immédiatement les vacances.

Des objets phares à intégrer

Le style bord de mer ne s'exprime pas uniquement à travers les couleurs, il se révèle aussi dans des objets choisis avec soin. Parmi eux, la vaisselle en forme de coquillage de Minnie-Mae Studio emporte immédiatement dans un univers marin élégant. Les coussins rayés signés Amuse La Bouche London ajoutent une touche graphique tout en restant fidèles à l'esthétique plage.

Les serviettes brodées aux motifs de poissons chez Bylinen Stockholm montrent à quel point le souci du détail peut transformer une table.

L’art de la table en mode vacances

Le style côtier va jusqu’à réinventer les repas, transformant chaque dîner en bord de mer imaginaire. On dispose sur la table des assiettes ludiques ornementées de poissons, des verres entourés de raphia, ou encore des couverts au manche torsadé rappelant une corde de bateau. Les ronds de serviette en forme de crabe amusent les invités et renforcent l’ambiance conviviale et décontractée.

Les nappes rayées aux nuances douces complètent subtilement l’ensemble, dans une harmonie qui évoque à elle seule un déjeuner sur la terrasse d’un cabanon en bord de mer.

Au-delà de la table, la maison toute entière peut adopter cette esthétique marine. Les vases en forme de coquillage, les bols en grès texturé ou les paillassons décorés de poissons renforcent cette impression de bord de mer, même au cœur d'un appartement citadin. Les impressions encadrées de paysages côtiers ou d'illustrations nautiques habillent les murs avec élégance et subtilité.

De nombreuses marques proposent ces objets : des pièces travaillées et artisanales chez Alexandra Browne, aux options plus accessibles chez The White Company ou George at Asda. Une décoration marine est aujourd’hui accessible à tous.

Une ambiance horizontale et apaisante

La force du style côtier réside aussi dans la sensation de détente immédiate qu’il procure. Son esthétique calme, fondée sur des lignes épurées et une palette naturelle très douce, crée un cocon apaisant dans n’importe quel espace. Que ce soit dans une résidence à la campagne ou un petit appartement en ville, ce style offre une pause, une respiration visuelle qui rappelle les vacances prolongées.

Cette tendance est idéale pour ceux qui souhaitent un intérieur moins figé, plus empreint de nature et d’horizons ouverts. Elle incarne une volonté de revenir à l’essentiel tout en entretenant le rêve d’évasion au quotidien.