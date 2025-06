Nouveautés déco 2025 : 14 idées design concrètes pour transformer votre intérieur facilement

Une vague d’innovations souffle sur le monde de la décoration intérieure cette saison. Entre artisanat durable, collaborations inspirées et hommages à la nostalgie glamour, les maisons rivalisent de créativité. Voici les nouveautés à ne pas manquer, triées sur le volet par l’éditrice de SheerLuxe, pour un intérieur à la fois tendance, chaleureux et éthique.

Anna + Nina mise sur un charme ludique et hollandais

La marque néerlandaise Anna + Nina continue de séduire avec sa nouvelle collection aux accents éclectiques et joyeux. On découvre des céramiques aux formes originales, presque surréalistes, aux couleurs douces ou acidulées. Les coussins tapissés de rayures et franges évoquent des souvenirs de vacances en bord de mer, tout en injectant une touche de fantaisie dans n’importe quelle pièce.

Cette collection démontre une fois de plus leur engagement à proposer des objets qui marient artisanat traditionnel et design décalé, faisant de chaque pièce une véritable œuvre d’art fonctionnelle.

Passé The Store : une assise au charme rétro

La boutique Passé The Store propose un nouveau banc en acier au look vintage, entièrement fabriqué à la main à Londres. Inspiré par les paysages maritimes de Gallipoli, en Italie, ce banc revisite les lignes courbes des anciens jardins côtiers avec une touche contemporaine.

Sa structure robuste aux détails ondulés et élégants se marie aussi bien avec des jardins luxuriants qu’avec des terrasses urbaines minimalistes. Une belle illustration de la manière dont le passé peut inspirer le design actuel.

Daylesford Organic célèbre la délicatesse du géranium

Emblème du raffinement botanique, Daylesford Organic dévoile une ligne d’arts de la table à l’effigie du géranium, fleuron végétal de sa fondatrice Carole Bamford. Cette collection comprend une vaisselle finement estampillée, du linge de maison brodé, ainsi que des coussins et un parasol réalisés par des artisans provenant du monde entier.

Chaque pièce incarne le savoir-faire international et met en valeur plus de 110 variétés de géraniums cultivées sur le domaine. Un hommage naturel à l’élégance florale.

Christy mise sur le recyclage haut de gamme

À l'occasion de son 175e anniversaire, Christy propose une collection unique de produits fabriqués à partir de serviettes de Wimbledon recyclées. On y trouve des sacs, peignoirs et accessoires en édition limitée à forte valeur patrimoniale, signés du logo iconique du tournoi.

Cette initiative illustre comment le patrimoine sportif peut être réinventé à travers le prisme de la durabilité et de l’innovation artisanale.

Une suite ensoleillée signée Anthropologie à Lisbonne

Anthropologie collabore avec la marque hôtelière Locke pour aménager une suite luxueuse et baignée de teintes méditerranéennes, à Lisbonne. Des matériaux nobles, des textures riches et des touches artisanales composent cet espace ultra-inspirant.

Fait marquant, tous les objets présents dans la suite sont disponibles à la vente, permettant aux visiteurs d’emporter un morceau de cette ambiance chaleureuse chez eux.

Soho Home étend son univers à l’extérieur

Les emblématiques meubles de Soho Home s’invitent désormais à l’extérieur avec leur nouvelle collection Outdoor. Modèles Theodore et Oxley sont désormais disponibles dans des matériaux résistants aux intempéries, sans compromis sur l’esthétique.

Les imprimés tirés de lieux emblématiques comme Babington House viennent agrémenter des chaises longues, des tables laquées et des tapis d’extérieur, pour un luxe sans effort sous le soleil.

Les vases en rotin élégants de Willow Crossley

Willow Crossley propose une collection raffinée de vases en rotin tressé à la main en Colombie. Pratiques et décoratifs, ils intègrent des inserts en verre amovibles pour changer facilement les compositions florales.

Fidèle à son esthétique florale douce et conviviale, cette collection marie design naturel et adaptabilité pour embellir toutes les tables.

La galerie se fait intime chez House Nine

Jojo Barr, fondatrice de House Nine, lance The Little Art Store, une plateforme de vente d’œuvres originales et d’éditions limitées. Chaque pièce est sélectionnée avec soin pour injecter style et authenticité dans les projets d’aménagement intérieur.

Disponible en ligne, cette galerie privée nourrit l’envie croissante d’art personnel et chaleureux dans la décoration contemporaine.

Le retour attendu de WOW!house à Londres

L’événement immersive WOW!house revient pour sa quatrième édition jusqu’au 3 juillet. Ce concept élabore un parcours de 22 pièces conçues par des grands noms du design et met en scène les tendances les plus influentes.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d'architecture d'intérieur et de mise en scène audacieuse et luxueuse.

Les carreaux vintage chic de Claybrook

Claybrook dévoile Bungalow 22, une collection de carreaux de style zellige inspirée du glamour californien des années 50. On y retrouve des coloris solaires et des textures naturelles évoquant les intérieurs du Beverly Hills Hotel.

Cette ligne opère un joli pont entre nostalgie et modernité, en introduisant l’opulence rétro dans les habitats d’aujourd’hui.

Des têtes de lit sur mesure par Tori Murphy

Tori Murphy, créatrice textile britannique, lance un service de têtes de lit faites à la commande. Recouvertes de ses tissus emblématiques, elles offrent des options comme passepoils en velours, fronces ou clous pour une personnalisation raffinée.

Cette initiative complète sa vision d’un intérieur cousu main, où chaque détail reflète l’âme du lieu qu’il habille.

Jo Malone et Little Greene : parfum et peinture en harmonie

La marque Jo Malone London s’associe à Little Greene pour créer une série de bougies parfumées aux notes historiques assorties à des papiers peints d’archives. Le design olfactif rencontre ainsi l’esthétique patrimoniale.

Une collection pensée comme un pont sensoriel entre la vue et l’odorat, révélant la puissance émotionnelle des intérieurs bien composés.

Tooka dynamise la maison avec couleurs et humour

La nouvelle gamme d’accessoires de Tooka injecte une dose de fantaisie ultra colorée dans les intérieurs. Pots rayés, cache-pots sur pieds dorés, boîtes à mouchoirs rouges et roses dévoilent un esprit joueur et moderne.

Idéale pour réveiller les toiles neutres du quotidien, cette collection souligne à quel point la personnalité passe aussi par les petits objets.

Une exposition artistique au féminin à Londres

Jusqu’au 18 juin, la galerie Banda et Colnaghi présentent “Held in Space”, une exposition consacrée à la voix féminine dans l’art. Françoise Gilot et Gwen John y côtoient une vingtaine d’artistes, dans un dialogue vibrant entre passé et présent.

L’approche curatée et sensible fait de cette exposition un moment clef, à la croisée de l’intime et du manifeste artistique.

Un nouvel ouvrage sur l’écoresponsabilité esthétique

Nicole Gray publie “The Reimagined Home”, un livre qui interroge le design à travers le prisme du durable et du créatif. Illustré par des photographies exclusives, il offre des conseils concrets et esthétiques pour rénover sans abîmer la planète, à travers les intérieurs de designers inspirants.

Un ouvrage qui s’adresse aux lecteurs soucieux de conjuguer esthétique, éthique et innovation.