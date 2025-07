Propriétaire modeste ? Ce décret vous fera payer plus de taxe foncière en septembre

Une mauvaise surprise attend certains propriétaires dès la rentrée. Un décret publié en toute discrétion prévoit la fin d’un abattement sur la taxe foncière accordé aux plus modestes. Résultat, des milliers de foyers pourraient voir leur facture grimper cet automne, parfois sans même comprendre pourquoi.

Un abattement pour les propriétaires modestes, c’est fini

Jusqu’à présent, les propriétaires les plus modestes bénéficiaient d’un petit coup de pouce : un abattement de 100 euros sur leur taxe foncière. Ce « rabais » s’appliquait automatiquement dans certaines communes à condition de remplir des critères de revenus assez stricts. Un soutien bienvenu, surtout pour les retraités ou les personnes seules avec de faibles ressources.

Sauf qu’un décret paru discrètement le 28 juin 2024 acte la suppression de cet avantage. Autrement dit, il n’y aura plus de réduction automatique en septembre pour ceux qui y comptaient encore. Et le plus troublant dans l’histoire, c’est que très peu de personnes ont été prévenues.

Le décret concerne en fait la suppression de la « réduction forfaitaire » de taxe foncière prévue par un article du code général des impôts. L’État laisse désormais aux collectivités la liberté d’en conserver le principe… ou pas. Dans la majorité des cas, ce sont elles qui décident, mais certaines préfèrent l’abandonner pour faire rentrer un peu plus d’argent. À lire Retraite complémentaire oubliée : comment récupérer vos droits avant qu’ils ne disparaissent

Qui est concerné exactement ?

Tous les propriétaires ne sont pas touchés. Cette suppression cible uniquement les foyers dits « de condition modeste » qui avaient droit à cet abattement. Pour en bénéficier auparavant, il fallait notamment :

Ne pas dépasser un certain plafond de revenus (environ 11 885 € par an pour une personne seule en 2023, un peu plus en cas de couple ou de personnes à charge)

de revenus (environ 11 885 € par an pour une personne seule en 2023, un peu plus en cas de couple ou de personnes à charge) Être propriétaire de son logement , même s’il était modeste ou ancien

, même s’il était modeste ou ancien Avoir payé la taxe foncière l’année précédente tout en vivant dans le logement au 1er janvier

Les personnes âgées vivant seules, ou les petits propriétaires résidant dans des zones tendues où les prix explosent, font souvent partie des profils concernés.

Autre précision importante : si certaines communes faisaient le choix de compenser partiellement cette perte, d’autres, face à l’explosion des dépenses, se contenteront de supprimer net l’abattement. C’est donc très variable selon les villes.

Une note salée sur la prochaine taxe foncière

La taxe foncière 2024 arrivera dans les boîtes mail ou les boîtes aux lettres autour de septembre. Et pour ceux qui avaient compté sur les 100 euros d’abattement, la désillusion risque d’être brutale. D’autant plus que cet allègement passait souvent inaperçu sur l’avis d’imposition, tant il était intégré automatiquement.

De leur côté, les associations de consommateurs regrettent le flou autour de cette suppression. Beaucoup de propriétaires n’ont pas été informés, alors que l’impact est bien réel. Et pour certains, cette hausse s’ajoute à d’autres coups durs : inflation, hausse des charges, coût de l’énergie… À lire Perte d’argent avec le Livret A ? Voici pourquoi il s’érode face à l’inflation selon l’INSEE

À une époque où le logement pèse déjà lourd dans le budget, cette décision passe mal. D’autant qu’après l’exonération supprimée pour les résidences secondaires dans certaines zones et la hausse généralisée des taux par les mairies, la taxe foncière devient un vrai sujet d’inquiétude.

Un conseil si tu es concerné : pense à vérifier ton avis d’imposition à la réception. Si tu constates une hausse inexpliquée, tu peux te rapprocher de ton centre des impôts pour demander une explication ou voir s’il existe une autre aide locale. Ce n’est pas toujours évident, mais parfois, ça vaut le détour.