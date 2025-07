Modifier la météo pour gagner une guerre ? Ce projet secret inquiète les experts

Un projet militaire confidentiel, visant à altérer le climat dans certaines zones de conflit, suscite de vives interrogations. Si cette idée peut paraître tout droit sortie d’un film de science-fiction, elle fait pourtant l’objet de recherches concrètes menées par différents pays, notamment par des puissances telles que les États-Unis et la Chine.

Une stratégie ancienne qui ressurgit

L’idée que le climat puisse devenir une arme n’est pas nouvelle. Dès les années 1960 et 1970, pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis avaient lancé l’opération Popeye pour prolonger la mousson au-dessus des zones ennemies. Le but était simple : rendre les routes impraticables en provoquant des pluies artificielles. Depuis, le sujet reste largement confidentiel mais n’a jamais vraiment disparu.

Aujourd’hui, avec les progrès technologiques, certaines puissances cherchent à développer à nouveau ce type d’outils. On parle de modification ciblée des précipitations, de brouillard dense volontairement créé, voire de l’influence sur les vents pour perturber des drones ou compliquer les opérations aériennes d’un ennemi. Rien de tout ça n’est officiellement reconnu sur la scène internationale, mais les signes se multiplient.

Des programmes qui inquiètent

Selon plusieurs fuites et rapports d’experts, des projets visant à manipuler le climat seraient en cours d’expérimentation, dans le plus grand secret. L’objectif : orienter certains phénomènes météorologiques dans des zones précises, dans un cadre stratégique ou défensif. Bien entendu, de telles actions peuvent avoir des conséquences très larges, tant sur l’environnement que sur les populations civiles. À lire L’IA militaire réduit de 80 % l’intervention humaine : pourquoi c’est un tournant stratégique majeur

Le sujet devient d’autant plus sensible que la Convention ENMOD adoptée par l’ONU en 1977 interdit l’utilisation de techniques de modification environnementale hostiles. Mais cela ne semble pas empêcher certains États de poursuivre discrètement leurs recherches. Le flou juridique, combiné à des technologies de plus en plus efficaces, ouvre la porte à des dérives alarmantes.

Entre recherche scientifique et usage militaire

Ces projets se situent à la frontière entre science et stratégie. Certains climatologues ou ingénieurs climatiques collaborent sans toujours savoir l’usage militaire potentiel de leurs travaux. La manipulation du climat peut aussi s’appuyer sur des recherches initialement civiles, par exemple celles visant à lutter contre la sécheresse ou à éviter les inondations.

Voici quelques techniques envisagées :

L’ensemencement des nuages : pour augmenter ou diminuer les précipitations

: pour augmenter ou diminuer les précipitations La création de brouillards artificiels : pour camoufler des mouvements militaires

: pour camoufler des mouvements militaires Les reflets dans l’atmosphère : pour détourner la chaleur ou gêner des satellites ennemis

: pour détourner la chaleur ou gêner des satellites ennemis La modification locale de températures : pour perturber des équipements sensibles

Là où ça devient franchement préoccupant, c’est que personne ne peut prédire tous les effets secondaires. Modifier la météo dans une région peut déséquilibrer un écosystème ou provoquer des catastrophes naturelles inattendues. Et c’est là que le réel danger apparaît : ces technologies pourraient se retourner contre leurs créateurs… ou frapper des civils innocents.

Des zones sensibles dans le viseur ?

L’intérêt militaire pour ce type de méthodes se focaliserait surtout sur des régions déjà fragiles, où la météo joue un rôle stratégique important. Certaines zones du Moyen-Orient ou d’Asie centrale, où les logistiques dépendent fortement des conditions climatiques, pourraient être ciblées en priorité. À lire Salariés médico-sociaux : la prime de 100 € versée avant le 15 juillet

Le tout dans une logique de conflits asymétriques : faire perdre un avantage tactique à l’ennemi sans tir ni guerre ouverte. C’est là tout le paradoxe – ou le cynisme – de ce type de projet. Ce n’est pas une arme traditionnelle, mais une pression indirecte, beaucoup plus difficile à prouver et à dénoncer.

Dans un monde où les vagues de chaleur, les sécheresses et les tempêtes deviennent déjà des menaces bien réelles, l’idée qu’on cherche à manier le climat comme une arme fait froid dans le dos. Et encore plus quand on réalise que tout cela se trame discrètement, loin des discussions publiques ou des débats parlementaires.

Affaire à suivre, donc.