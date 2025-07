Livret Jeune à 7 % : pourquoi ce taux exceptionnel fait débat chez les fiscaux

La promesse a de quoi faire rêver : un taux d’intérêt spectaculaire, spécialement conçu pour attirer les jeunes épargnants. Pourtant, cette initiative, lancée sous la bannière de l’incitation à l’épargne responsable, fait froncer les sourcils à plus d’un expert économique. Certains y voient une dérive qui pourrait bien menacer l’équité fiscale entre les générations.

Un taux boosté présenté comme un coup de pouce

Depuis quelques jours, plusieurs établissements bancaires proposent un nouveau livret jeune affichant un taux d’intérêt largement supérieur à la moyenne du marché. On parle parfois de 5, voire 6 %, alors que le livret A plafonne à 3 % actuellement. L’idée ? Encourager les 12-25 ans à mettre de côté, dans un contexte d’inflation et d’incertitude économique. Le tout est souvent assorti d’un plafond plus élevé que les 1 600 euros habituels du livret jeune classique.

Ces offres ultra-attractives sont mises en avant comme une manière astucieuse d’éduquer les jeunes à l’épargne, tout en leur offrant un avantage bienvenu. Un vrai petit coup de pouce, surtout pour ceux qui débutent dans la vie active ou qui jonglent avec leurs premières fins de mois difficiles pendant les études.

Des économistes et juristes montent au créneau

Derrière ces formules séduisantes, certains observateurs tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs spécialistes de la fiscalité dénoncent une initiative qui, sous couvert d'aider les jeunes, crée une inégalité de traitement problématique. D'une part, ces produits sont exonérés d'impôts, comme c'est souvent le cas avec les livrets réglementés. D'autre part, les conditions d'éligibilité excluent automatiquement une grande partie de la population, notamment les jeunes actifs au-delà de 25 ans ou les foyers modestes qui peinent déjà à épargner.

Selon eux, ce genre de mesure ciblée peut favoriser une épargne de confort chez les plus aisés, sans véritable levier structurel pour réduire les inégalités économiques. Le risque, c’est de cosmétiquement « verdir » les finances personnelles sans creuser les vraies pistes de solidarité intergénérationnelle. Et là, ça coince un peu.

Une distorsion fiscale qui interroge

Autre problème soulevé par les défenseurs de la justice fiscale : la multiplication d’avantages spécifiques risque à terme d’endommager la cohérence du système d’épargne français, déjà fortement fragmenté entre différents produits. Entre le livret A, le LEP, le PEL, le livret jeune et maintenant ces versions boostées, difficile d’y voir clair. Surtout quand certains dispositifs sont ouverts à tous… et d’autres non.

Le Conseil des prélèvements obligatoires avait déjà pointé en 2023 l’extrême complexité de l’épargne réglementée, estimant qu’elle bénéficiait parfois davantage à ceux qui n’en avaient pas le plus besoin. Ces nouvelles variantes ne font, selon certains, qu’amplifier ce déséquilibre.

Une stratégie marketing plus qu’une avancée sociale ?

Enfin, pour plusieurs associations de consommateurs, ces livrets jeunes survitaminés relèvent davantage de la stratégie commerciale que de la politique sociale. Derrière ces taux dopés se cachent parfois des conditions strictes : durée d’ouverture limitée, obligation de domiciliation bancaire, ou encore versements mensuels minimums. Sans oublier que le taux exceptionnel n’est valable que pendant quelques mois, avant de redescendre brutalement.

Ce qui peut sembler être un « bon plan » risque de décevoir certains jeunes épargnants mal informés, qui pensaient avoir trouvé une alternative durable au livret A. Il est donc essentiel de lire entre les lignes et de comparer réellement les offres avant de se lancer.

Quelques réflexes à avoir avant de souscrire

Si tu envisages toi aussi d’ouvrir un livret jeune à taux boosté pour toi ou pour ton ado, pense à vérifier :

La durée pendant laquelle le taux augmenté est garanti

Les conditions de retrait et d'approvisionnement

Le plafond de versement (certains dépassent 2 000 €)

Si l'offre est liée à d'autres engagements dans la banque

Et bien sûr… le taux une fois la période promotionnelle terminée

À première vue, ces livrets peuvent sembler « trop beaux pour être vrais ». Et parfois, ils le sont. Rien ne vaut une petite comparaison avec les autres produits d’épargne classiques pour voir si ça vaut vraiment le détour.