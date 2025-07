Crédit refusé malgré un accord ? Voici la nouvelle règle des banques sur la stabilité pro

Obtenir un crédit en 2024, c’est devenu tout sauf simple. Même avec un bon dossier, les banques redoublent de vigilance. Aujourd’hui, elles vont deux fois plutôt qu’une scruter votre stabilité professionnelle avant de dire oui. Une tendance qui refroidit pas mal de projets immobiliers, surtout chez les primo-accédants.

Double vérification : ce que les banques veulent vraiment savoir

Depuis quelques mois, les établissements bancaires ne se contentent plus de vérifier la nature de votre contrat de travail. Désormais, ils font une double vérification : d’abord le statut, puis la solidité du parcours professionnel. En clair, un CDI ne suffit plus toujours, surtout s’il est récent ou dans un secteur jugé fragile (comme l’hôtellerie ou la restauration).

L’objectif est simple : éviter les impayés. Comme les taux d’intérêt sont repartis à la hausse et que les prix de l’immobilier restent élevés, les banques cherchent à limiter les risques. Résultat : elles demandent de plus en plus souvent une ancienneté de poste supérieure à six mois à un an, et s’intéressent à la cohérence du parcours sur les dernières années.

Si vous avez eu plusieurs emplois en peu de temps ou si vous êtes en reconversion, attendez-vous à devoir justifier longuement vos choix. Et ce, même si vos revenus sont stables. À lire Livret Jeune à 7 % : pourquoi ce taux exceptionnel fait débat chez les fiscaux

Les profils les plus surveillés

Ce durcissement des conditions touche surtout les jeunes actifs, les freelances et les personnes en transition professionnelle. Voici les profils qui doivent s’attendre à des vérifications renforcées :

Les primo-accédants avec peu ou pas d’apport

avec peu ou pas d’apport Les travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs

ou auto-entrepreneurs Les personnes en CDD ou en période d’essai

ou en période d’essai Ceux qui ont changé d’emploi plusieurs fois en moins de deux ans

plusieurs fois en moins de deux ans Les salariés de secteurs jugés à risque (événementiel, culture, etc.)

Les banques justifient ce tour de vis par l’incertitude économique et l’historique post-Covid qui a fragilisé de nombreux ménages. Et dans un contexte où les défauts de remboursement repartent légèrement à la hausse, elles préfèrent jouer la carte de la prudence.

Des demandes parfois surprenantes

Parmi les nouvelles habitudes, certaines banques demandent désormais des lettres d’explication sur les périodes d’inactivité, ou encore des preuves de stabilité dans la même ville, comme un bail ou une quittance de loyer. Cela peut surprendre mais pour elles, tout élément rassurant est bon à prendre.

Il arrive aussi que les conseillers fassent appel aux employeurs pour vérifier verbalement les dates d’embauche ou même la solidité de l’entreprise. Cette vérification informelle n’est pas systématique, mais elle se développe doucement.

Pour augmenter ses chances, mieux vaut donc présenter un dossier ultra carré avec tous les justificatifs à jour. Et si possible, un peu d’apport personnel, cela aide toujours à faire pencher la balance du bon côté. À lire Livret A : pourquoi vos intérêts fondent malgré une hausse apparente

Un casse-tête pour les jeunes emprunteurs

Ce durcissement inquiète particulièrement la tranche des 25-35 ans, qui représente une grosse part des achats immobiliers en France. Beaucoup se retrouvent bloqués, même avec des revenus confortables mais des parcours un peu atypiques.

Certains choisissent de repousser leur projet ou de se tourner vers des biens moins chers pour diminuer le montant demandé. D’autres passent par des courtiers, qui peuvent aider à mieux défendre leur profil auprès des banques. C’est souvent un vrai coup de pouce dans ces dossiers sensibles.

Ce qui est certain, c’est qu’en 2024, décrocher un crédit ne se résume plus à avoir un bon salaire. Il faut aussi rassurer sur l’ensemble de son parcours pro. Et ça, selon les banques, c’est non négociable.