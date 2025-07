Livret A revalorisé cet été : pourquoi seuls certains épargnants en bénéficieront

À partir de cet été, le taux du Livret A devrait légèrement augmenter, une bonne nouvelle pour de nombreux Français. Mais attention, cette revalorisation annoncée par Bercy ne concernera pas tout le monde. On fait le point pour comprendre ce qu’il se passe exactement et pourquoi certains vont rester sur leur faim.

Une augmentation… mais pas pour tous

Le gouvernement envisage de revoir à la hausse le taux du Livret A dès cet été, selon des informations récentes en provenance de Bercy. Actuellement gelé à 3 % depuis février 2023, ce taux pourrait être révisé en fonction de l’inflation constatée ces derniers mois. Cette hausse, bien que modeste, représenterait une petite bouffée d’air pour les millions d’épargnants qui placent leur argent dans ce support très populaire.

Mais tout le monde ne pourra pas en bénéficier de la même manière. La Banque de France travaille sur une formule de calcul du taux, qui prend en compte à la fois l’inflation moyenne des six derniers mois et les taux interbancaires à court terme. Si elle venait à recommander une hausse, encore faudrait-il que le gouvernement choisisse de l’appliquer. Et ce n’est pas systématique.

Tout dépend du choix du gouvernement

Le gouvernement a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait déroger à la formule classique de revalorisation. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en gelant le taux à 3 % l’an dernier, alors que les calculs indiquaient un chiffre supérieur. Ce pouvoir discrétionnaire permet à Bercy de stabiliser l’économie mais crée parfois de la frustration chez les épargnants. À lire Surveillance à distance : comment les robots patrouillent déjà les zones sensibles sans autorisation

Autre élément important : la date de mise à jour du taux. Généralement, celle-ci intervient en février et en août. Si rien ne change d’ici là, c’est donc cet été que la décision devra être actée. Et comme souvent, l’enjeu est politique autant qu’économique. Relancer l’épargne populaire tout en gardant le contrôle sur le financement du logement social, puisque le Livret A sert aussi à cela, c’est un vrai numéro d’équilibriste.

Qui va vraiment en profiter ?

Techniquement, toute personne qui détient un Livret A ouvert dans une banque française pourra profiter de cette éventuelle hausse. Mais c’est là que les différences se creusent. En réalité, ceux qui ont des petits montants placés ne percevront qu’un gain minime. Par exemple, une hausse de 0,25 % sur un livret contenant 1 000 euros ne rapporte que 2,50 euros supplémentaires sur l’année. On l’aura compris, ce n’est pas la révolution.

Cela reste intéressant pour ceux qui ont maximisé leur plafond (22 950 euros pour un Livret A), voire pour les détenteurs de plusieurs livrets réglementés comme le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) ou le LEP (Livret d’épargne populaire), mieux rémunéré et plus sensible aux mouvements liés à l’inflation.

Pourquoi continuer à s’y intéresser

Malgré son rendement modeste, le Livret A reste un outil d’épargne apprécié pour sa sécurité, sa liquidité et sa fiscalité avantageuse. Pas d’impôt, pas de cotisation sociale, on peut retirer son argent à tout moment et le capital est garanti par l’État. C’est ce combo qui fait son succès, surtout en période d’incertitude économique.

Et puis soyons honnêtes, quand on ne sait pas où placer une petite somme, c’est un réflexe rassurant. Aujourd’hui, plus de 55 millions de Livrets A sont ouverts en France, preuve de leur popularité toujours intacte. Et si la revalorisation se confirme, même partielle, ce serait toujours ça de pris… surtout pour celles et ceux qui n’aiment pas prendre de risques. À lire Ce micro-drone inspiré des insectes révolutionne l’armement léger en phase de combat

Le bon réflexe à avoir

En attendant la décision finale cet été, le mieux est de rester attentif à l’évolution de l’inflation et aux annonces de la Banque de France. On le rappelle : il n’est pas nécessaire de résilier ou réorganiser ses livrets si on n’est pas certain des changements à venir. Mais pour celles et ceux qui ont un LEP en sommeil ou qui y sont éligibles, c’est peut-être le moment de se pencher dessus, car son taux est souvent plus avantageux.

Petite check-list des points à surveiller d’ici l’été :

Bien vérifier si vous êtes éligible au LEP pour profiter d’un meilleur rendement

si vous êtes éligible au LEP pour profiter d’un Garder un œil sur les annonces officielles de Bercy ou de la Banque de France

sur les de Bercy ou de la Banque de France Ne pas oublier que même une petite hausse sur le Livret A ne remplace pas une stratégie d’épargne diversifiée

Bref, un petit coup de pouce est en vue. Reste maintenant à voir qui en profitera vraiment.