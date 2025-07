Ces anciens PER doivent être régularisés avant décembre : ce que risquent les épargnants passifs

C’est une information qui peut faire grincer des dents : certains Plans d’Épargne Retraite (PER) ouverts avant 2020 doivent être régularisés avant la fin de l’année, sous peine de conséquences fiscales. Une piqûre de rappel qui concerne surtout les épargnants passifs, ceux qui ont ouvert un contrat il y a quelques années sans vraiment y revenir depuis.

Les anciens produits d’épargne retraite concernés

Avant le lancement des PER en 2019, plusieurs produits servaient à préparer sa retraite : le PERP, le Madelin, le Préfon, le Corem, ou encore les articles 83 pour les salariés du privé. Avec la réforme initiée par la loi Pacte, tous ces anciens supports ont été remplacés par le PER, un produit plus souple, plus lisible et censé harmoniser l’épargne retraite.

Mais beaucoup de Français ont conservé leur ancien contrat sans le transférer vers le nouveau dispositif. Résultat : l’administration fiscale commence à réclamer une mise en conformité pour certains de ces plans. Selon le site spécialisé MoneyVox, cela concerne principalement des produits transformés automatiquement en PER sans que les épargnants ne valident les règles fiscales qui s’y appliquent. Un petit détail administratif, mais qui peut coûter cher s’il est oublié.

Des conséquences fiscales non négligeables

Le souci, c'est que le fisc exige une régularisation avant décembre 2024. Cela concerne surtout les plans transférés en PER entre 2019 et 2020, et qui n'auraient pas fait l'objet d'un choix clair entre le régime fiscal déductible et le non-déductible. Pour faire simple, au moment de l'ouverture d'un PER, vous devez choisir si vos versements seront déduits de vos impôts (ce qui réduit votre base imposable) ou non. Ce choix a un impact visible à la sortie, notamment au moment de la retraite.

En l’absence de ce choix explicite, l’administration pourrait estimer que vous n’avez droit à aucune déduction et, surtout, que vous serez fiscalisé au maximum sur les sommes perçues. Un vrai risque pour ceux qui s’étaient justement lancés dans un PER avec l’idée de gagner un avantage fiscal au fil des années.

Quelles démarches pour régulariser la situation ?

Si vous êtes concerné, il est encore temps d’agir. Tout d’abord, contactez votre assureur ou votre gestionnaire de contrat pour vérifier si un choix fiscal a bien été effectué lors du transfert en PER. Dans le cas contraire, une simple demande écrite suffit souvent à valider la situation. C’est rapide, mais il ne faut pas traîner.

Voici les étapes recommandées :

Vérifiez la date de transfert de votre ancien contrat vers un PER

de transfert de votre ancien contrat vers un PER Consultez les documents signés à l’époque ou demandez une copie à votre assureur

signés à l’époque ou demandez une Si aucun choix n’a été fait, rédigez une attestation précisant votre choix fiscal (déductible ou non)

(déductible ou non) Envoyez cette attestation à votre gestionnaire avant décembre 2024

Un petit papier, certes, mais essentiel pour éviter une très mauvaise surprise dans quelques années. Et clairement, ça vaut le détour.

Un rappel utile pour les épargnants peu actifs

Ce genre de rappel montre à quel point il est important de rester un minimum attentif à ses placements, même quand on est plutôt du genre à laisser tourner les choses tranquillement. Si vous avez un PER dans un coin depuis quelques années, prenez cinq minutes pour vérifier votre situation. On n'est jamais à l'abri d'un oubli.

Le bon réflexe à avoir : faire un point rapide une fois par an sur ses contrats d’épargne et, au besoin, prendre contact avec son conseiller. C’est souvent en lisant ce genre d’article qu’on se rend compte qu’on avait totalement oublié un vieux contrat signé à la va-vite. Alors autant en profiter pour faire le tri et se mettre à jour.