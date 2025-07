Déclarez un faux logement principal ? La DGFiP renforce ses sanctions dès maintenant

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) vient de durcir le ton : toute fausse déclaration de résidence principale pour éviter la taxe sur les logements vacants sera désormais systématiquement sanctionnée. La mesure vise à lutter plus efficacement contre la fraude et à mieux mobiliser les logements inoccupés dans les zones tendues.

Une lutte renforcée contre la fraude sur les logements vacants

Depuis la réforme de la taxe sur les logements vacants (TLV) et celle sur les logements sous-occupés (anciennement taxe d’habitation sur les résidences secondaires), de nombreux propriétaires ont tenté de contourner la réglementation. Comment ? En déclarant à tort un logement comme résidence principale alors qu’il est vide une grande partie de l’année. Face à cette dérive, la DGFiP a décidé d’agir. Désormais, les agents vérifieront systématiquement la cohérence des déclarations transmises par les contribuables. Ce nouveau cap a été clairement annoncé dans un communiqué publié ce lundi : les contrôles seront renforcés et les mesures de sanction pleinement appliquées.

La fraude peut coûter (très) cher

Déclarer à tort un logement comme sa résidence principale, c’est plus qu’une simple erreur. Si vous êtes pris, la note peut vite monter. En plus du rattrapage des taxes dues, des pénalités financières peuvent être appliquées. Et attention, ces dernières peuvent atteindre 40 % du montant dû en cas de mauvaise foi avérée. Ce durcissement vise à dissuader les propriétaires de conserver des logements vides sans raison valable, alors que de nombreuses villes font face à une crise aiguë du logement. Surtout dans les zones dites « tendues » où la demande dépasse l’offre, comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux.

Comment l’administration repère les fausses déclarations

Pour traquer les abus, la DGFiP s'appuie sur plusieurs outils efficaces. D'abord, elle compare les déclarations transmises par les contribuables avec celles du fisc, de la CAF, ou encore les consommations d'électricité ou d'eau. Une consommation quasi nulle sur un an peut éveiller les soupçons. Elle a aussi recours à des croisements de données automatisés, et dans certains cas, des contrôles sur place peuvent être réalisés. Cette approche sophistiquée donne de bons résultats : depuis déjà quelques mois, des redressements ont été opérés dans plusieurs grandes villes.

Ce que vous devez vérifier pour rester dans les clous

Si vous êtes propriétaire, voici les vérifications essentielles à faire pour éviter tout faux pas :

Assurez-vous que la résidence principale est bien celle où vous vivez plus de six mois par an.

que la résidence principale est bien celle où vous vivez plus de six mois par an. Ne tentez pas de déclarer une résidence secondaire ou un logement vacant comme votre résidence principale pour alléger votre fiscalité.

ou un logement vacant comme votre résidence principale pour alléger votre fiscalité. Pensez à mettre à jour votre déclaration d’occupation sur l’espace en ligne « Gérer mes biens immobiliers » chaque fois que la situation change (déménagement, mise en location, etc.).

Depuis juillet 2023, tous les propriétaires doivent déclarer l’occupation de leurs biens. C’est obligatoire, et le fisc s’en sert maintenant comme référence principale pour appliquer les taxes. Évidemment, les erreurs peuvent arriver. Mais dans ce cas, il vaut mieux les signaler dès que possible via votre espace personnel sur Impots.gouv.fr. Cela permet souvent d’éviter les pénalités. Sinon, la DGFiP ne fera pas dans le détail : les sanctions tomberont systématiquement. C’est clair, net et sans appel.