Prime d’activité refusée : la nouvelle condition qui bloque des milliers de salariés précaires

Depuis janvier 2024, un changement discret mais lourd de conséquences prive plusieurs milliers de travailleurs modestes de la prime d’activité. Cette aide bien connue, versée chaque mois pour compléter les petits revenus, repose désormais sur un critère de ressources inédit. Résultat : des salariés enchaînant les CDD, ou jonglant entre petits contrats et chômage, se retrouvent exclus du dispositif.

Un nouveau calcul qui pénalise les plus précaires

Le gouvernement a revu sa copie début 2024, en introduisant une condition de revenus trimestriels minimums. Pour continuer à toucher la prime d’activité, il faut désormais avoir gagné au moins 1 070,78 euros bruts par mois, en moyenne sur un trimestre. Et attention, seuls les salaires comptent, pas les allocations chômage. C’est comme si on demandait aux travailleurs en situation instable d’avoir une carrière linéaire… alors que leur réalité en est bien loin.

C’est un vrai coup dur pour celles et ceux qui alternent contrats courts et périodes sans emploi. Avant, si vous travailliez un mois sur trois, touchiez un salaire et le reste du temps étiez au chômage indemnisé, vous pouviez être éligible. Aujourd’hui, non. La perte de la prime peut dépasser 150 euros par mois, ce qui pèse lourd dans un budget serré.

Des demandes refusées ou des versements suspendus

C’est la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui gère la prime d’activité. Depuis janvier, beaucoup de salariés qui estimaient y avoir droit ont eu la mauvaise surprise de voir leur demande refusée. D’autres ont vu leur versement suspendu sans vraiment comprendre pourquoi, car l’information sur cette nouvelle règle est passée quasi inaperçue. À lire Une erreur d’1 € ? Comment éviter un contrôle automatique de la DGFiP, l’URSSAF et la CAF

La CAF vérifie désormais les revenus professionnels déclarés chaque mois, et si sur trois mois consécutifs les salaires sont trop bas, la prime est automatiquement stoppée. Cela touche en particulier :

Les saisonniers , notamment dans la restauration ou l’agriculture

, notamment dans la restauration ou l’agriculture Les intérimaires aux missions irrégulières

aux missions irrégulières Les jeunes enchaînant les petits contrats

enchaînant les petits contrats Les salariés qui reprennent un emploi après une période de chômage

Un effet pervers qui alimente la précarité

Ce nouveau seuil de revenus pousse certains à refuser des contrats courts, de peur de « casser » leur droit à d’autres aides. Le paradoxe, c’est que des travailleurs motivés se retrouvent piégés par un système qui voulait les soutenir. En supprimant l’accès à la prime à ceux qui reprennent un emploi fragile, on risque de décourager ceux qui font l’effort de travailler, à défaut de pouvoir décrocher un CDI.

Des associations de lutte contre la pauvreté tirent déjà la sonnette d’alarme. À l’instar d’ATD Quart Monde ou du Secours Catholique, elles pointent une « logique comptable » au détriment de la réalité sociale. Car cette aide, même modeste, permettait à beaucoup d’équilibrer un budget, de payer un loyer ou de remplir un frigo. Sans elle, certains replongent dans la galère.

Alors non, la prime d’activité n’est plus automatique. Et dans les faits, il devient de plus en plus difficile d’y avoir droit quand on ne rentre pas dans les bonnes cases.