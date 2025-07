Retraite complémentaire en baisse réelle ? Pourquoi l’augmentation de 2,2 % inquiète tant

Les pensions Agirc-Arrco vont être augmentées de 2,2 % à compter du 1er novembre. Une revalorisation bien en dessous de l’inflation réelle sur un an, évaluée à 4,6 %. L’annonce passe mal auprès de nombreux retraités, qui dénoncent une perte de pouvoir d’achat pourtant déjà fragilisé par la hausse des prix.

Une augmentation très en deçà de l’inflation

Chaque année, la retraite complémentaire des salariés du privé est réévaluée au mois de novembre. Cette fois, l’Agirc-Arrco, qui gère les pensions de plus de 13 millions de retraités, a décidé de les augmenter de 2,2 % pour 2023. C’est bien moins que l’inflation actuelle, estimée à 4,6 % par l’Insee. Résultat, les retraités vont perdre en pouvoir d’achat.

En théorie, la revalorisation des pensions complémentaires doit suivre l’indice des prix à la consommation hors tabac, c’est-à-dire l’un des indicateurs les plus proches de la réalité du quotidien des Français. Alors pourquoi cette hausse limitée à seulement 2,2 % ? L’Agirc-Arrco a appliqué une clause dite de “soutenabilité” prévue dans sa convention, en cas de contexte économique compliqué.

Et en effet, avec la crise sanitaire, les tensions géopolitiques et l'inflation grimpante, les équilibres financiers du régime sont scrutés de près. L'organisme explique qu'il souhaite préserver ses réserves et garantir la stabilité de ses versements dans les années à venir.

Un système jugé opaque par les retraités

Du côté des retraités, ce raisonnement passe mal. Beaucoup soulignent que leurs dépenses courantes, particulièrement l’alimentation et l’énergie, ont bondi bien plus rapidement que les 2,2 % d’augmentation accordés. Certains déplorent également un manque de clarté dans le calcul des hausses, qui sont souvent perçues comme arbitraires.

Des associations comme l’UCR-CGT dénoncent cette décision et réclament une vraie compensation en lien avec l’augmentation réelle du coût de la vie. Pour certains foyers modestes, chaque euro compte, et ce coup de pouce limité crée de vraies tensions.

Il faut dire aussi que les retraités du secteur privé ont déjà eu l’impression d’être les “oubliés” des dernières grandes réformes des retraites et des mesures de soutien au pouvoir d’achat. Cette nouvelle déception ravive leur sentiment d’injustice.

Rappel sur les retraites complémentaires du privé

L’Agirc-Arrco est le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés du secteur privé. Ce n’est pas l’État qui le gère, mais les partenaires sociaux, c’est-à-dire les représentants des syndicats et du patronat. Chaque mois, les salariés y cotisent, et une fois à la retraite, ils perçoivent une pension complémentaire en plus de ce que verse l’Assurance retraite (la branche classique de la Sécurité sociale).

Quelques chiffres clés :

Plus de 13 millions de retraités concernés

de retraités concernés Plus de 18 millions de cotisants actifs

de cotisants actifs Environ 87 milliards d’euros versés chaque année

Les hausses décidées chaque automne sont donc très attendues… et parfois redoutées.

Un calendrier de revalorisation qui interroge

La nouvelle hausse de 2,2 % entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2023. Les retraités verront ce changement apparaître dès leur versement du mois de novembre ou décembre, selon leur caisse. Mais cette différence de calendrier alimente elle aussi un sentiment de flou.

D’autres questions subsistent aussi. Faut-il revoir la méthode de calcul des revalorisations pour qu’elle colle davantage à la réalité vécue sur le terrain ? Certains économistes le pensent. D’autant plus que les écarts de traitement entre pensions de base et complémentaires brouillent la compréhension générale du système.

Même si le budget global du régime est très étroitement cadré, une chose est sûre : avec cette nouvelle revalorisation modeste, beaucoup de retraités risquent de devoir serrer la ceinture.