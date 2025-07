Ce canon électromagnétique mobile révolutionne l’armement militaire moderne

Une arme révolutionnaire vient d’entrer en phase de test. L’armée chinoise expérimente en ce moment un canon électromagnétique capable de propulser des projectiles à des vitesses extrêmes, le tout monté sur un véhicule terrestre mobile. Cette technologie, qualifiée par certains comme plus puissante qu’une bombe, marque une rupture dans le domaine de l’armement.

Un canon futuriste qui propulse sans explosif

Le principe du canon électromagnétique est aussi simple qu’impressionnant : au lieu de la poussée d’un explosif classique, ce sont des champs magnétiques qui propulsent un projectile à plusieurs milliers de kilomètres par heure. Résultat, l’impact peut être dévastateur, même sans charge explosive.

Longtemps réservée aux films de science-fiction, cette technologie franchit un nouveau cap. Des images récentes, relayées par la presse chinoise, montrent un véhicule militaire terrestre équipé de ce canon, apparemment en phase de test en environnement réel. Monté sur un camion relativement classique, l’engin pourrait théoriquement frapper une cible située à plusieurs dizaines de kilomètres, sans bruit d’explosion, ni trace de poudre.

Une puissance inédite, en toute discrétion

La plus grande force de ce type d’arme, c’est sans doute son silence et sa précision. Pas de feu, pas de fumée, pas de recul violent. Le projectile file droit et vite, tellement vite qu’il peut traverser un blindage classique avant même d’être détecté. Impossible à anticiper, il pourrait donc devenir une arme de choix pour les frappes ciblées ou les interventions rapides. À lire Taxe foncière surprise : que faire si votre ville change de zonage ?

D’après les ingénieurs chinois en charge du projet, ce canon serait capable d’atteindre des pointes de 7000 km/h, soit quasiment Mach 6. À ce niveau-là, l’énergie cinétique dégagée par le projectile rend inutile l’ajout d’explosifs. C’est l’impact lui-même qui cause des dégâts considérables. On comprend mieux pourquoi certains experts parlent d’une arme “plus puissante qu’une bombe”.

Pourquoi ça change la donne

Le fait que ce canon soit monté sur un véhicule mobile change complètement la nature du jeu. Jusqu’ici, les rares prototypes de canons de ce type étaient stationnaires ou embarqués sur de grands navires comme des destroyers. Mais là, on parle d’un engin qui pourrait se déplacer facilement sur une route, dans un désert ou à la frontière d’un territoire contesté.

Cela signifie que ces armes ultra-précises pourraient être déployées rapidement, sans base fixe ni préparation complexe. Et surtout, sans éveiller les soupçons habituels liés à l’installation de pièces lourdes d’artillerie. C’est franchement impressionnant, et aussi un peu inquiétant.

Un domaine sous haute surveillance

Ce projet n’a rien d’une initiative isolée. Depuis une dizaine d’années, les États-Unis, la Russie et la Chine planchent chacun de leur côté sur leurs versions du canon électromagnétique, aussi appelé railgun. Mais jusqu’ici, les obstacles techniques restent nombreux :

Échauffement intense du rail magnétique après chaque tir

du rail magnétique après chaque tir Besoins énergétiques colossaux pour propulser un seul projectile

pour propulser un seul projectile Usure rapide des composants

Difficulté à recharger rapidement

Le fait que la Chine semble parvenir à miniaturiser et embarquer ce système sur un véhicule mobile indique un stade de développement assez avancé. Suffisamment pour effrayer certains stratèges occidentaux, qui y voient une future arme de rupture. À lire Retraite complémentaire en baisse réelle ? Pourquoi l’augmentation de 2,2 % inquiète tant

On en est encore au stade expérimental mais apparemment, ça devient concret. Si les tests sont concluants, on pourrait voir apparaître d’ici quelques années des unités opérationnelles équipées de ce genre de système. Pour les armées du monde entier, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre… et pas des moindres.