Épargnants lésés : pourquoi le Livret A ne suit plus vraiment l’inflation (et comment réagir)

Le taux du Livret A reste bloqué à 3 % alors que l’inflation est officiellement repassée au-dessus de ce seuil. Une décision frustrante pour de nombreux épargnants en France, qui voient leur pouvoir d’achat grignoté mois après mois. Plusieurs économistes tirent la sonnette d’alarme.

Une rémunération qui ne suit plus l’inflation

Officiellement, le taux d’intérêt du Livret A est gelé à 3 % jusqu’en février 2025. Mais l’inflation, elle, reprend du poil de la bête : en mars 2024, elle s’est établie à 3,2 % selon l’Insee. Résultat, l’épargne placée sur le Livret A rapporte moins qu’elle ne coûte. Une situation désavantageuse qui pèse surtout sur les petits épargnants.

Pourtant, la formule de calcul du taux du Livret A prévoit qu’il soit automatiquement révisé deux fois par an en fonction de l’inflation et de la moyenne des taux interbancaires. Mais cette règle a été mise en pause pour garantir une certaine stabilité, selon le gouvernement et la Banque de France. Une décision politique, donc, que beaucoup d’experts trouvent injuste.

Une décision plus politique qu’économique

Pour l'économiste Philippe Crevel, cette situation revient à « sacrifier les petits épargnants ». Selon lui, maintenir le taux du Livret A sous l'inflation revient à imposer discrètement une taxe sur l'épargne populaire. Cela permet aussi à l'État de continuer à se financer à moindre coût, puisque le Livret A sert largement à financer le logement social ou des infrastructures publiques via la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations).

Derrière ce choix se cache donc un arbitrage : préserver la stabilité économique, quitte à pénaliser les millions de Français qui comptent sur leur Livret A pour protéger un peu leur argent de l’usure du temps. Un paradoxe quand on présente ce placement comme « sans risque » et accessible à tous. D’autant plus que ce sont souvent les ménages les plus modestes qui y placent leur épargne de précaution.

Un placement toujours populaire… malgré tout

Malgré tout, le Livret A reste plébiscité. En 2023, les Français ont massivement épargné via ce produit, avec un encours total dépassant les 400 milliards d’euros. Pourquoi cet engouement ? Parce que le Livret A conserve plusieurs atouts :

L’argent est disponible à tout moment, sans frais

à tout moment, sans frais Les intérêts sont nets d’impôts

Le plafond est confortable : 22 950 euros

Et surtout, il est garanti par l’État

Mais cette popularité ne doit pas masquer la réalité : en période d’inflation durable, ne pas réajuster le taux d’intérêt, c’est affaiblir la rentabilité réelle du Livret A. Et à terme, c’est poser la question de la confiance dans ce produit historique.

Vers une révision prochaine du mode de calcul ?

Plusieurs économistes appellent donc le gouvernement à revoir les règles du jeu. Ils estiment que la formule devrait être respectée scrupuleusement, pour garantir une indexation juste du taux d’intérêt sur la hausse des prix. C’est une question de crédibilité mais aussi d’équité sociale.

Mais pour l'instant, le gel du taux est confirmé jusqu'en février 2025. Une décision que la Banque de France justifie par la volonté de ne pas favoriser un emballement de la hausse des taux dans un contexte de désinflation progressive. Autrement dit, on temporise.

Dans les mois à venir, la vraie question sera de savoir si les Français continueront à privilégier ce livret malgré sa rentabilité négative à court terme. Car si d’autres placements deviennent plus attractifs, la fidélité à ce livret historique pourrait finir par s’éroder.