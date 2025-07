Salaire trop bas en apprentissage ? La nouvelle revalorisation change tout dès ce mois-ci

Bonne nouvelle pour les jeunes en contrat d’apprentissage : une revalorisation du salaire minimum conventionnel s’applique dès ce mois de juin. Si tu es ou tu connais un apprenti, il est temps de jeter un œil à la fiche de paie. Cette hausse concerne plusieurs branches professionnelles et vient compléter le dispositif de soutien aux apprentis.

Un coup de pouce bienvenu pour des milliers de jeunes

Le salaire perçu par les apprentis était depuis longtemps indexé sur le SMIC, avec une rémunération évoluant selon l’âge et l’année de formation. Mais dans certaines branches professionnelles, les montants conventionnels (plus favorables que le minimum légal) n’avaient pas été révisés depuis des années. C’est désormais chose faite.

Depuis le 1er juin 2024, plusieurs conventions collectives ont procédé à une réévaluation des salaires minimaux, y compris pour les alternants. Ce changement se traduit concrètement par une augmentation de leur rémunération mensuelle, directement sur leur feuille de paye. Et pour beaucoup de jeunes, cette différence, même modeste à première vue, peut vraiment améliorer le quotidien.

Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'une loi oblige les branches qui n'ont pas mis à jour leur grille de salaires depuis plus de cinq ans à le faire. Et ce mois-ci, plusieurs accords sont entrés en vigueur après de longues négociations.

Quelles branches sont concernées par cette revalorisation ?

Toutes les branches ne sont pas logées à la même enseigne, mais certaines ont bel et bien enclenché le mouvement. C’est par exemple le cas du secteur de la restauration, de la métallurgie ou encore du bâtiment. Pour les apprentis dans ces domaines, le gain peut aller de quelques dizaines à plus de cent euros par mois.

Voici quelques exemples de branches où les jeunes en contrat d’apprentissage vont voir leur rémunération augmenter :

L’hôtellerie-restauration

Les services de l’automobile

Le secteur de la propreté

Le commerce de gros

La branche du bâtiment

Il est important de noter que ces montants varient toujours selon l’âge de l’apprenti et sa progression dans le cycle de formation. Mais si la grille conventionnelle est plus favorable que le salaire minimum légal, c’est elle qui s’applique.

Tu es concerné ? Voici ce qu’il faut vérifier

Pour savoir si tu fais partie des heureux bénéficiaires de cette hausse, le mieux est de regarder directement dans votre convention collective, généralement mentionnée sur ton contrat ou sur ta fiche de paie. Si elle a été mise à jour récemment, il y a des chances que la revalorisation s’applique.

Autre astuce : demande à ton employeur ou à ton maître d'apprentissage. Dans certaines entreprises, les RH communiquent en interne les nouveaux barèmes, parfois accompagnés d'un petit rappel par mail ou affichage sur le lieu de travail.

Si jamais tu ne constates aucun changement, cela ne veut pas forcément dire qu’il y a un souci. Il se peut simplement que ta branche ne soit pas encore concernée ou que ton entreprise applique déjà un salaire supérieur aux minimums conventionnels. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup de se renseigner.

Ce qu’il faut retenir

Le but de cette revalorisation est simple : faire en sorte que le travail des apprentis soit mieux reconnu et mieux payé, surtout dans un contexte où l’apprentissage séduit de plus en plus de jeunes chaque année.

Avec plus de 850 000 contrats signés en 2023, le dispositif est en pleine croissance en France. Et c’est plutôt une bonne nouvelle que le salaire suive enfin, même si certains regrettent que cela arrive un peu tard. Reste à voir si d’autres branches vont suivre le mouvement dans les prochains mois.