Ces 3 banques rendent certains virements entre livrets payants dès août : ce qu’il faut savoir

Mauvaise surprise à venir pour certains clients bancaires. À partir du mois d’août, trois grandes banques vont commencer à facturer des frais pour certaines opérations qui étaient jusque-là gratuites. En cause : les transferts entre livrets réglementés, comme le Livret A, le LDDS ou le LEP. On vous explique ce qui va changer concrètement.

Des frais pour transférer vos livrets vers une autre banque

Jusqu’ici, si vous décidiez de fermer un Livret A ou un LDDS dans une banque pour l’ouvrir ailleurs, l’opération ne vous coûtait rien. Mais dès le 1er août 2024, ce sera différent dans trois établissements : BNP Paribas, Crédit Agricole et Crédit Mutuel Arkéa. Ces banques vont désormais facturer des frais pour transférer vos livrets réglementés vers une autre banque.

C’est une nouveauté qui risque de faire grincer quelques dents. Jusqu’à présent, ce type de transfert n’entraînait pas de frais pour les clients, car ces produits sont encadrés par l’État. Mais les règles changent, et ces banques ont décidé de revoir leur politique.

Trois banques concernées, des frais déjà annoncés

Voilà ce que prévoient les principales banques concernées par ce changement :

BNP Paribas appliquera des frais de 35 € pour chaque transfert.

appliquera des frais de pour chaque transfert. Crédit Mutuel Arkéa prévoit des frais de 30 € .

prévoit des frais de . Certaines caisses du Crédit Agricole annoncent également un tarif autour de 25 à 30 €.

À noter : toutes les caisses régionales du Crédit Agricole ne factureront pas forcément ces frais. Il faudra donc vérifier directement auprès de votre agence.

Ce changement ne concerne pas uniquement le Livret A. Tous les livrets réglementés sont visés : Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), Livret d’Épargne Populaire (LEP)… même les mineurs pourraient être concernés si leurs parents décident de transférer leur épargne dans une autre banque.

Pourquoi ces frais maintenant ?

Ces frais ne sont pas imposés par la loi, mais ils sont désormais autorisés. Depuis cet automne, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), rattaché à la Banque de France, a autorisé les banques à facturer les transferts de livrets réglementés vers un autre établissement. Chaque banque reste libre d’appliquer ou non ces frais.

Les banques justifient cette décision par le coût de traitement de ces opérations. La gestion administrative d’un transfert de livret, entre vérifications et délais à respecter, représenterait une charge qu’elles ne souhaitent plus assumer gratuitement. Et en pleine période de pression sur leurs marges, certaines en profitent pour rentabiliser leurs services.

Les choix qui s’offrent à vous

Le transfert d'un livret n'est pas toujours indispensable. Si vous ouvrez un nouveau compte dans une autre banque, vous pouvez simplement clôturer votre ancien livret et en recréer un nouveau ailleurs. C'est gratuit, mais il faut bien penser à respecter certaines règles : on ne peut pas détenir deux livrets du même type en même temps.

Bon à savoir : si vous choisissez de clôturer vous-même votre livret puis de le rouvrir dans votre nouvelle banque, ce sera toujours gratuit. Ce sont uniquement les démarches de transfert interbancaire automatiques qui deviennent payantes.

Ce petit changement technique peut donc avoir un impact concret si vous pensiez changer de banque dans les prochaines semaines. Un conseil : mieux vaut anticiper vos mouvements d’épargne avant le mois d’août, surtout si vous êtes client dans l’une des banques concernées. Ça peut éviter une dépense inutile de plusieurs dizaines d’euros… et c’est toujours ça de gagné.