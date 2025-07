Épargner sur un Livret A ? Voici pourquoi vous perdez de l’argent sans le savoir

S’il reste le placement préféré des Français, le livret A perd de sa superbe aux yeux de nombreux économistes. Derrière sa sécurité apparente, il cacherait en réalité des pertes silencieuses, notamment face à l’inflation. Alors, faut-il continuer à épargner sur le livret A les yeux fermés ?

Un rendement largement mangé par l’inflation

Ce que l’on oublie souvent, c’est que le taux du livret A, actuellement fixé à 3 %, n’est pas ajusté en temps réel à l’inflation. Quand celle-ci dépasse ce seuil, comme c’est le cas depuis 2021, les sommes placées perdent de leur valeur réelle. Dit plus simplement, l’argent que l’on croyait préserver perd du pouvoir d’achat au fil du temps.

Selon plusieurs observateurs, le rendement réel du livret A serait même négatif depuis plusieurs mois. L’économiste Philippe Crevel insiste : « On croit épargner, mais on s’appauvrit sans s’en rendre compte. » Oui, c’est un choc pour beaucoup, mais épargner ne rime pas toujours avec sécurité.

Le paradoxe, c'est que malgré cela, la collecte du livret A continue d'être positive. Les Français y versent toujours plus d'argent, probablement rassurés par son caractère garanti par l'État et sa disponibilité rapide. C'est vrai que c'est rassurant, mais est-ce vraiment rentable ?

Un choix de sécurité… mais à quel prix ?

On comprend l’attrait pour le livret A : aucun risque de perte en capital, exonération d’impôts et d’intérêts faciles à calculer. C’est un cocon confortable. Pour les profils prudentes ou pour les économies qu’on veut garder à portée de main, c’est clair que c’est hyper pratique.

Mais ce confort a un coût caché. En laissant son argent dormir sur un livret A trop longtemps, on passe à côté d’opportunités plus rémunératrices. Par exemple, l’assurance vie (en fonds euros ou en unités de compte) ou le Plan Épargne Retraite peuvent offrir de meilleures perspectives sur le long terme, même si leur fonctionnement est un peu plus complexe.

Il ne s’agit pas de jeter le livret A aux oubliettes du jour au lendemain, mais plutôt de le repositionner comme ce qu’il est vraiment : une solution de court terme et de précaution. Pas un plan d’enrichissement ni un bouclier contre la hausse des prix.

Des alternatives à explorer sans sauter dans l’inconnu

Pour celles et ceux qui souhaitent mieux protéger leur épargne, voici quelques idées à envisager :

L'assurance vie, avec des rendements autour de 2,5 à 3,5 % pour les fonds euros, et bien plus si l'on accepte une part de risque mesuré.

Le Plan Épargne Logement, encore intéressant pour les projets immobiliers à moyen terme.

Les livrets réglementés complémentaires comme le LEP (livret d'épargne populaire), accessible selon les revenus et actuellement mieux rémunéré que le livret A.

L'investissement progressif en bourse via un Plan Épargne en Actions, notamment sur des ETF, pour ceux qui veulent préparer l'avenir à 10 ou 15 ans.

La clé, c'est l'équilibre entre accessibilité, sécurité et rendement. Garder un peu d'argent sur un livret A pour faire face aux imprévus, c'est sage. Mais pour tout le reste, explorer d'autres horizons peut vraiment valoir le coup.