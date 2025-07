Dons étudiants limités ? Voici les nouvelles assos qui offrent une réduction d’impôt élargie

Faire un don à une association fait non seulement du bien, mais permet aussi de bénéficier d’un coup de pouce fiscal. Dès cette année, la liste des structures éligibles à la réduction d’impôt s’allonge. Une bonne nouvelle si tu soutiens régulièrement des causes solidaires, culturelles ou sportives. On t’explique.

Des associations supplémentaires désormais éligibles

Avant, la réduction d’impôt concernait surtout les associations reconnues d’utilité publique, d’intérêt général ou les fondations. Bonne nouvelle, depuis 2024, certaines structures locales ou plus petites, parfois oubliées du dispositif, peuvent aussi te faire bénéficier d’une remise fiscale. Une occasion idéale de soutenir des projets concrets, proches de chez toi.

Parmi les nouveaux bénéficiaires, on retrouve notamment des associations communales dédiées au sport, à la culture ou aux actions sociales. C’est un vrai coup de pouce pour ces structures de proximité, souvent portées par des bénévoles très engagés. Si tu avais des doutes sur l’intérêt fiscal d’un don à une association de ton quartier, tu peux désormais y aller les yeux (presque) fermés.

Le principe ne change pas : quand tu fais un don à une association éligible, tu peux déduire jusqu’à 66 % du montant de tes dons de ton impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % de ton revenu imposable. Si l’association est dédiée aux plus démunis (restos du cœur, secours populaire…), la déduction peut même grimper à 75 %, dans la limite de 1 000 euros. À lire Déclaration fiscale en erreur ? L’IA de la DGFiP traque tout dès janvier

La liste officielle a été élargie

Le ministère de l’Économie a précisé les choses début 2024 en publiant une nouvelle liste des organismes pouvant offrir un avantage fiscal à leurs donateurs. Un vrai plus pour éviter les mauvaises surprises. Ce document officiel est accessible sur le site impots.gouv.fr, dans la rubrique consacrée au mécénat.

Si tu as un doute sur une association en particulier, tu peux aussi lui demander si elle est bien reconnue d’intérêt général ou si elle figure parmi les structures nouvellement ajoutées. Certaines n’ont pas encore mis à jour leur communication ou leurs reçus fiscaux, donc vigilance. L’idéal, c’est que l’association te remette un justificatif appelé « reçu fiscal » après ton don, indispensable pour bénéficier de la déduction.

Un bon timing pour soutenir les causes qui te tiennent à cœur

Avec cette nouvelle ouverture, il devient plus facile et concret de soutenir des projets qui te touchent. Que ce soit la rénovation de l’église de ton village, la création d’une bibliothèque associative ou l’organisation d’ateliers pour les jeunes dans un quartier défavorisé, chaque geste peut compter… et alléger un peu ton impôt.

Voici quelques exemples de structures désormais potentiellement éligibles :

Associations culturelles locales (soutien à des festivals, micro-théâtres, ateliers artistiques)

(soutien à des festivals, micro-théâtres, ateliers artistiques) Clubs sportifs non lucratifs engagés dans des actions éducatives ou sociales

engagés dans des actions éducatives ou sociales Projets associatifs environnementaux portés par des collectifs citoyens

portés par des collectifs citoyens Écoles indépendantes à but non lucratif ou pédagogies alternatives

C’est aussi une bonne nouvelle pour les jeunes donateurs ou ceux qui n’avaient pas l’habitude de bénéficier de ces réductions d’impôts. Avec cette réforme, des causes plus variées peuvent désormais être soutenues tout en étant fiscalement avantageuses. Bref, ça vaut vraiment le détour si tu aimes donner du sens à ton argent. À lire Épargner sur un Livret A ? Voici pourquoi vous perdez de l’argent sans le savoir