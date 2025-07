Déclaration fiscale en erreur ? L’IA de la DGFiP traque tout dès janvier

À partir de janvier 2024, un nouveau système va changer la donne pour les contribuables. La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) lance une intelligence artificielle destinée à repérer en temps réel toutes les incohérences dans les déclarations fiscales. Objectif affiché : plus de rapidité, de fiabilité, et surtout, zéro anomalie laissée de côté.

Un contrôle fiscal plus intelligent, plus ciblé

Jusqu’ici, la détection des erreurs dans les déclarations fiscales reposait largement sur des vérifications humaines ou des algorithmes simples basés sur des règles codifiées. À partir de maintenant, ce sont des techniques plus avancées de machine learning qui vont être mises à contribution. L’IA aura pour mission de repérer, dès leur dépôt, les déclarations suspectes.

Cela concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Imaginons une personne déclarant des revenus très faibles alors qu’elle paye un loyer élevé ou rembourse un crédit conséquent : l’IA pourra automatiquement relever ce genre d’écart. Même logique sur la TVA ou l’impôt sur les sociétés avec, désormais, une capacité d’analyse plus fine.

Autre point clé, c'est la réactivité. La DGFiP souhaite pouvoir intervenir plus tôt, dès le dépôt de la déclaration, et éviter des délais parfois trop longs entre la fraude ou l'erreur et sa détection. Résultat : les éventuelles rectifications se feront probablement plus rapidement qu'avant.

Plus de transparence, mais aussi plus de vigilance

Selon l’administration, la mise en place de cet outil va permettre une meilleure égalité de traitement entre les contribuables. Les efforts de régularisation porteront désormais sur les dossiers les plus à risque, et non plus selon des contrôles aléatoires. Sur le papier, c’est une avancée vers plus de justice fiscale.

Mais ce progrès technologique ne vient pas sans son lot de questions. Certains s’inquiètent déjà d’un effet « machine à soupçonner », où une anomalie détectée par IA pourrait enclencher une procédure sans que le contexte ne soit pris en compte. Rassurant tout de même : un agent humain de la DGFiP garde la main sur les décisions, ce n’est donc pas la machine qui sanctionne, mais elle oriente les suspicions.

Les secteurs les plus surveillés dès 2024

Dès sa première phase de déploiement, l’intelligence artificielle de la DGFiP se concentrera en priorité sur plusieurs domaines sensibles :

Les déclarations de revenus des indépendants , où les erreurs ou oublis sont fréquents

, où les erreurs ou oublis sont fréquents Les montants de TVA reversés par les petites entreprises

Les revenus fonciers , souvent sujets à des sous-estimations

, souvent sujets à des sous-estimations Les signaux faibles d’enrichissement non justifié, détectés par croisement de données

Pour les contribuables, ça veut dire qu’il reste essentiel de faire attention au moindre détail. Même les oublis involontaires pourraient être repérés sans délai. Cela dit, cela permet aussi d’éviter les réglages manuels injustes ou les erreurs humaines liées aux surcharges de travail dans les services fiscaux.

Une stratégie déjà testée avec succès

Ce n'est pas la première fois que la DGFiP mise sur l'intelligence artificielle. Depuis 2021, elle s'est déjà appuyée sur des outils similaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes à la taxe foncière. Par exemple, grâce à l'analyse d'images satellites, certaines piscines non déclarées ont été repérées automatiquement. Résultat : plusieurs millions d'euros de recettes récupérées dans certaines communes, et un système aujourd'hui généralisé.

C’est donc dans la continuité de cette première réussite que le traitement automatisé des déclarations fiscales prend son envol en 2024. Pour l’administration, cela marque une étape décisive dans la modernisation des services. Et pour les usagers, c’est un signal clair : rien ne doit passer à côté. Mieux vaut donc bien relire sa déclaration la prochaine fois.