Mensualités trop lourdes ? Voici comment éviter le blocage à 35 % d’endettement

De plus en plus de ménages français voient leur dossier de crédit immobilier refusé à cause d’un taux d’endettement supérieur à 35 %. Pour les courtiers, cette limite désormais stricte freine l’accès à la propriété et touche même des foyers aux revenus stables. Face à la hausse des taux, le marché devient de plus en plus tendu.

Une règle a priori protectrice, mais qui bloque l’achat immobilier

Depuis début 2022, la recommandation du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) est devenue obligatoire : un crédit ne peut être accordé que si le taux d’endettement du foyer est inférieur à 35 %, assurance emprunteur incluse. Sur le papier, c’est une bonne chose, cette barrière vise à éviter qu’un ménage ne s’endette au-delà de ses capacités et se retrouve en difficulté. En pratique, c’est devenu un vrai frein pour des dizaines de milliers de Français.

Les courtiers constatent une nette hausse des refus de dossier en 2023, surtout pour les primo-accédants, mais pas seulement. Même les profils correctement rémunérés se retrouvent bloqués à cause de charges déjà élevées ou d’une hausse des taux d’intérêt qui alourdit considérablement les mensualités. C’est parfois un ou deux points de trop qui font tout basculer.

Une augmentation des taux qui pénalise les projets

Les taux d’intérêt ont fortement augmenté en deux ans. Là où certains empruntaient à 1 % en 2021, on dépasse désormais les 4 %, voire 5 % pour certains profils. Résultat : à revenu égal, les mensualités explosent. Ce changement brutal rend l’accès au crédit beaucoup plus complexe. À lire Livret A en danger : ce que révèle la note secrète de la Banque de France

Et comme les prix de l’immobilier ne baissent pas partout, les acheteurs n’ont parfois pas d’autre choix que de viser plus petit, ou d’abandonner temporairement leur projet. Pour certains, les mensualités deviennent tout simplement « non supportables », comme le souligne un courtier interrogé, ce qui bloque directement le dossier.

Les exceptions sont rares, et pas toujours accessibles

Bien sûr, il existe quelques dérogations à cette fameuse règle des 35 %. Chaque banque peut déroger dans 20 % des cas, mais ces exceptions concernent surtout les très bons profils : hauts revenus, gros apport, ou revente d’un bien. Pour un ménage classique, jeune et primo-accédant, ces exceptions sont quasiment inaccessibles.

Cela crée aujourd’hui une forme d’injustice ressentie par de nombreux emprunteurs : avoir un emploi stable, épargner régulièrement, tout faire “dans les règles” ne suffit plus. Le curseur s’est déplacé avec la montée des taux, et ce sont les mêmes critères qu’avant qui sont désormais jugés trop justes.

Des projets à l’arrêt, un marché au ralenti

Le constat est clair pour beaucoup d’agents immobiliers et de courtiers : des projets capotent chaque mois à cause de ces blocages. Des couples étaient prêts, avaient trouvé leur bien, et leur dossier s’effondre pour une question de taux d’endettement dépassé de 0,5 point. C’est d’autant plus frustrant que quelques mois plus tôt, leur profil passait encore.

Le marché immobilier subit de plein fouet cette nouvelle donne. Moins d’acheteurs solvables signifie moins de ventes, plus de biens qui stagnent, et une frilosité générale des banques. La dynamique est ralentie, et les conséquences sont visibles dans les grandes villes et les zones tendues. À lire Livret A dans le viseur : pourquoi Bercy contrôle votre épargne et comment éviter les pièges

Quelques pistes pour rester dans les clous

Pour ceux qui veulent tout de même se lancer, il existe quelques astuces pour faire baisser le taux d’endettement :

Augmenter au maximum l’apport personnel

Allonger légèrement la durée du prêt , dans la limite des 25 ans autorisés

, dans la limite des 25 ans autorisés Racheter ou regrouper les crédits à la consommation en cours

les crédits à la consommation en cours Négocier l’assurance emprunteur pour alléger les mensualités

pour alléger les mensualités Faire appel à un courtier pour identifier les banques les plus souples selon son profil

Mais ces solutions ne suffisent pas toujours. Et beaucoup attendent, espérant une baisse des taux ou un assouplissement des règles en 2024. En attendant, l’envie d’acheter est là, mais le crédit reste hors de portée pour beaucoup.