Perdu l’abattement fiscal pour enfant ? Corrigez cette erreur fréquente sur votre déclaration

Une simple case oubliée ou mal cochée lors de votre déclaration d’impôts, et vous voilà privé d’un abattement fiscal pour personnes à charge. Chaque année, des dizaines de foyers découvrent leur avis d’imposition plus élevé que prévu. En cause ? Une erreur sur une ligne pourtant cruciale.

L’abattement pour personnes à charge, qu’est-ce que c’est ?

En France, l’administration fiscale prévoit un abattement spécifique si vous hébergez sous votre toit une personne pour laquelle vous subvenez aux besoins. Il peut s’agir d’un parent âgé, d’un enfant majeur sans ressources ou encore d’un proche handicapé. Cet abattement permet de réduire le revenu imposable, ce qui allège la note finale.

Mais attention, pour bénéficier de cet avantage, il ne suffit pas d’accueillir la personne chez soi. Il faut surtout le déclarer correctement. Une ligne mal remplie ou une case omise peut entraîner la disparition de l’abattement sur votre avis d’imposition. Et là, bon courage pour rattraper le coup.

Une ligne décisive dans la déclaration

Ce fameux abattement est accordé dans certaines situations précises. Par exemple, si vous hébergez un ascendant âgé de plus de 75 ans dont les ressources sont inférieures au seuil du minimum vieillesse, vous pouvez obtenir 3 786 euros d'abattement pour l'année 2023. Ce montant est même doublé si la personne hébergée est mariée ou pacsée et vit aussi chez vous.

Mais voilà, pour en bénéficier, il faut impérativement remplir la case prévue à cet effet dans votre déclaration. Cette case est la 6GU ou 6GV selon votre situation. Oubliez-là, et l’administration considérera que vous ne revendiquez pas cet avantage. Conséquence directe : votre avis d’imposition ne reflétera pas cet abattement. Et ça peut faire mal : des centaines d’euros en plus sur la facture finale.

Pourquoi les erreurs sont si fréquentes

La déclaration des revenus peut facilement devenir un vrai casse-tête, même quand on la fait en ligne. De nombreux contribuables pensent que le simple fait d’indiquer qu’un ascendant vit chez eux suffit. Or, non : il faut bien valider la demande d’abattement en cochant la bonne case, souvent située dans la partie « personnes à charge » ou « renseignements complémentaires« .

Ce genre d’oubli est d’ailleurs l’un des motifs les plus fréquents de réclamation après réception de l’avis d’imposition. Surtout que l’erreur saute rarement aux yeux tout de suite, sauf si vous comparez avec les années précédentes ou que vous êtes attentif à chaque ligne de l’avis.

Quelques rappels pour éviter les mauvaises surprises :

Vérifiez que vous avez bien coché la case 6GU ou 6GV si vous hébergez un ascendant ou une personne à charge.

la case 6GU ou 6GV si vous hébergez un ascendant ou une personne à charge. Conservez un justificatif de résidence (attestation d’hébergement, quittance, etc).

(attestation d’hébergement, quittance, etc). Assurez-vous que la personne hébergée remplit bien les conditions de ressources.

remplit bien les conditions de ressources. Consultez votre espace personnel sur impots.gouv.fr pour suivre la prise en compte de l’abattement.

Possible rattrapage mais pas garanti

Si vous réalisez l’erreur après réception de votre avis d’imposition, il est encore possible d’envoyer une réclamation dans un délai de trois ans à compter de l’année d’imposition. Direction votre espace personnel sur le site des impôts, onglet « corriger ma déclaration en ligne ».

Mais attention : la rectification n'est pas toujours automatique. Il faudra souvent fournir les preuves nécessaires que l'oubli ne relevait pas d'une fraude mais bien d'une inattention ou d'un malentendu. Bref, c'est faisable, mais pas instantané… ni garanti.

Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc prendre le temps de vérifier ligne par ligne sa déclaration, surtout dans les cas particuliers comme celui-ci. Parce qu’une simple case, c’est parfois ce qui vous sépare de plusieurs centaines d’euros d’économie.