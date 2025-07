Livret A trop faible ? Cette banque propose un transfert automatique vers une épargne boostée

Depuis mars 2024, certaines banques peuvent rediriger automatiquement l’épargne du Livret A vers d’autres produits plus risqués. C’est le cas notamment du Crédit Agricole qui propose une nouvelle fonctionnalité en ligne. L’objectif ? Augmenter les rendements pour les clients, mais aussi capter une part de l’épargne dormante. Explications.

Une nouveauté en ligne pour les clients du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole vient de lancer une option plutôt inattendue sur son espace client en ligne. Baptisée « Gestion automatisée », cette fonction permet de transférer une partie des fonds présents sur un Livret A vers un produit d’épargne plus dynamique, comme une assurance-vie ou un compte-titres. Le client fixe lui-même les montants à conserver sur le Livret A et ceux à réallouer. Ensuite, dès que la somme excède un certain seuil, le transfert se fait automatiquement.

C’est totalement nouveau pour ce type de placement très encadré, historiquement considéré comme l’épargne de précaution par excellence. La banque mise ici sur la souplesse et l’autonomie de ses clients, tout en leur suggérant de dynamiser leur épargne avec des placements plus performants à long terme.

La part belle aux produits maison

Ce nouveau service est directement connecté à des produits du Crédit Agricole, comme l’assurance-vie Predissime 9 ou le compte-titres Amundi. En d’autres termes, la banque essaie habilement de rediriger des milliards d’euros dormants vers ses propres solutions d’investissement. Et vu qu’environ 400 milliards d’euros dorment sur des Livrets A en France, on comprend pourquoi c’est une aubaine potentielle pour les établissements bancaires. À lire Russie : comment ces drones kamikazes se coordonnent sans commande humaine

Pour les clients, c’est une forme de délégation simplifiée. Dès que le Livret dépasse le seuil défini, l’argent « en trop » est dirigé ailleurs, sans action manuelle. Plutôt pratique pour ceux qui veulent faire fructifier leur épargne sans s’en occuper tous les jours. Mais encore faut-il être bien informé sur la nature des placements où cet argent va atterrir.

Des placements plus rentables, mais moins sûrs

Évidemment, si le rendement des produits proposés est potentiellement plus élevé, ils sont également plus risqués. Contrairement au Livret A dont le capital est garanti par l’État et disponible à tout moment, une assurance-vie ou un compte-titres peut connaître des baisses de valeur, notamment en cas de turbulence sur les marchés financiers.

Il est donc indispensable que les clients comprennent bien ce qu’ils choisissent. La fonction reste optionnelle et doit être activée manuellement depuis l’espace personnel, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de mauvaise surprise automatique tant qu’on ne la valide pas.

Voici ce que propose concrètement le Crédit Agricole :

Choix du produit vers lequel transférer les excédents du Livret A

vers lequel transférer les excédents du Livret A Définition d’un seuil déclencheur (exemple : garder 10 000 € sur son Livret A)

(exemple : garder 10 000 € sur son Livret A) Automatisation du transfert au-delà de ce seuil

au-delà de ce seuil Accès à l’historique des virements et à la performance des produits

Une tendance à suivre de près

Dans un contexte où le rendement net du Livret A plafonne à 3 % (gelé jusqu’en 2025), les épargnants sont de plus en plus tentés par d’autres solutions pour améliorer la performance de leur argent. Cette initiative du Crédit Agricole pourrait bien être la première d’une vague plus large d’innovations du même genre chez d’autres banques. À lire Perdu l’abattement fiscal pour enfant ? Corrigez cette erreur fréquente sur votre déclaration

Reste à savoir si les clients suivront, car malgré son rendement modeste, le Livret A continue de séduire par sa simplicité, sa sécurité et sa fiscalité imbattable. Mais pour ceux qui cherchent à booster un peu leurs finances tout en gardant la main sur leurs économies, cette option peut représenter un bon compromis.