Camouflage thermique dépassé ? Ce tissu quantique rend les soldats invisibles aux radars

Des chercheurs canadiens viennent peut-être de révolutionner la furtivité militaire. Leur invention ? Un matériau caméléon inspiré des céphalopodes, capable de se fondre dans l’environnement thermique. Autrement dit, lorsque cette technologie est activée, elle masque toute signature de chaleur. Résultat : les soldats équipés deviennent pratiquement invisibles aux caméras infrarouges.

Une technologie directement inspirée des animaux marins

L’idée vient de la nature. Pulpos, seiches ou calmars sont connus pour leur capacité à changer de couleur en un éclair. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’ils peuvent aussi moduler leur apparence thermique pour se camoufler. En s’appuyant sur cette inspiration, des chercheurs de l’université de Toronto ont mis au point un dispositif qui réagit à la température et à la lumière de son environnement.

Concrètement, ils ont créé un film souple et léger, composé de couches microscopiques empilées sur une membrane. Ce matériau peut être réglé de manière à imiter la température d’un objet ou d’un décor précis, et donc à tromper les caméras thermiques. Un peu comme s’il effaçait la chaleur d’un corps humain en la ramenant au niveau ambiant.

Le dispositif fonctionne sans batterie, uniquement grâce à une tension électrique ultra faible. En plus, il ne pèse presque rien et pourrait être intégré à des uniformes ou des équipements existants. C'est plutôt prometteur.

Un “fantôme électrique” pour brouiller les capteurs infrarouges

Côté usage, cette innovation s’adresse d’abord au domaine militaire. L’intérêt est clair : sur le champ de bataille, détecter un soldat à la caméra thermique est l’un des moyens les plus efficaces de le repérer, même dans l’obscurité ou à travers un écran de fumée.

Avec cette nouvelle technologie, les combattants pourraient littéralement disparaître des radars infrarouges. Le camouflage rendrait leur chaleur corporelle indétectable, créant l’illusion qu’il n’y a rien à l’endroit où ils se trouvent. C’est ce que les chercheurs appellent l’effet du “fantôme électrique”.

Mais ce n’est pas réservé aux militaires. Les créateurs espèrent aussi que cette technologie servira à des applications civiles. Par exemple, elle pourrait aider à économiser l’énergie dans les bâtiments, en modulant la chaleur émise par les façades. Ou encore améliorer des systèmes de protection de la vie privée face aux caméras thermiques.

Une technologie en test mais déjà très aboutie

Pour l’instant, ce matériau caméléon a été testé en laboratoire, sur des objets fixes ou en mouvement. Les résultats sont plutôt impressionnants. À la caméra thermique, une main cachée derrière le film devient pratiquement invisible, comme si elle venait de s’évaporer.

Il est encore trop tôt pour qu'on le retrouve sur le terrain, mais les chercheurs assurent que le processus de fabrication est peu coûteux, rapide et facilement adaptable à l'échelle industrielle. En clair, ça ouvre la voie à une production en série.

Quelques caractéristiques à retenir :

Le matériau ne nécessite pas de batterie, seulement un courant électrique faible.

Il est ultrafin et flexible, donc portable.

Il permet de faire varier la signature thermique à la demande.

Il résiste à l’humidité et peut rester stable en extérieur.

De quoi sérieusement envisager des équipements furtifs nouvelle génération. C’est assez fou quand on y pense, cette frontière entre le visible et l’invisible est en train de devenir contrôlable à volonté. Après les lunettes de vision nocturne, peut-être que l’uniforme invisible devient le nouveau graal technologique.