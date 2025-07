RSA + pension invalidité : ce courrier vous demande d’agir pour éviter une sanction

Certains bénéficiaires de pensions d’invalidité qui cumulent cette aide avec le RSA vont bientôt recevoir un courrier d’avertissement de la CAF. L’objectif ? Leur permettre de régulariser leur situation si leur dossier n’est pas parfaitement à jour. Voici tout ce qu’il faut savoir pour éviter une mauvaise surprise.

Pourquoi des bénéficiaires du RSA reçoivent une lettre

La CAF a expliqué que des dizaines de milliers de personnes touchant à la fois le Revenu de Solidarité Active (RSA) et une pension d’invalidité n’ont pas toujours déclaré l’intégralité de leurs aides. Or, depuis le début de l’année 2024, une grande campagne de vérification a été lancée pour s’assurer que chaque allocataire perçoit bien ce à quoi il a droit… et uniquement cela.

En clair, si une pension d’invalidité vous est versée, elle doit être intégrée à vos revenus lors du calcul du RSA. Certaines situations floues ou des oublis involontaires peuvent donc créer des écarts importants entre le montant réellement perçu et celui qui devrait être attribué.

Un courrier d’avertissement est envoyé “prochainement” à tous les bénéficiaires repérés avec des incohérences. L’idée n’est pas de sanctionner immédiatement, mais bien de leur permettre de régulariser leur dossier rapidement, selon un communiqué de la Caisse nationale des allocations familiales publié début avril. À lire Chutes mortelles au travail : pourquoi les seniors restent les plus exposés

Ce qu’il faut faire si vous recevez ce courrier

Si vous êtes concerné, pas de panique. Le courrier, considéré comme un avertissement, vous invitera à vérifier vos revenus et à mettre à jour votre situation en ligne sur votre espace personnel CAF, ou à contacter un conseiller si besoin.

Le plus important dans ce cas, c’est de ne pas ignorer la lettre. En effet, ceux qui ne réagissent pas risquent ensuite des sanctions administratives comme la suspension partielle ou totale du RSA, voire des remboursements de trop-perçus. Et franchement, on s’en passerait bien.

Si vous pensez que votre dossier est à jour mais que vous recevez quand même la lettre, vérifiez bien que toutes vos allocations (pension d’invalidité, éventuels salaires, autres aides) ont été correctement signalées dans votre déclaration trimestrielle. Une petite erreur peut tout changer.

Rappel sur le cumul RSA et pension d’invalidité : comment ça marche

On peut cumuler le RSA et une pension d’invalidité, mais sous certaines conditions. Il faut que vos autres ressources ne dépassent pas un plafond fixé par la CAF. Et c’est justement là que ça peut coincer selon les situations.

Voici ce que la CAF prend en compte pour le calcul du RSA : À lire Mensualisé mais toujours surpris ? Comment éviter un solde d’impôt inattendu en août

Les revenus de votre foyer

Le montant de votre pension d’invalidité

Les aides aux logements et autres prestations sociales

Les éventuels revenus professionnels si vous travaillez

Tous ces éléments doivent être mis à jour tous les trois mois lors de la déclaration RSA. En cas d’oubli, involontaire ou non, la CAF peut considérer que vous avez perçu un montant plus élevé que ce à quoi vous aviez droit.

Une campagne nationale pour mieux cibler les trop-perçus

Cette alerte fait partie d’une tendance plus large. Depuis quelques années, la CAF met en place des contrôles renforcés pour limiter les erreurs de versement ou les fraudes. Selon les chiffres officiels, les trop-perçus représentent plusieurs centaines de millions d’euros chaque année en France.

Ce n’est pas nouveau, mais ce qui change en 2024, c’est l’intensité de la surveillance. Grâce à la croisée des données entre la CAF, les impôts et d’autres organismes publics, les situations anormales sont détectées beaucoup plus vite.

Et c’est plutôt une bonne nouvelle quand on sait que 30 % des bénéficiaires du RSA ne reçoivent pas toujours ce qu’ils devraient, soit parce qu’ils ne connaissent pas leurs droits, soit parce qu’ils n’ont pas mis leur dossier à jour dans les temps.

Une régularisation possible sans pénalité immédiate

Si vous êtes concerné, sachez que la CAF privilégie une régularisation amiable plutôt qu’une sanction directe lors d’un premier signalement comme celui-ci. Cela signifie que si vous mettez votre dossier en ordre rapidement, il y a peu de chances que vous soyez pénalisé.

Pour celles et ceux qui découvrent à cette occasion une erreur dans leur dossier, c’est aussi l’opportunité de repartir sur de bonnes bases et d’éviter des complications administratives plus tard. Autrement dit, c’est un peu contraignant, mais ça vaut le coup.

En résumé, ouvrez l’œil dans votre boîte aux lettres (et votre espace CAF en ligne) si vous êtes bénéficiaire du RSA et d’une pension d’invalidité. Ce courrier d’avertissement n’est pas une punition, mais bien un rappel utile à l’heure où les contrôles sont plus fréquents que jamais.