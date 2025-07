RSA trop-perçu à cause du télétravail ? Voici comment la CAF va vous rembourser sur deux ans

Des milliers de Français vont devoir rembourser des trop-perçus de RSA. En cause : une mauvaise déclaration de leur situation professionnelle pendant les périodes de télétravail. Pour éviter d’alourdir davantage les difficultés financières de ces allocataires, la CAF a prévu un étalement des remboursements sur deux ans.

Pourquoi des trop-perçus RSA liés au télétravail ?

Pendant la crise sanitaire, de nombreux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ont continué à percevoir leur aide tout en retrouvant un emploi partiel ou à distance. Le souci, c’est que ces revenus générés en télétravail n’ont pas été systématiquement déclarés à la CAF. Ce manque d’information a entraîné, dans certains cas, des versements excédentaires.

Ces situations ont souvent été causées par une mauvaise compréhension des démarches à effectuer. Beaucoup pensaient que le télétravail ne comptait pas comme une vraie reprise d’activité. D’autres n’ont pas su comment déclarer leurs heures travaillées à domicile. Résultat : des allocations versées indûment pendant plusieurs mois.

Face à cela, la CAF a lancé récemment des contrôles pour régulariser les situations. Si vous êtes concerné, vous avez peut-être reçu un courrier ou un message dans votre espace personnel. Pas de panique pour autant : il ne s'agit pas de tout rembourser d'un coup.

Des remboursements lissés sur deux ans

La bonne nouvelle, c’est que la CAF a prévu un échéancier sur 24 mois pour limiter l’impact de ces remboursements sur le budget des ménages. C’est une solution plus souple, qui vise à éviter les situations de détresse financière, déjà fréquentes chez les publics concernés par le RSA.

Concrètement, la CAF vous proposera un plan de remboursement avec des mensualités prélevées automatiquement. Le montant varie selon votre capacité financière. L’objectif est clair : permettre un remboursement progressif sans remettre en cause vos besoins de base.

Il est également possible de négocier cet échéancier si vous avez des difficultés. Mieux vaut alors contacter rapidement votre CAF locale pour expliquer votre situation. Certaines personnes dans des situations particulièrement précaires pourraient même bénéficier d’un effacement partiel de dette, après étude de leur dossier.

Quels sont les revenus à bien déclarer ?

Pour éviter de nouvelles erreurs, voici un petit rappel utile des revenus que vous devez impérativement déclarer à la CAF quand vous touchez le RSA :

Tout revenu d’activité , même s’il est partiel ou temporaire (CDI, CDD, intérim, micro-entreprise…).

, même s’il est partiel ou temporaire (CDI, CDD, intérim, micro-entreprise…). Les revenus liés au télétravail ou aux missions ponctuelles.

ou aux missions ponctuelles. Les aides perçues dans le cadre d’une activité professionnelle (indemnités, primes…).

professionnelle (indemnités, primes…). Les pensions ou autres revenus réguliers.

Si vous avez un doute, le plus simple est de faire la déclaration en ligne et de poser vos questions via votre compte CAF. Un oubli peut sembler anodin, mais il peut avoir de vraies conséquences sur vos droits.

Un conseil : gardez bien toutes vos fiches de paie et justificatifs de revenus, même pour quelques heures de travail. En cas de contrôle, cela facilite grandement les démarches.

Un sujet sensible mais traité avec souplesse

Ce dispositif rappelle à quel point la déclaration trimestrielle est cruciale pour éviter les erreurs de calcul. Heureusement, la CAF a choisi une approche assez conciliante. Plutôt que de sanctionner brutalement, l’organisme cherche surtout à corriger, en tenant compte des réalités vécues par les allocataires.

Alors si vous êtes concerné par un trop-perçu, pas de panique ni de stress inutile : prenez connaissance de votre échéancier, tenez vos infos à jour, et n’hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. C’est un sujet un peu technique, c’est vrai, mais un bon suivi peut tout changer.