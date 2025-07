Chômage longue durée : pourquoi la réforme actuelle les laisse sans solution réelle

Depuis plusieurs mois, le gouvernement affiche sa volonté de repenser l’assurance-chômage. Pourtant, une catégorie reste totalement absente des débats : les chômeurs de longue durée. Au-delà de 24 mois sans activité, aucune nouvelle mesure n’est prévue pour les accompagner. Un silence qui inquiète les associations et les principaux intéressés.

Un angle mort de la réforme actuelle

La réforme de l’assurance-chômage, discutée au printemps 2024, entend avant tout inciter les demandeurs d’emploi à retrouver plus vite du travail. Pour cela, l’accent est mis sur le durcissement des règles d’indemnisation : durée réduite des droits, conditions d’ouverture plus strictes, modulation selon la conjoncture économique.

Mais derrière ces grands axes, un vide persiste. Les demandeurs d’emploi au-delà de 24 mois, souvent considérés comme « inaliénables » du marché du travail classique, ne sont mentionnés nulle part. Aucune adaptation spécifique, aucun accompagnement renforcé n’a été évoqué pour eux. Résultat : cette population vulnérable, risque de se retrouver encore un peu plus en marge.

Pourquoi cette absence est problématique

Les chômeurs de longue durée, ce sont celles et ceux qui cherchent un emploi depuis plus de deux ans. Ils représentent environ 45 % des inscrits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune activité). Autant dire qu’on ne parle pas d’une petite minorité. À lire Débloquer son PER avant la retraite : pourquoi c’est un piège fiscal à éviter

En général, leurs freins à l’emploi sont multiples : âge, santé, formation inadaptée, isolement géographique, lacunes numériques… Bref, ce sont des profils pour lesquels le simple durcissement des règles ne suffit pas. Ces personnes ont besoin de dispositifs ciblés, humains et adaptés à leurs réalités.

L’absence de mesures spécifiques risque donc d’aggraver leur sentiment d’abandon. Et ce n’est pas qu’une impression : plusieurs études montrent qu’au-delà d’un certain temps sans activité, les chances de retrouver un emploi chutent drastiquement.

Des initiatives existent pourtant

Ce qui est frustrant, c’est qu’on sait que des solutions peuvent fonctionner. L’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », lancée en 2017 dans quelques départements, est une preuve concrète. Elle repose sur un principe simple : créer des emplois utiles localement pour celles et ceux que le marché ne parvient pas à réintégrer.

Les résultats sont plutôt convaincants : retour à l’activité durable, sentiment d’utilité retrouvé, soulagement des collectivités. Pourtant, malgré ces retours positifs, ces projets restent marginaux, avec un financement public souvent incertain.

Face à cela, les associations et collectifs engagés réclament : À lire RSA trop-perçu à cause du télétravail ? Voici comment la CAF va vous rembourser sur deux ans

La pérennisation financière des expérimentations locales

des expérimentations locales La création d’un accompagnement spécifique post-24 mois

post-24 mois Un plan d’action nationale clairement dédié aux chômeurs de longue durée

nationale clairement dédié aux chômeurs de longue durée La mobilisation des entreprises via des incitations à l’embauche inclusive

Un risque d’exclusion renforcée

Pour beaucoup, ces personnes ne sont pas « inactives ». Elles cherchent, retravaillent un CV, enchaînent les candidatures, suivent parfois des formations. Mais sans accompagnement personnalisé, elles s’épuisent. Et peu à peu, se déconnectent du monde du travail.

Le risque ? Voir une partie de la population durablement reléguée, non pas par choix mais par manque de propositions adaptées. Dans une réforme qui se veut « juste » et « efficace », leur absence est criante. Et ça, c’est difficile à entendre quand on parle de solidarité.