Taxes foncières en hausse : comment éviter une augmentation de plus de 20 % dans votre commune

La mauvaise surprise guette les propriétaires : dans certaines villes françaises, les avis d’imposition 2024 affichent des hausses spectaculaires de la taxe foncière. Selon l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), certaines communes enregistrent une augmentation supérieure à 20 %, notamment dans des zones déjà très tendues. Décryptage d’une flambée qui ne passe pas inaperçue.

Les grandes villes, premières concernées

Ce sont les communes dites en tension, où la demande de logement dépasse largement l’offre, qui subissent les plus fortes hausses. L’UNPI cite des villes comme Paris, Marseille, Lyon ou encore Bordeaux. Et les chiffres sont pour le moins frappants : à Paris, par exemple, la taxe foncière grimpe de plus de 50 % entre 2022 et 2023, passant de 13,5 % à près de 20,5 % l’an dernier, avec une reprise de cette dynamique en 2024.

À Lyon, la hausse dépasse les 9 %, quand Marseille frôle les +13 %. Même dans des villes moyennes comme Angers ou Nantes, les propriétaires voient leur note s’alourdir. Ce n’est pas seulement la taxe en elle-même qui augmente, mais aussi les valeurs locatives cadastrales, sur lesquelles elle est calculée, qui ont été revalorisées à hauteur de 7,1 % par l’État.

Pourquoi cette flambée spectaculaire ?

La réforme de la taxe d'habitation, progressivement supprimée pour les résidences principales, a poussé certaines communes à compenser la perte de revenus fiscaux. Et la solution trouvée est simple : augmenter la taxe foncière. Cette dernière, payée chaque année à la fin de l'été, repose uniquement sur les propriétaires et devient ainsi le levier principal pour équilibrer les budgets locaux.

À cela s’ajoute un autre phénomène moins connu mais tout aussi impactant : l’augmentation de la part départementale dans certaines zones. Car même si elle a disparu dans certaines collectivités, quelques départements continuent de prélever une fraction de la taxe foncière, accentuant encore plus la pression fiscale sur les ménages.

Le profil des zones les plus touchées

Les hausses les plus violentes se concentrent dans des zones à forte attractivité, là où le foncier est rare et les prix de l’immobilier déjà élevés. Ce cocktail rend la taxation particulièrement douloureuse pour les propriétaires qui cumulent parfois crédits, charges énergétiques en hausse et nouvelle fiscalité.

Voici quelques villes où la hausse dépasse les 20 % selon l’UNPI :

Paris

Grenoble

Bagnolet

Pantin

Lyon (certains quartiers)

Montreuil

Toutes ces communes sont classées en zone tendue, c’est-à-dire là où la pression immobilière est forte. On y manque cruellement de logements à louer et à acheter, ce qui alimente à la fois la flambée des prix et celle des impôts.

Des conséquences pour les locataires aussi

Même si la taxe foncière est payée par les propriétaires, cette hausse pourrait indirectement toucher les locataires. De nombreux bailleurs répercutent ces coûts sur les loyers, surtout lors des renégociations de bail ou des nouvelles locations. C'est un effet domino assez classique, surtout dans les grandes villes où la demande locative reste très élevée.

C’est aussi un sujet brûlant dans le débat politique actuel, alors que la crise du logement prend de l’ampleur et que les prix à l’achat comme à la location atteignent des sommets. La hausse de la taxe foncière risque de refroidir encore plus les investisseurs particuliers et de limiter l’offre locative, ce qui serait un comble dans les zones tendues où l’on manque déjà cruellement de logements accessibles.

Les appels à l’apaisement fiscal

Devant ces hausses jugées excessives, l’UNPI monte au créneau et réclame un “gel” de la fiscalité locale, au moins provisoire, pour ne pas alourdir davantage le fardeau des propriétaires. D’autant plus qu’en parallèle, certaines villes envisagent d’autres mesures comme une majoration de la taxe sur les résidences secondaires ou des pénalités pour logements vacants.

Plusieurs voix s’élèvent pour remettre à plat le système de financement des collectivités locales. En attendant, les propriétaires font les frais de cette transition fiscale, avec des avis d’imposition qui, pour certains, font clairement grincer des dents.