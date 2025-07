Des soldats dénoncent l’IA militaire : le risque éthique qui inquiète le terrain

L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans les décisions militaires soulève des inquiétudes. Plusieurs soldats et experts sur le terrain s’inquiètent du manque d’éthique autour des choix automatisés d’engagement lors de conflits. Pour eux, déléguer la vie ou la mort à un algorithme pose de nombreux problèmes humains, moraux et stratégiques.

La guerre devient un calcul froid

Sur certains théâtres d’opérations comme en Ukraine ou au Moyen-Orient, les technologies de reconnaissance, de ciblage et même de tir intégrant de l’IA sont de plus en plus utilisées. Drones autonomes, logiciels décisionnels, analyse automatisée de signaux : les armées cherchent à gagner en rapidité et en efficacité… mais à quel prix ?

Plusieurs militaires témoignent de la froideur et du caractère impersonnel de ces outils. Pour eux, un algorithme ne perçoit ni l’ambiguïté d’un comportement civil ni les émotions d’une situation complexe. Autrement dit, l’IA ne doute pas. Elle exécute, même si l’erreur coûte une vie.

Ces soldats évoquent aussi un sentiment grandissant d’impuissance. Certains disent qu’on leur retire une part de responsabilité qu’ils considèrent pourtant comme essentielle : celle de juger, humainement, s’il faut intervenir ou non. C’est une question de conscience, et aussi de confiance envers l’outil. À lire Votre épargne finance peut-être des projets douteux : découvrez comment reprendre le contrôle

Des décisions sans conscience morale

L’un des problèmes majeurs selon les spécialistes, c’est que l’IA est programmée pour atteindre un objectif selon des critères statistiques, pas pour respecter un code moral. Elle agit en fonction de probabilités, pas d’états d’âme. Et même si des garde-fous sont prévus, ils ne remplacent pas la prise de décision humaine dans la complexité du réel.

Des chercheurs spécialisés en éthique militaire alertent depuis des années sur ces dérives. Que se passe-t-il si une IA se trompe sur l’identité d’une cible ? Qui est responsable en cas d’erreur fatale ? Le soldat sur le terrain, l’ingénieur qui a codé l’outil, l’officier qui a validé l’opération ? Ces zones grises inquiètent de plus en plus.

Il faut aussi considérer les biais. Les algorithmes sont formés sur des données, parfois incomplètes ou même discriminantes. Par exemple, une IA entraînée pour “reconnaître une menace” pourrait surévaluer un comportement anodin simplement parce qu’il ne correspond pas à une norme apprise. C’est là que ça devient aussi dangereux qu’injuste.

Quand l’efficacité prend le pas sur l’humanité

Un officier français, sous anonymat, confie que certaines armes autonomes sont capables aujourd’hui d’identifier une cible et de tirer sans validation humaine. Officiellement, ce type d’usage reste limité, mais selon plusieurs sources, la tentation serait forte d’y recourir dans des conflits asymétriques.

Pourquoi ? Parce que ces outils sont rapides, ne fatiguent pas, et peuvent fonctionner en continu. D’un strict point de vue militaire, c’est impressionnant. Mais pour de nombreux soldats eux-mêmes, cette logique purement opérationnelle risque de sacrifier ce qui fait la force morale d’une armée : la capacité à distinguer, douter, épargner. À lire Fatigués par la latence au combat ? Ce casque DARPA tire par la pensée

Certains pays comme la France ou l’Allemagne refusent pour l’instant de supprimer toute validation humaine dans l’usage de la force. D’autres, comme les États-Unis ou Israël, explorent plus librement ces options, parfois déjà sur le terrain. Ce flou juridique international rend le débat encore plus brûlant.

Une nécessité de repenser les règles

De plus en plus de voix, du terrain comme du monde académique, demandent à encadrer strictement le recours à l’IA en zone de guerre. Des ONG comme Human Rights Watch militent pour un traité international interdisant les armes totalement autonomes.

Voici quelques pistes évoquées par les experts :

Imposer un contrôle humain sur toute décision létale, quelles que soient les performances de l’IA

sur toute décision létale, de l’IA Garantir la traçabilité des données ayant conduit à une action militaire automatisée

ayant conduit à une action Développer un cadre juridique clair pour la responsabilité en cas d’erreur

clair pour la Former les militaires à comprendre et contester les décisions de l’algorithme

On le voit, ce n’est pas juste une affaire de technologie, c’est une question d’humanité. Et selon de nombreux soldats, il est urgent de rappeler que la guerre, aussi terrible soit-elle, ne doit pas devenir un simple calcul. Parce qu’une machine ne saura jamais reconnaître la nuance d’une vie humaine.