Plafond de revenus : qui risque vraiment de perdre son Livret A et comment l’éviter

Un amendement déposé à l’Assemblée nationale propose une mesure choc : conditionner l’ouverture d’un livret A à un plafond de revenus. Si elle était adoptée, cette idée mettrait fin à l’universalité du placement préféré des Français, aujourd’hui accessible à tous, sans condition de ressources.

Limiter l’accès au livret A : une proposition qui fait débat

C’est une petite ligne dans un amendement parlementaire, mais elle pourrait bouleverser les habitudes de millions de Français. Aujourd’hui, n’importe qui, quel que soit son âge ou ses revenus, peut ouvrir un livret A dans n’importe quelle banque. Mais le député de la majorité Marc Ferracci propose une sélection plus ciblée, en réservant ce placement aux ménages modestes.

L’objectif de cette restriction est simple : rediriger les avantages du livret A vers ceux qui en ont le plus besoin. Car oui, bien que les plafonds de dépôt soient déjà fixés (22 950 euros pour un particulier), la rémunération de ce livret est défiscalisée et sécurisée, ce qui constitue un vrai petit plus pour les épargnants confortables… qui n’en ont pas toujours un besoin pressant.

Concrètement, le dispositif viserait à instaurer un plafond de revenus pour pouvoir accéder ou conserver son livret A. Encore floue à ce stade, cette limite n’a pas été chiffrée précisément mais serait indexée sur le revenu fiscal de référence. À lire Des soldats dénoncent l’IA militaire : le risque éthique qui inquiète le terrain

Pourquoi vouloir restreindre un produit jusque-là universel ?

Le livret A, avec ses quelque 57 millions de détenteurs en France, est un moyen sûr de placer son argent, avec un taux d’intérêt net actuellement fixé à 3 %. Son autre mission : financer le logement social via les fonds collectés. L’État veut s’assurer que cet outil remplisse d’avantage sa fonction sociale.

Selon les défenseurs de l’amendement, beaucoup de ménages aisés utilisent le livret A comme un placement de précaution ou un support à court terme, sans que l’objectif solidaire premier soit respecté. Réserver ce produit à ceux qui gagnent moins pourrait permettre de mieux flécher l’épargne vers le financement des politiques publiques les plus urgentes.

Ce calcul soulève cependant des critiques, en particulier sur la faisabilité technique et les potentielles inégalités de traitement entre épargnants.

Quels effets si la réforme est adoptée ?

Si cette règle voyait le jour, elle ne serait pas sans conséquences. Des millions de livrets A pourraient être fermés, notamment parmi les classes moyennes supérieures ou les retraités dont le patrimoine repose partiellement sur cette épargne. Cela impliquerait aussi des mesures d’accompagnement pour transférer les fonds vers d’autres produits.

Le gouvernement n’a pas encore validé l’idée. Pour l’instant, il s’agit d’un amendement proposé dans le cadre du projet de loi de finances, sans garantie d’adoption. Mais ce signal politique est fort : il traduit une volonté de resserrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin. À lire Votre épargne finance peut-être des projets douteux : découvrez comment reprendre le contrôle

Que faire si l’on détient déjà un livret A ?

Pour le moment, aucune action n’est demandée aux particuliers. Les livrets A continuent de fonctionner normalement et aucune date d’entrée en vigueur éventuelle n’a été évoquée. Si jamais la mesure avance, les banquiers devront vérifier les revenus des clients avant une ouverture, ou même lors de contrôles réguliers.

Quelques questions restent ouvertes : les livrets des mineurs seront-ils concernés ? Devra-t-on clôturer un livret A excédentaire ? Qu’adviendra-t-il en cas de dépassement ponctuel de revenus ?

Cette proposition pose autant de questions qu’elle en soulève. Et même si elle ne passe pas cette fois-ci, elle révèle une tendance de fond dans les débats actuels : conditionner davantage d’avantages fiscaux et sociaux à des critères de ressources. Pas impossible que ça devienne un sujet récurrent à l’avenir.