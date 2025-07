Départ en retraite différé : les agents territoriaux gagnent 10 % de plus sur leur pension

C’est une bonne nouvelle pour plusieurs milliers d’agents territoriaux : le régime de retraite additionnelle RAFP va proposer une majoration de 10 % aux agents qui partent à la retraite plus tard que prévu. Une mesure incitative qui pourrait faire la différence pour certains profils.

Une prime à la patience : +10 % si vous partez un peu plus tard

Depuis quelques semaines, une modification du régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) est entrée en vigueur discrètement mais concrètement : une bonification de 10 % est désormais possible pour les agents qui repoussent leur départ à la retraite au-delà de la date à laquelle ils auraient pu toucher leur retraite à taux plein.

En clair, si vous êtes éligible à la retraite de base à taux plein, mais que vous décidez de continuer à travailler un peu plus longtemps, vous pourrez bénéficier de cette majoration de votre retraite RAFP. Une manière plutôt efficace d’encourager la prolongation de carrière, tout en offrant un petit coup de pouce financier.

Cette option s’inscrit dans la volonté d’harmoniser certains dispositifs entre la fonction publique et le secteur privé, où des bonus existent déjà dans certaines situations similaires. Elle reste facultative, bien sûr, mais elle pourrait séduire bon nombre d’agents proches du départ, notamment ceux qui veulent arrondir leur future pension. À lire Avis d’imposition imprévus cet été : comment éviter les régularisations de la DGFiP

Un dispositif qui concerne le régime additionnel RAFP

Le RAFP, pour “Retraite Additionnelle de la Fonction Publique”, a été mis en place en 2005. Il s’adresse aux agents publics — territoriaux, hospitaliers et d’État — et permet de cotiser sur des éléments variables du salaire qui ne sont pas pris en compte dans la retraite de base : primes, heures supplémentaires, indemnités» diverses… Bref, tout ce qui ne rentre pas dans le calcul traditionnel.

Voici comment fonctionne cette retraite additionnelle :

Les cotisations sont obligatoires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.

sont obligatoires dans la limite de brut annuel. Elles sont réparties à parts égales entre l’employeur public et l’agent.

et l’agent. Les droits sont convertis en points, transformés en rente ou en capital selon la durée de vie du bénéficiaire et le montant acquis.

Jusqu’ici, aucune majoration n’était prévue pour ce régime spécifique. L’ajout de ce bonus de 10 % constitue donc une petite révolution pour ceux qui envisagent de travailler quelques mois ou années de plus. Et franchement, ça vaut le détour si on souhaite optimiser sa fin de carrière.

Une mise en application immédiate mais sous conditions

Attention cependant, cette majoration ne s’applique pas automatiquement. Elle ne concerne que ceux qui décident expressément de différer leur départ à la retraite même s’ils ont déjà atteint le taux plein. Cela signifie que vous devez avoir validé suffisamment de trimestres pour partir sans décote, puis continuer à travailler.

L’autre condition concerne la durée de décalage du départ : un minimum de 12 mois supplémentaires est exigé. Ce n’est donc pas pour ceux qui différeraient de quelques semaines seulement. Et il ne s’agit pas d’un cumul de bonus avec d’autres dispositifs existants comme la surcote : ce bonus est propre au régime RAFP. À lire Crainte d’une taxe sur le livret A : comment protéger vos intérêts dès maintenant

Cette initiative pourrait intéresser certains agents qui hésitent sur la date idéale de départ à la retraite. Le fait d’obtenir une majoration sur la retraite additionnelle, qui reste parfois modeste selon les profils, peut permettre de monter d’un cran les revenus futurs.

Une mesure qui s’inscrit dans un mouvement plus large

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus vaste observée depuis plusieurs années : encourager les agents publics à prolonger leur carrière au-delà de l’âge minimum lorsque c’est possible. Avec le recul de l’âge légal à 64 ans désormais, plusieurs stratégies sont envisageables pour amortir cette longueur supplémentaire.

La RAFP ne rapporte pas des sommes énormes pour tout le monde, mais cette majoration peut avoir un véritable effet levier pour ceux qui ont beaucoup cotisé sur leurs primes. Concrètement, pour un agent avec une rente de 120 € par mois issue de la RAFP, ce bonus représenterait environ 144 € par an en plus… à vie. Ce n’est pas anodin.

Tout le monde ne pourra évidemment pas en bénéficier, notamment ceux qui exercent des métiers pénibles ou en horaires décalés. Mais pour les agents qui peuvent envisager une poursuite d’activité sans se mettre en difficulté, c’est une piste à sérieusement considérer.